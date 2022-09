Un nouveau bras robotisé à l’Institut Kolling pour effectuer une arthroplastie en Australie

Un nouveau bras robotisé à te Kolling Institute, une coentreprise entre le district de santé local du nord de Sydney et l’université de Sydney, est considéré comme améliorant les arthroplasties de la hanche et du genou en Australie.

CE QU’IL FAIT

Baptisé KOBRA (Kolling Orthopaedic Biomechanics Robotic Arm), le robot de biomécanique orthopédique est l’un des deux seuls robots dans le pays qui est basé sur simVitro – un système de test d’articulation neutre sur le plan matériel sorti du Lerner Research Institute de la Cleveland Clinic.

Le robot simule des mouvements humains complexes sur les articulations pour fournir aux chercheurs une “image plus claire” de la façon dont les articulations se comporteront dans diverses situations, a expliqué Elizabeth Clarke, professeure agrégée à l’Université de Sydney et directrice du laboratoire de biomécanique Murray Maxwell du Kolling Institute.

Il peut tester des mouvements et des activités complexes qui impliquent une compression et une torsion comme la flexion de la hanche, l’accroupissement, la marche et le lancer.

Le développement de KOBRA a été soutenu par le programme NSW Investment Boosting Business Innovation et le Royal North Shore Hospital Staff Specialist Trust Fund.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

D’après un communiqué de presse, KOBRA devrait être utilisé pour tester les implants, en particulier pour les arthroplasties de la hanche et du genou, afin d’évaluer le fonctionnement des implants. Il sera également utilisé pour aider à valider les modèles informatiques qui aident les chirurgiens à placer des implants. De plus, le robot sera probablement utilisé pour aider les chirurgiens travaillant à réparer l’instabilité chronique de l’épaule.

De plus, les chercheurs cherchent à appliquer les informations et les données fournies par KOBRA dans toutes les disciplines, en étendant les capacités de recherche et en menant à de nouvelles techniques chirurgicales.

APERÇU DU MARCHÉ

Rien que l’année dernière, Smith+Nephew, une société britannique de technologie médicale, a lancé en Australie et en Nouvelle-Zélande sa solution de robotique portable pour les arthroplasties unicompartimentales et totales du genou. Le système chirurgical CORI approuvé par la FDA des États-Unis serait idéal pour les centres de chirurgie ambulatoire et la chirurgie ambulatoire.

ENREGISTREMENT

“C’est une période très excitante pour la recherche et la chirurgie musculo-squelettiques et il est extrêmement encourageant de voir cette technologie de pointe arriver à l’Institut Kolling. Elle aidera les chercheurs, les ingénieurs et les chirurgiens et conduira finalement à des techniques chirurgicales améliorées, une meilleure fonction physique et de bons résultats de santé à long terme pour notre communauté », a commenté Bill Walter, professeur d’orthopédie et de chirurgie traumatique à l’Université de Sydney et chirurgien orthopédiste au Royal North Shore Hospital.