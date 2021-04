Un nouveau camp de migrants et de demandeurs d’asile sur l’île grecque de Lesbos a reçu le feu vert des autorités locales après une rencontre enflammée qui a duré plus de deux jours.

Le conseil municipal de Mytilène s’est réuni pour la première fois à 21h30 le mercredi 7 avril pour discuter des plans précédemment approuvés pour construire une nouvelle installation dans la région reculée de Vastria.

La première séance s’est clôturée à 2 heures du matin. La session marathon s’est ensuite poursuivie vendredi soir avant le vote.

Au lieu d’approuver l’installation de Vastria en dehors de la ville comme prévu, les représentants ont voté en faveur d’une deuxième option: créer une nouvelle structure d’une capacité prévue de 3 000 personnes, sans emplacement spécifique.

La même proposition prévoyait la fermeture immédiate de toutes les autres installations de la ville de Mytilène qui hébergent et soutiennent actuellement les migrants et les réfugiés.

La réunion a eu lieu quelques jours après la visite sur l’île de la commissaire aux affaires intérieures de l’Union européenne, Ylva Johansson.

Elle a promis que l’UE donnerait un total de 276 millions d’euros pour la rénovation et la construction de camps de migrants sur les îles grecques, et 155 millions d’euros supplémentaires pour les centres d’accueil de Lesbos et Chios.

Johansson et le ministre grec des migrations Notis Mitarachi ont également visité le camp temporaire de Lesbos qui a été mis en place après l’incendie dévastateur du camp de Moria en septembre 2020.

Le camp de Tara Kepe a été surnommé «Moria 2.0» par certains observateurs en raison du niveau de surpeuplement et des conditions sordides. Le site de la côte méditerranéenne a été construit pour accueillir seulement 650 personnes. Mais plus de 6 000 personnes vivent actuellement dans des tentes, exposées aux tempêtes et aux inondations, et se sont plaintes du manque d’assainissement et d’électricité.

Au cours de la visite, le commissaire a estimé le nombre total de migrants et de réfugiés actuellement sur les îles grecques à moins de 40 000.

En février, le conseil de Mytilène a également approuvé la construction d’un nouveau centre d’accueil et d’identification pour les nouveaux arrivants lors d’un vote similaire de 16 voix contre 15.

Les propositions de nouvelles installations à Lesbos ont été accueillies avec un fort recul de la part des habitants. Des manifestations ont eu lieu devant le bureau du gouverneur régional lors de la visite du commissaire la semaine dernière.

Lors de la dernière réunion du conseil de Mytilène, certains représentants ont déclaré avoir été ciblés sur les réseaux sociaux par des habitants angoissés qui les traitaient de «traîtres».

Les licences et l’appel d’offres pour la construction de l’installation devraient débuter plus tard ce mois-ci.