UN sur quatre nouveaux cas de diabète de type 2 a été manqué par les généralistes l’année dernière, malgré le fait que les Britanniques ont accumulé des kilos en trop.

La condition – qui coûte au NHS 10 milliards de livres sterling par an – est étroitement liée à l’excès de poids et à un mode de vie médiocre.

Environ 254 000 Britanniques reçoivent un diagnostic de diabète de type 2 au cours d’une année normale.

Mais une étude de l’Université de Manchester a révélé qu’au moins 60000 cas n’avaient pas été ramassés depuis le début de la pandémie de Covid.

Cela survient malgré qu’un cinquième des adultes gagnent cinq livres ou plus depuis le premier verrouillage – ce qui alimente encore plus les chiffres avec la condition.

Le diabète de type 2 survient lorsque le corps perd la capacité de traiter le sucre, principalement en raison de l’obésité.

C’est l’une des principales causes de cécité, d’amputation, d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque.

Les experts préviennent que la baisse importante des taux de diagnostic signifie que le NHS fait maintenant face à un «énorme arriéré» de patients.

Présentant l’étude à la Diabetes UK Professional Conference, le chercheur Matthew Carr a déclaré: «Notre estimation de 60000 diagnostics manqués ou retardés pourrait bien être une sous-estimation si les changements de mode de vie pendant la pandémie et les verrouillages associés ont augmenté les taux d’obésité ou d’autres facteurs de risque de diabète. dans la population générale.

«Il est également probable que l’état des patients avec des diagnostics tardifs se soit encore détérioré avec le temps. [they are diagnosed], donc cela augmentera inévitablement le fardeau des patients et du service de santé. »

L’étude a comparé les taux de cas historiques et les données de prescription avec les chiffres de 2020.

Les diagnostics ont chuté de 70% en avril de l’année dernière lorsque les visites chez le médecin ont chuté alors que la crise de Covid s’installait.

Ils sont ensuite restés environ un quart sous les niveaux normaux pour le reste de 2020.

Les chercheurs ont également découvert que les diabétiques étaient jusqu’à 88% moins susceptibles de subir des bilans de santé vitaux qu’avant la pandémie.

Nikki Joule, de l’association caritative Diabetes UK, a déclaré que les chiffres étaient «incroyablement préoccupants».

«Ces résultats indiquent un engagement réduit avec les soins de santé pendant la pandémie et soulignent le besoin urgent de s’assurer que les personnes précédemment identifiées par leur médecin généraliste comme étant à haut risque de développer un diabète de type 2 reçoivent leurs contrôles annuels», a-t-elle déclaré.

«Un diagnostic précoce du diabète de type 2 est essentiel pour réduire le risque de complications graves liées au diabète telles que des problèmes cardiaques, rénaux et oculaires.»

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Le diabète de type 2 est en grande partie évitable et le NHS a continué de gérer notre programme de prévention du diabète au cours de la pandémie, ainsi que de mettre en place des mesures supplémentaires pour soutenir les personnes atteintes de diabète, y compris des consultations numériques et une assistance en ligne. pour que les gens gèrent leurs conditions. «