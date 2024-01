Un nouveau biomarqueur mesure le stress et les risques de développement chez les nourrissons

Résumé: Les chercheurs ont découvert un biomarqueur capable de prédire l’impact d’un stress toxique précoce sur le développement cognitif et la santé du nourrisson. L’étude a utilisé le F2-isoprostane, un marqueur du stress oxydatif, pour évaluer les effets de l’adversité sur les mères et les nourrissons.

Ce biomarqueur, précédemment utilisé chez l’adulte, a montré une forte corrélation avec le développement cognitif des nourrissons dès l’âge d’un an. Cette avancée constitue un outil essentiel pour une intervention précoce auprès des nourrissons à risque, modifiant potentiellement les trajectoires de vie.

Faits marquants:

Les niveaux de F2-isoprostane chez les mères et les nourrissons peuvent indiquer l’impact du stress toxique provoqué par une adversité précoce sur le développement du nourrisson. Des niveaux élevés de ce biomarqueur chez les nourrissons sont en corrélation avec des scores de développement cognitif plus faibles à l’âge d’un an. Cette découverte permet une détection et une intervention précoces chez les nourrissons exposés à des niveaux élevés de stress toxique, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur le développement de l’enfant.

Bien que de nombreuses études aient montré une relation entre l’adversité dans la petite enfance et les effets négatifs sur la santé de groupes de personnes tout au long de la vie, aucune mesure fiable n’existe pour mesurer l’impact de l’adversité précoce sur le risque de chaque enfant.

Une étude exploratoire conjointe menée par des chercheurs du Children’s Hospital de Los Angeles et du Boston Children’s Hospital a révélé qu’un biomarqueur standard pouvait prédire le risque de stress toxique précoce sur le développement cognitif et la santé globale de chaque nourrisson.

Leurs conclusions sont publiées dans PLOS Santé publique mondiale.

Une surcharge de stress toxique peut perturber et endommager le fonctionnement des cellules. Crédit : Actualités des neurosciences

Le stress toxique est une suractivation prolongée, répétée et néfaste de la réponse du corps au stress. Il peut littéralement s’imprimer sur le corps. Une surcharge de stress toxique peut perturber et endommager le fonctionnement des cellules. Cela peut être causé par plusieurs facteurs, dont l’adversité.

L’étude révolutionnaire sur les expériences indésirables de l’enfance (ACE), ainsi que plusieurs études ultérieures, ont lié l’adversité (abus psychologique, physique ou sexuel, violence parentale, exposition à la toxicomanie, membres du ménage malades mentaux ou emprisonnés) survenant pendant l’enfance selon les souvenirs de l’adulte. cela est associé en moyenne à des comportements à risque pour la santé des adultes, à des maladies chroniques et à une durée de vie plus courte dans un large groupe de population.

Des études plus récentes ont montré que des scores ACE élevés chez les individus ne prédisent pas nécessairement un risque de maladie plus grave plus tard dans la vie, car certains peuvent être plus résilients et d’autres plus sensibles.

Chez les enfants, des études ont montré qu’une exposition précoce à des facteurs de stress provoqués par l’adversité peut perturber le développement cognitif, les hormones et le système immunitaire. Mais ces études ont également montré que les impacts de l’adversité précoce peuvent être évités en réduisant les sources de stress, et atténués en établissant des relations de soutien entre les enfants et leurs tuteurs ainsi qu’en apprenant des compétences de vie et d’adaptation.

Mesurer le bilan du stress toxique

Dans cette étude, les chercheurs ont vérifié si un biomarqueur standard pouvait mesurer les effets du stress toxique résultant de l’adversité sur les mères et leurs nourrissons. Les chercheurs ont mesuré les niveaux de F2-isoprostane, un biomarqueur chimique sensible qui indique une perturbation cellulaire et des dommages causés par le stress oxydatif, dans des échantillons de sang de mères et d’urine de nourrissons.

Le stress oxydatif se produit lorsque les cellules ne peuvent pas traiter correctement leurs déchets, appelés radicaux libres, produits lorsque le corps transforme les aliments ou réagit à des facteurs environnementaux.

Les chercheurs voulaient savoir si le F2-isoprostane, qui a déjà été utilisé pour mesurer de manière fiable les effets du stress oxydatif chez les adultes, pouvait être utilisé pour mesurer l’impact des facteurs de stress liés à l’adversité et relier ces effets au développement précoce et aux résultats neurocognitifs des nourrissons. .

“Dans cette étude exploratoire, nous avions pour objectif d’évaluer les effets individuels de l’adversité vécue au moment de la naissance”, explique Kameelah Gateau, MD, MS, néonatologiste à l’hôpital pour enfants de Los Angeles et auteur principal de l’étude.

« Nous avons trouvé une mesure de la signature biologique du stress toxique sur le développement du cerveau du nourrisson, ce qu’aucune étude précédente n’a encore réussi à accomplir. Nous pensons que ce biomarqueur sensible et objectif est très prometteur pour détecter l’impact du stress toxique sur le corps et le cerveau des enfants.

L’analyse statistique a révélé que les scores de risque cumulé étaient corrélés à des taux plus élevés de F2-isoprostane chez les mères et les nourrissons après six mois de l’étude. Les nourrissons qui présentaient des niveaux plus élevés de ce biomarqueur de dommages dus au stress toxique lors de leur visite d’étude de deux mois étaient plus susceptibles d’avoir des scores plus faibles à un test standard de développement cognitif de l’enfant lorsqu’ils avaient un an.

L’équipe a également constaté que des scores de risque cumulés plus élevés prédisaient un niveau moyen plus élevé du biomarqueur de stress toxique dans le corps des mères au cours de l’étude d’un an.

Les chercheurs ont suggéré que la relation entre les scores de risque cumulés au moment de la naissance et les niveaux plus élevés de biomarqueurs de stress maternel et infantile à six mois pourrait refléter les niveaux de stress oxydatif. Les chercheurs pensent également que cette fenêtre de développement initiale de six mois pourrait être une fenêtre de temps optimale permettant de révéler les impacts physiques des premières adversités sur le corps et le cerveau.

Le stress affecte les petits corps

L’étude, menée au Children’s Hospital de Los Angeles et au Boston Children’s Hospital, a suivi 116 couples de mères et leurs nourrissons de moins de deux mois et nés après 36 semaines de gestation.

Les mères ont été évaluées à l’aide d’un score de risque composé de données sur la santé mentale maternelle et d’informations démographiques, notamment l’éducation, l’état civil et le revenu. Les chercheurs ont vérifié le développement du nourrisson à six et 12 mois, en mesurant les niveaux de biomarqueur du stress oxydatif dans des échantillons de sang des mères et d’urine des bébés.

Environ 80 % des enfants de l’étude menée à Los Angeles se sont identifiés comme blancs ou latinos, et dans le groupe de Boston, environ la moitié se sont identifiés comme noirs.

“Les nourrissons qui présentaient des mesures de stress biologique plus élevées lorsqu’elles étaient mesurées avec ce biomarqueur avaient de moins bons résultats à ce test d’apprentissage”, explique Pat Levitt, Ph.D., directeur scientifique du CHLA et auteur principal de l’étude.

« Cela pourrait signifier que les nourrissons qui présentaient des niveaux de stress plus élevés avaient de moins bons résultats en termes d’apprentissage et de rétention. Ces effets apparaissent déjà chez les nourrissons de 2 mois, mais sont encore plus apparents à six mois.

À propos de cette actualité de la recherche sur le stress et le neurodéveloppement

Auteur: Pat Levitt

Recherche originale : Accès libre.

“Étude exploratoire évaluant les relations entre l’adversité périnatale, le stress oxydatif et le développement neurologique du nourrisson au cours de la première année de vie» par Kameelah Gateau et al. PLOS Santé publique mondiale

Abstrait

Étude exploratoire évaluant les relations entre l’adversité périnatale, le stress oxydatif et le développement neurologique du nourrisson au cours de la première année de vie

L’adversité de la petite enfance augmente le risque d’impacts négatifs à vie sur la santé et le bien-être. L’identification des facteurs de risque et des adaptations biologiques associées dès le début de la vie est essentielle pour développer des outils et des interventions de dépistage précoce évolutifs. Actuellement, il existe des mesures limitées et fiables de l’adversité chez la petite enfance qui peuvent être déployées de manière prospective, à grande échelle, pour évaluer le risque en milieu pédiatrique.

Le but de cette étude longitudinale sur deux sites était de déterminer si la mesure de référence du stress oxydatif, les F2-isoprostanes, est potentiellement une mesure fiable d’une réponse physiologique à l’adversité du nourrisson et de la mère.

L’étude a évalué les relations indépendantes entre les F2-isoprostanes, l’adversité périnatale et le développement neurocognitif du nourrisson. L’étude comprenait des dyades mère-enfant nées pendant plus de 36 semaines de gestation.

Les informations démographiques maternelles et les évaluations de la santé mentale ont été utilisées pour générer un score de risque cumulatif périnatal. Le développement des nourrissons a été évalué à 6 et 12 mois et les mères et les nourrissons ont été testés pour F 2 -taux d’isoprostane dans le sang et l’urine, respectivement.

L’analyse statistique a révélé que les scores de risque cumulé étaient corrélés à des F maternels (p = 0,01) et infantiles (p = 0,05) plus élevés. 2 -taux d’isoprostane à 6 mois. Bébé F 2 -les mesures d’isoprostane à 2 mois étaient associées négativement aux scores Mullen Scales of Early Learning Composite à 12 mois (p = 0,04). Enfin, des scores de risque cumulé plus élevés prédisaient un F maternel moyen plus élevé. 2 -taux d’isoprostane sur la période d’étude d’un an (p = 0,04).