Un nouveau calculateur de crise cardiaque aide les médecins à prédire les conditions mortelles plus tôt

Un NOUVEAU calculateur de crise cardiaque pour aider les médecins à identifier les patients les plus à risque de maladies mortelles a été développé.

Le calculateur a été surnommé le « nouvel étalon-or pour les médecins » et pourrait aider à prédire les personnes à risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral au cours des dix prochaines années.

Les experts ont développé un nouvel outil de risque qui pourra aider les patients plus jeunes et plus âgés Crédit : Getty

Les maladies cardiaques et circulatoires sont les plus meurtrières au monde, affectant la vie de 7,6 millions de personnes à travers le Royaume-Uni seulement.

Des experts européens ont analysé les données de 45 études, dont 700 000 patients – qui avaient été suivies pendant dix ans.

L’équipe a examiné spécifiquement les facteurs de risque connus tels que l’âge et le tabagisme et les a combinés avec les tendances régionales de la santé cardiaque.

Le calculateur SCORE2 aidera les médecins à identifier plus rapidement les patients à haut risque.

Les personnes signalées comme présentant un risque accru peuvent bénéficier d’un traitement préventif personnalisé.

Cela pourrait inclure des statines ou des conseils sur le mode de vie pour réduire leur risque.

Lorsqu’ils ont été recrutés pour l’étude, les participants n’avaient aucun antécédent de maladie cardiaque.

Qu’est-ce qu’une crise cardiaque et comment est-elle traitée ? Une crise cardiaque – ou infarctus du myocarde – survient lorsqu’une des artères coronaires se bloque Le muscle cardiaque est alors privé de sang oxygéné vital qui, s’il n’est pas traité, peut provoquer la mort du muscle cardiaque. Comment est-il traité ? Le premier port d’escale pour le traitement, est pour les médecins de traiter l’artère bloquée. Il existe deux procédures principales utilisées pour ouvrir le vaisseau sanguin bloqué. La première, une intervention coronarienne percutanée primaire (ICPP) est une angioplastie coronaire d’urgence. Il ouvre le blocage et aide à rétablir l’apport sanguin au cœur. Le deuxième traitement est la thrombose, également connue sous le nom de « buster de caillots ». Il s’agit d’injecter un médicament dans la veine pour dissoudre le caillot sanguin et rétablir ainsi l’apport sanguin au cœur. Dans certains cas, cette procédure peut être effectuée dans l’ambulance. Bien que ces traitements soient courants, dans certains cas, ils ne seront pas adaptés au patient et ne seront donc pas effectués.

Ils ont été suivis après dix ans et il a été constaté que 30 000 avaient subi un événement cardiovasculaire, décrit comme une crise cardiaque mortelle ou non mortelle ou un accident vasculaire cérébral.

L’outil SCORE2 a ensuite été recalibré en utilisant les données de 10,8 millions de personnes utilisant d’autres facteurs de risque connus tels que l’âge, le sexe, le taux de cholestérol, la pression artérielle et le tabagisme.

Le professeur Emanuele Di Angelantonio, chercheur financé par BHF au Centre d’excellence en recherche BHF de l’Université de Cambridge, a déclaré que le nouvel outil est beaucoup plus puissant que ce que les médecins utilisent depuis des décennies.

« Il s’intégrera parfaitement dans les programmes de prévention actuels avec un impact réel substantiel en améliorant la prévention des maladies cardiovasculaires en Europe avant qu’elles ne frappent », a-t-il ajouté.

ÉTALON-OR

L’outil de prédiction précédent avait été développé à partir de données antérieures à 1986 et sous-estimait le risque cardiovasculaire dans certains pays.

Le nouveau calculateur de risque SCORE2 tient compte des tendances actuelles des maladies cardiaques et circulatoires.

Il peut également prédire à la fois des conditions mortelles et non mortelles et s’adapte aux pays présentant différents niveaux de risque.

Les experts ont déclaré que cela aiderait à prédire le risque chez les patients plus jeunes et garantirait que le traitement est adapté aux patients plus âgés et à ceux des groupes à haut risque.

Le professeur Sir Nilesh Samani, directeur médical de la British Heart Foundation et cardiologue, a expliqué que le nouvel outil est une avancée majeure.

Il a déclaré: « Ce sera la nouvelle norme d’or pour les médecins de déterminer quels patients sont les plus à risque de ces conditions, et de permettre un traitement personnalisé et des conseils sur le mode de vie beaucoup plus tôt. »

L’étude a été publiée dans le European Heart Journal.