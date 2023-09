Un nouveau blocus est mis en place à la décharge de Brady Road à Winnipeg alors que les manifestants exigent la recherche des restes de femmes

AVERTISSEMENT : cette histoire contient des détails troublants.

Une nouvelle barricade a été érigée à la décharge de Brady Road à Winnipeg, alors que les appels se poursuivent pour rechercher les restes de deux femmes des Premières Nations qui se trouveraient dans une autre décharge de la région de Winnipeg.

Les manifestants se sont rassemblés mercredi sur la route d’entrée principale de la décharge municipale Brady, à l’extrémité sud de Winnipeg, installant une rangée de chaises devant une voiture garée au milieu de la route.

Un drapeau « Chaque enfant compte » et un panneau appelant à la recherche d’une décharge se trouvaient également à proximité.

La police de Winnipeg dit être au courant du blocus et communiquer avec les manifestants.

Les appels se multiplient depuis des mois pour une fouille de la décharge privée de Prairie Green, au nord de Winnipeg. La police pense que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran – deux femmes des Premières Nations soupçonnées d’avoir été victimes d’un tueur en série présumé – ont été emmenés dans cette décharge l’année dernière.

Le blocus mis en place mercredi intervient après le démantèlement d’un blocus antérieur à la décharge de Brady Road en juillet. (Ian Froese/CBC)

Un précédent blocus avait été mis en place à la décharge de Brady Road le 6 juillet, après que la première ministre Heather Stefanson a annoncé que son gouvernement ne financerait pas les recherches à Prairie Green.

Les équipes et la police de la ville de Winnipeg ont démantelé cette barricade le 18 juillet, après avoir émis une injonction temporaire quelques jours plus tôt ordonnant sa démolition. Un nouveau camp de protestation est alors installé près du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg.

Au cours de la dernière semaine, les progressistes-conservateurs — qui briguent un troisième mandat lors des élections provinciales de la semaine prochaine — ont mené une campagne active pour exprimer leur opposition à une fouille à la décharge de Prairie Green, qui, selon un rapport de faisabilité, pourrait prendre jusqu’à trois ans et coûter jusqu’à trois ans. jusqu’à 184 millions de dollars.

Une annonce d’une page entière du parti dans le Winnipeg Free Press de samedi a souligné l’opposition de Stefanson à une fouille, qui, selon elle, serait trop dangereuse pour les chercheurs.

Extrait d’une publicité progressiste-conservatrice parue dans le Winnipeg Free Press le samedi 23 septembre. (Parti progressiste-conservateur du Manitoba)

Stefanson a également évoqué la recherche d’une décharge lors de la première occasion qu’elle a eue de poser une question au chef du NPD, Wab Kinew, lors du débat télévisé des chefs de parti de la semaine dernière.

Gerry (Gramma) Shingoose, un aîné anishinaabe et activiste communautaire, était à Brady Road mercredi. Elle a expliqué que le blocus avait été rétabli en raison du refus de Stefanson de financer une recherche et de la publicité diffusée par les PJ ce week-end.

« Elle fait du mal aux familles. Elles sont en deuil. C’est une perte énorme pour elles », a déclaré Shingoose à CBC. « Où est son cœur ? »

Shingoose a déclaré qu’elle ne savait pas combien de temps la barricade resterait en place, mais qu’elle tomberait si le gouvernement provincial s’engageait à effectuer des recherches.

La police de Winnipeg dit être au courant du blocus et communiquer avec les manifestants. (Ian Froese/CBC)

« Les élections approchent, et c’est… un moment important ici au Manitoba et à Winnipeg, mais c’est vraiment un moment important pour les familles. L’accent devrait être mis sur les familles uniquement », a déclaré Shingoose.

Les personnes souhaitant accéder à la décharge peuvent emprunter une autre entrée, a-t-elle ajouté.

La recherche ne devrait pas être un problème de campagne : grand chef de l’AMC

Dans une entrevue plus tôt mercredi, la chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba a déclaré qu’elle était déçue que le débat sur une éventuelle perquisition à Prairie Green soit devenu un enjeu de campagne.

« Ce n’est pas correct que certaines parties en fassent un problème », a déclaré la grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, ajoutant que la question de la recherche des dépouilles des femmes dans une décharge n’est pas une question des Premières Nations, mais une question morale.

« Je ne pense pas que quiconque, à juste titre, ne soutiendrait pas leur retour à la maison parce que nous avons tous des parents, nous avons tous des filles, nous avons tous des petites-filles », a-t-elle déclaré.

« Et si c’était vous qui étiez dans cette position, que penseriez-vous si le gouvernement disait que nous ne chercherons pas votre fille dans les décharges ? »

La grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a déclaré que les nouvelles publicités du Parti progressiste-conservateur du Manitoba affirmant que le parti n’appuierait pas la recherche d’une décharge sont blessantes. (Tyson Koschik/CBC)

Un récent sondage suggère que les Manitobains sont divisés sur l’opportunité de fouiller la décharge.

Un groupe de discussion composé de neuf électeurs candidats à CBC Manitoba cette semaine par Probe Research semble également refléter cela.

Deux électeurs du groupe de discussion ont déclaré qu’ils pensaient que le refus des conservateurs de fouiller la décharge était « dégoûtant », tandis que deux autres ont déclaré qu’ils n’étaient pas « à 100 pour cent » d’accord avec une fouille.

Cependant, aucun n’a déclaré que la recherche d’une décharge était un facteur décisif dans la manière dont ils envisageaient de voter.

« J’ai l’impression qu’il y a des problèmes bien plus importants que ce genre de travail en premier », a déclaré Cole Stocki, un participant au groupe de discussion qui vit dans la circonscription de Kirkfield Park à Winnipeg.

Nigel Moore, de la circonscription de River Heights à Winnipeg, a déclaré qu’il trouvait « remarquable » que les recherches soient devenues un enjeu de campagne.

Le groupe de discussion était une collaboration entre CBC Manitoba et Probe Research pour en savoir plus sur les opinions des électeurs et avoir une idée de leur position sur les enjeux. La société de sondage a identifié des participants potentiels à partir de son panel, puis a sélectionné au hasard neuf personnes pour garantir un mélange de personnes raisonnablement représentatif de la démographie du Manitoba.

Il est important d’être clair sur sa position : candidat PC

Des manifestants appelant à une perquisition se sont également rassemblés mercredi matin devant le bureau de circonscription du candidat PC de Kirkfield Park, Kevin Klein, qui y a fait une annonce de campagne concernant la violence domestique. Le président sortant a déclaré qu’il s’agissait d’une question sur laquelle « toutes les parties sèment la discorde ».

« Cela ne devrait pas être le cas. Mais nous voyons tous les partis en faire une question qui divise et c’est regrettable », a déclaré Klein après son annonce.

Des manifestants appelant à une fouille de la décharge de Prairie Green se sont rassemblés devant le siège de campagne du candidat PC de Kirkfield Park, Kevin Klein, plus tôt mercredi. (Travis Golby/CBC)

Interrogée sur les publicités PC, Klein a déclaré que Stefanson était restée ferme sur sa position concernant la recherche de décharges.

« Elle a estimé qu’il était très important d’être clair et transparent sur notre position à ce sujet », a-t-il déclaré.

Les élections au Manitoba auront lieu le 3 octobre. Le vote par anticipation est ouvert dès maintenant et se poursuivra jusqu’à samedi.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par ces rapports. Vous pouvez parler à un professionnel de la santé mentale via Mieux-être ensemble Canada en appelant le 1-866-585-0445 ou en envoyant un SMS à WELLNESS au 686868 pour les jeunes ou 741741 pour les adultes. C’est gratuit et confidentiel.

De plus, une ligne d’écoute nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.