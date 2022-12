Un nouveau cabinet dentaire arrive bientôt à Lakemoor – Shaw Local

Neeti Dania et Somara Bukhari ont récemment commencé à fournir des services dentaires dans leur tout nouveau cabinet, Dental Care à Lakemoor Commons.

Les soins dentaires à Lakemoor Commons seront entièrement équipés des derniers produits et équipements disponibles dans l’industrie dentaire, offrant à Dania, Bukhari et à leur équipe dentaire la possibilité de fournir les procédures et les services les plus récents à leurs patients, selon un communiqué de presse.

Les soins dentaires à Lakemoor Commons sont situés au 31700 N. Route 12 à Lakemoor. Le cabinet accepte désormais de nouveaux patients.

Les rendez-vous peuvent être pris en appelant le 779-800-2385 ou en allant à DentalCareAtLakemoorCommons.com.