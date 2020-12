Les rapports d’un seul nouveau cas et ses détails – le pilote, un Néo-Zélandais, aurait toussé lors de son dernier vol, mais il ne portait pas toujours de masque – a immédiatement provoqué la consternation du public lorsqu’ils ont battu le record de l’île sans un transmission domestique. La séquence de 253 jours a été une source de fierté pour les 23 millions d’habitants de Taiwan et ses dirigeants.

Les responsables taïwanais ont déclaré mardi qu’ils réduiraient de moitié les vols passagers au départ de Londres par rapport à mercredi, craignant la possibilité d’importer la nouvelle souche virale plus contagieuse qui s’est récemment propagée en Grande-Bretagne. Les citoyens taïwanais, quant à eux, ont été scandalisés par le laxisme des contrôles exercés sur les pilotes étrangers et par le fait qu’un nouveau groupe de cas pourrait faire dérailler les célébrations publiques du Nouvel An.

« Portez bien vos masques et ne remettons pas cela en question maintenant, surtout si nous sommes dans une période de mutation qui se diffuse rapidement », a déclaré mardi le ministre taïwanais de la Santé Chen Shih-chung avec un éclair de frustration. «Nous avons besoin de contrôles plus stricts pour les pilotes. Nos mesures n’ont pas vraiment été mises en œuvre. «

Des cas récents à Taïwan, en Chine, en Australie et ailleurs ont souligné à quel point il est facile pour le coronavirus de reprendre pied, même dans des endroits où les autorités de santé publique l’avaient déjà réduit grâce à des politiques d’isolement et de suivi des contacts. Les autorités se sont récemment tournées vers les équipages de conduite, qui sont parfois soumis à des exigences de quarantaine plus souples que les passagers parce qu’ils doivent voler si souvent.

Par exemple, à Taïwan, les pilotes qui arrivent sont mis en quarantaine pendant trois jours et le personnel de cabine pendant cinq jours. De nouvelles règles – augmentant potentiellement la période d’isolement à 14 jours habituels pour la plupart des voyageurs – seraient annoncées plus tard cette semaine, a promis Chen. «Nous allons définitivement dans la direction du plus difficile», a-t-il déclaré.

À la demande d’experts en santé publique, les agences australiennes ont imposé des quarantaines strictes dans les hôtels contrôlés par la police ce mois-ci après qu’une douzaine de membres d’équipage chiliens ont été surpris en train de faire la fête lors d’une escale à Sydney – et ont fait la une des journaux.

Dans le cas le plus récent à Taïwan, les autorités estiment que le pilote néo-zélandais, qui est normalement stationné à Taiwan, est revenu d’un voyage aux États-Unis le 4 décembre et a ensuite rencontré une amie, une femme qui se trouvait à l’ordinateur Quanta. travaillé. fabricant de matériel, quelques jours plus tard, entre le 8 décembre et le 12 décembre. Le pilote n’a pas signalé sa rencontre avec la femme lorsqu’on lui a demandé, et cela n’a été découvert que lorsque les traceurs de contact « ont enquêté sur ses mouvements », a déclaré le centre de contrôle de l’épidémie de Taiwan sans fournir de détails sur leur méthodologie de suivi.

Le pilote pourrait être condamné à une amende d’environ 2 000 $ à 10 000 $ pour «refus, évasion ou obstruction à l’enquête», a indiqué le centre.

Les responsables taïwanais, dont le Premier ministre Su Tseng-chang, ont exhorté les citoyens mardi à ne pas oublier de porter des masques lors des célébrations du Nouvel An, mais ont cessé d’annuler les événements publics. Les masques ne sont presque jamais portés dans les restaurants, bars et boîtes de nuit surpeuplés de Taiwan et sont utilisés de manière inégale dans les centres commerciaux très fréquentés.

Plus tôt ce mois-ci, les responsables ont appelé le pays à ne pas oublier de porter des masques ou à devenir complaisant pendant la saison des vacances.

Depuis le début de la pandémie, Taiwan a signalé un total de 771 cas et sept décès.