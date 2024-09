Un nouveau cas d’agression sur le lieu de travail de la CIA fait surface alors que l’agence d’espionnage dissimule l’étendue des inconduites sexuelles dans ses rangs

LEESBURG, Virginie — Lors d’une fête improvisée au bureau pour célébrer son 50e anniversaire, un vétéran de la CIA s’est saoulé, a soulevé la jupe d’une collègue et l’a embrassée de force devant des collègues stupéfaits, ont allégué les procureurs dans la dernière affaire d’inconduite sexuelle à s’être répandue de l’agence d’espionnage dans un tribunal public.

Une enquête de l’Associated Press a révélé que l’agression présumée de Donald Asquith l’an dernier s’était produite quelques jours seulement après que la CIA eut promis de sévir contre les agressions sexuelles dans ses rangs, même si l’agence a refusé de divulguer des détails sur l’étendue du problème. Un récent rapport interne de 648 pages qui a révélé des lacunes systémiques dans le traitement de ces plaintes par la CIA a été classé « secret », sous prétexte qu’il s’agissait d’une menace potentielle pour la sécurité nationale.

« Il est inconcevable qu’une inconduite sexuelle puisse être considérée comme un secret d’État », a déclaré Kevin Carroll, un avocat qui représente plusieurs femmes de l’agence qui ont déposé des plaintes.

Le rapport de surveillance fait suite à un précédent Enquête de l’AP qui a révélé qu’au moins deux douzaines de femmes de la CIA ont fait part aux autorités et au Congrès d’agressions sexuelles, d’attouchements non désirés et de ce qu’elles ont décrit comme une campagne visant à les faire taire.

Beaucoup ont été encouragées par l’exemple d’une stagiaire de la CIA qui s’est adressée à la police en 2022 après que l’agence n’a pas pris de mesures contre un collègue qu’elle accusait de l’avoir agressée avec un foulard dans une cage d’escalier du siège de la CIA. Certaines de ces femmes disent aujourd’hui avoir subi des représailles, notamment la victime de l’attaque dans la cage d’escalier, qui a été agressée par un policier. terminé moins de six mois après avoir poursuivi l’agence.

« J’ai cru en cette institution de manière implicite et j’ai également cru à tout ce que l’agence disait faire pour remédier à ce que je considérais comme une épidémie », a déclaré l’une de ces femmes, dont le nom n’a pas été dévoilé car l’AP n’identifie généralement pas les personnes qui se disent victimes d’agression sexuelle. « Je réalise maintenant que ce n’était que du vent. »

Le cas d’Asquith pourrait s’avérer encore plus embarrassant pour la CIA, compte tenu de son long service clandestin à l’étranger et de l’audace de sa conduite présumée. Cela s’est également produit en juin 2023, moins d’un mois après que le directeur de la CIA, William Burns, a annoncé des réformes radicales destinées à assurer la sécurité des femmes, à simplifier les demandes d’asile et à sanctionner plus rapidement les contrevenants. « Nous devons faire les choses correctement », a-t-il déclaré.

Asquith a été inculpé en avril dans le comté de Loudoun, dans la banlieue de Washington, en Virginie, pour coups et blessures, à la suite d’une enquête de plusieurs mois du shérif sur une fête arrosée dans un bureau extérieur de la CIA à laquelle ont participé au moins une douzaine de personnes.

Son accusatrice, une employée de la CIA, a déclaré aux autorités qu’elle avait repoussé à plusieurs reprises les avances d’Asquith, mais qu’il continuait à se rapprocher d’elle, à lui frotter la jambe sans son consentement et à faire une série de commentaires sexuels inappropriés, ainsi que des « grognements et des mouvements de va-et-vient ».

Asquith a ensuite « placé sa main sous sa jupe jusqu’à sa cuisse à plusieurs reprises, provoquant le soulèvement de sa jupe, exposant peut-être ses sous-vêtements », selon les documents judiciaires.

La femme a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait giflé la main d’Asquith et s’était levée pour partir, mais qu’il était intervenu alors qu’elle s’approchait de la porte et lui avait demandé un « câlin » avant de l’attraper avec ses deux mains autour de son dos et de frotter son aine et sa poitrine contre elle. Elle a déclaré qu’Asquith l’avait alors « serrée de force dans ses bras et l’avait embrassée sur tout le visage et la bouche sans son consentement ».

Asquith n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. Son avocat, Jon Katz, a raccroché lorsqu’il a été contacté par l’AP.

« La CIA prend les allégations d’agression sexuelle et de harcèlement très au sérieux », a déclaré l’agence dans un communiqué, ajoutant que quelques jours après l’incident, elle avait restreint les contacts d’Asquith avec la victime présumée et qu’il avait pris sa retraite trois mois plus tard.

L’affaire Asquith intervient dans un contexte de forte activité autour des accusations d’inconduite sexuelle à la CIA, notamment des enquêtes criminelles fédérales et étatiques en cours sur un agent infiltré en Europe soupçonné d’avoir sciemment infecté au moins trois collègues de la CIA avec une maladie sexuellement transmissible incurable. L’agence n’a pas expliqué pourquoi cet agent est resté à l’étranger.

À peine une semaine avant le début du procès d’Asquith ce mois-ci, un juge fédéral de Washington condamnera un autre ancien officier de la CIA qui drogué et abusé sexuellement Au moins deux douzaines de femmes qu’il a rencontrées sur Tinder et d’autres applications de rencontres. Les procureurs demandent une peine de 30 ans pour Brian Jeffrey Raymond, le qualifiant de prédateur en série qui a causé des dommages « incommensurables » lors de diverses missions à l’étranger entre 2006 et 2020.

Le mois prochain, un ancien officier stagiaire de la CIA devra comparaître pour la deuxième fois devant le tribunal pour des accusations liées à l’attaque de l’escalier du siège de l’agence à Langley, en Virginie, en 2022. Ashkan Bayatpour a admis avoir enroulé un foulard autour du cou de la femme, mais a déclaré que c’était pour plaisanter. La femme a déclaré qu’il s’agissait d’une attaque au cours de laquelle il avait également tenté de l’embrasser contre son gré.

« Il a fait une grimace comme s’il essayait vraiment de me faire du mal », a témoigné la femme l’année dernière lors d’un procès au cours duquel Bayatpour a été reconnu coupable de coups et blessures. Selon la loi de Virginie, l’ancien officier du renseignement de la Marine a droit à un procès devant jury après avoir fait appel de cette condamnation.

Lindsay Moran, ancienne agente de la CIA et auteure de mémoires sur sa vie d’espionne parus en 2005, a déclaré que les inconduites sexuelles étaient depuis longtemps un problème dans cette agence dominée par les hommes et qu’elles s’étaient aggravées après les attentats du 11 septembre 2001, lorsque l’agence s’est concentrée sur le déploiement d’unités de combat clandestines en Afghanistan et en Irak.

« Ils ont apporté leur propre marque de toxicité masculine, qui a fait office d’essence pour le réseau de vieux copains qui existait déjà », a déclaré Moran. « La sécurité nationale est utilisée comme excuse pour balayer ces préoccupations sous le tapis. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le rapport de surveillance avait été classifié, gardant secret un compte rendu du problème et des antécédents de cas, la CIA a déclaré que cette décision avait été prise par son inspecteur général, qui a mené l’enquête et n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En outre, la CIA n’a pas encore répondu à la demande de longue date de l’AP en vertu de la loi sur la liberté d’information visant à obtenir des documents internes détaillant sa réponse au scandale Raymond, et pourquoi il a fallu si longtemps pour découvrir les agressions qu’il a documentées dans près de 500 vidéos et photos qui, dans certains cas, le montraient en train de tâtonner ou de chevaucher des victimes nues et inconscientes.

Le républicain de Floride Marco Rubio, vice-président du Comité sénatorial spécial du renseignement, a déclaré à AP que les législateurs continueraient à « tenir les dirigeants de l’agence responsables » après avoir fait pression pour des réformes dans le processus de signalement des fautes professionnelles de la CIA.

« Jusqu’où doit-on aller avant que l’agence intervienne et dise que c’est assez ? » a déclaré Barbara Gray, une ancienne agente de la CIA, à AP l’année dernière après avoir déposé une plainte interne accusant son manager d’être entré dans son lit d’hôtel alors qu’elle dormait pendant un voyage d’affaires.

La CIA a assuré à Gray que son supérieur était « puni de manière appropriée », a-t-elle dit, mais elle l’a ensuite promu et l’a présenté dans une vidéo de développement de carrière montrée aux officiers subalternes. Gray, quant à elle, a démissionné après que sa carrière « a semblé s’arrêter ».

« Quelle culture la CIA cultive-t-elle lorsqu’elle promeut certains de ses plus grands criminels ? », a-t-elle demandé. « Je crois que l’agence fait des efforts pour améliorer ses processus et procédures de signalement, mais ma question est la suivante : quelle est la prochaine étape ? »

Goodman a réalisé son reportage depuis Miami. Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à [email protected].