Un nouveau cas de VIH a été lié à des soins du visage de vampire dans un spa de beauté du Nouveau-Mexique – NBC Los Angeles

Les anciens clients d’un spa de beauté désormais fermé au Nouveau-Mexique sont invités à se faire tester pour les infections transmissibles par le sang après qu’un nouveau cas de virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH, a été lié à un soin du visage de vampire au spa, selon la santé du Nouveau-Mexique fonctionnaires.

Le mercredi 5 juillet, le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique a annoncé que son bureau des maladies infectieuses avait reçu un rapport faisant état d’un cas de VIH nouvellement diagnostiqué en 2023. Salon de beauté et spa VIP à Albuquerque, Nouveau-Mexique, selon un alerte de la département de la santé de l’état.

Suite à ce cas de VIH, l’État a rouvert son enquête sur le spa, qui a été fermé en 2018. Au 5 juillet, il a identifié d’autres patients infectés par le VIH qui avaient « un lien direct ou indirect avec les services fournis au VIP Spa ». ont déclaré les responsables. Le département de la santé n’a pas précisé combien de cas supplémentaires de VIH ont été identifiés.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique contacte actuellement d’anciens clients du salon de beauté VIP pour recommander à toute personne ayant reçu un service lié à l’injection, y compris un soin du visage de vampire ou du botox, de se faire tester pour le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C.

Les responsables recommandent également que les anciens clients du spa qui ont reçu ces services soient retestés pour les infections transmissibles par le sang, même s’ils ont déjà été testés négatifs.

Un soin du visage de vampire consiste à prélever son sang, qui est ensuite centrifugé dans une centrifugeuse pour séparer le plasma riche en plaquettes. Celui-ci est injecté dans la peau du visage à l’aide d’un outil de micro-aiguilletage, ce qui crée de minuscules perforations superficielles dans la peau pour aider le sang à absorber, selon la clinique de Cleveland.

Le traitement de beauté rempli de sang a gagné en popularité ces dernières années, en partie grâce aux mentions de célébrités. Kim Kardashian a fait la une des journaux lorsqu’elle a posté un selfie viral sur Instagram en 2013 montrant sa peau au milieu du visage, bien que la star ait depuis dit qu’elle regrettait la procédure, NBC News a déjà rapporté.

Le spa VIP a été fermé en septembre 2018 après une inspection par le ministère de la Santé et le Conseil des barbiers et des cosmétologues a identifié «des pratiques susceptibles de propager des infections transmissibles par le sang, notamment le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C aux clients», selon aux fonctionnaires.

Plus de 100 anciens clients du spa ont été testés en 2018 et 2019 lors de l’enquête initiale. Deux de ces tests se sont révélés positifs pour le VIH, et les deux patients avaient été infectés par des soins du visage de vampire au spa, NBC News a déjà rapporté.

En 2022, la propriétaire du spa, Maria De Lourdes Ramos De Ruiz, a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation d’exercice de la médecine sans permis, Affilié NBC KOB4 précédemment signalé.

Le VIH est un virus qui attaque le système immunitaire du corps en détruisant les cellules qui aident le corps à combattre les maladies et les infections. Si elle n’est pas traitée, elle peut évoluer vers le syndrome d’immunodéficience acquise, ou SIDA, par le CDC. Il n’y a pas de remède, mais avec des soins médicaux et un traitement appropriés, le VIH peut être contrôlé.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique a déclaré qu’il offrira aux anciens clients des tests de laboratoire gratuits et confidentiels pour le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C, ainsi que des conseils, dans ses bureaux d’Albuquerque.

« Il est très important que nous fassions passer le mot et rappelions aux personnes qui ont reçu tout type d’injection liée aux services fournis au spa VIP de venir pour des tests gratuits et confidentiels », a déclaré le Dr Laura Parajon, secrétaire adjointe du département du Nouveau-Mexique. Santé.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui :