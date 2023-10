Une nouvelle étude a dévoilé un lien significatif entre le vieillissement de nos gènes et nos capacités cognitives. Cette découverte ouvre la porte à une compréhension plus approfondie de la manière dont nos gènes peuvent influencer la santé de notre cerveau à l’âge adulte. Les résultats ont été publiés dans Neurobiologie du stress.

Le cerveau humain est un organe étonnamment complexe, responsable de nos pensées, de nos souvenirs et de nos capacités à résoudre des problèmes. Au fil des années, les scientifiques ont été intrigués par la relation entre le vieillissement et la fonction cognitive. À mesure que nous vieillissons, il est courant que les capacités cognitives diminuent, mais les mécanismes exacts à l’origine de ce processus restent insaisissables.

Des recherches antérieures ont fait allusion au rôle de la génétique dans le vieillissement cognitif, mais une équipe de chercheurs a souhaité approfondir cette question. Ils étaient particulièrement intéressés à comprendre comment le processus de vieillissement épigénétique pourrait être lié à nos capacités cognitives. Le vieillissement épigénétique fait référence aux changements qui se produisent dans notre ADN au fil du temps en raison de facteurs environnementaux et de choix de mode de vie, qui peuvent influencer le fonctionnement de nos gènes.

“Cette étude faisait partie d’une série d’études financées par des subventions examinant comment l’accélération épigénétique de l’âge pourrait servir de biomarqueur pour les conséquences à long terme suite à des adversités au début de la vie et de biomarqueur de la quarantaine pour les troubles cognitifs”, a déclaré l’auteur de l’étude John M. Felt, professeur de recherche adjoint au Center for Healthy Aging de la Pennsylvania State University.

“C’est important car bon nombre des morbidités liées au vieillissement, notamment les troubles cognitifs légers et la maladie d’Alzheimer et les démences associées, peuvent avoir des changements biologiques sous-jacents qui peuvent être détectés des années (voire des décennies) avant qu’ils ne se manifestent. Si nous pouvons détecter un vieillissement avancé plus tôt dans la vie, nous pourrons peut-être développer des interventions préventives pour les personnes les plus à risque de vieillissement avancé.

Pour démêler le lien entre le vieillissement épigénétique et la fonction cognitive, les chercheurs ont analysé les données de deux groupes distincts d’individus : la cohorte Female Growth and Development Study (FGDS) et la cohorte Biological Classification of Mental Disorders (BeCOME).

Dans la cohorte FGDS, qui comprenait 86 individus, les participants ont été initialement recrutés entre 6 et 16 ans, avec des évaluations de suivi réalisées entre 29 et 45 ans. En revanche, la cohorte BeCOME était composée de 313 individus âgés de 18 à 65 ans, recrutés pour l’évaluation des diagnostics psychiatriques.

Les deux cohortes ont subi une batterie neurocognitive complète évaluant divers domaines cognitifs. Les tests spécifiques administrés variaient entre les cohortes FGDS et BeCOME, mais couvraient des domaines tels que les capacités linguistiques, la mémoire, le raisonnement, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, l’attention, etc. De plus, l’ADN génomique a été extrait d’échantillons de sang total prélevés auprès des participants des deux cohortes.

Les chercheurs ont découvert qu’une solution à deux facteurs convenait à la compréhension des capacités cognitives des deux cohortes. Ces deux facteurs représentaient capacités cognitives générales et capacités cognitives accélérées, reflétant différents aspects de la fonction cognitive.

Les capacités cognitives générales représentent la capacité cognitive globale d’un individu. Ces capacités englobent un large éventail de processus cognitifs, notamment le raisonnement, la résolution de problèmes, la mémoire, l’apprentissage et la pensée abstraite. Les capacités cognitives accélérées font référence à la capacité d’un individu à effectuer des tâches cognitives rapidement et efficacement. Ces capacités mettent l’accent sur la vitesse à laquelle les processus cognitifs peuvent être exécutés, souvent sous contraintes de temps.

En examinant les horloges épigénétiques de première génération, connues sous le nom d’horloges Horvath et Hannum, l’étude n’a trouvé aucune association significative avec les capacités cognitives générales dans l’une ou l’autre cohorte. Cela suggère que le vieillissement des gènes mesuré par ces horloges n’est pas fortement corrélé à la fonction cognitive globale. Ces horloges de première génération ont été initialement entraînées à estimer l’âge chronologique.

Étonnamment, l’horloge Horvath a montré une association significative avec des capacités cognitives accélérées dans la cohorte BeCOME, indiquant que le taux de vieillissement épigénétique pourrait influencer la rapidité avec laquelle les gens peuvent effectuer des tâches cognitives. Cependant, cette association n’était pas statistiquement significative dans la cohorte FGDS.

Les horloges épigénétiques de deuxième génération, appelées GrimAge et PhenoAge, ont révélé différentes associations. L’accélération de GrimAge était liée de manière presque significative à des capacités cognitives générales plus faibles dans la cohorte FGDS, mais pas dans la cohorte BeCOME. Il est important de noter que l’accélération de GrimAge n’était associée à des capacités cognitives accélérées dans aucune des deux cohortes. Ces horloges épigénétiques de deuxième génération ont été conçues en mettant l’accent sur les problèmes de santé et la mortalité liés au vieillissement. Ces horloges capturent les morbidités liées au vieillissement, au-delà du simple âge chronologique.

L’horloge Dunedin Pace of Aging Méthylation (DunedinPoAm), une horloge spécialisée conçue pour estimer le rythme du vieillissement biologique dans divers systèmes, a montré des résultats intéressants. L’accélération de l’âge épigénétique, mesurée par l’horloge DunedinPoAm, était associée de manière presque significative à des capacités cognitives générales inférieures dans la cohorte FGDS et de manière significative à des capacités cognitives générales inférieures dans la cohorte BeCOME. Bien que cette accélération ne soit pas associée de manière significative à des capacités cognitives plus lentes dans la cohorte FGDS, elle était presque significative dans la cohorte BeCOME.

“J’ai été surpris de trouver des associations différentielles entre les horloges et la fonction cognitive entre les cohortes”, a déclaré Felt à PsyPost. « Les horloges de première génération entraînées sur l’âge chronologique (Horvath et Hannum) n’étaient que des prédicteurs significatifs dans la cohorte BeCOME, alors que les horloges de deuxième génération entraînées sur les morbidités et la mortalité liées au vieillissement (GrimAge et PhenoAge) n’étaient que significatives. prédicteurs dans la cohorte FGDS.

“Il est possible que des différences dans la façon dont les cohortes ont été échantillonnées (par exemple, une large tranche d’âge dans BeCOME et la vague 7 d’une étude de cohorte prospective de 30 ans dans le FGDS) et des différences culturelles auraient pu contribuer aux associations différentielles.”

Dans l’ensemble, l’étude fournit la preuve que l’accélération épigénétique de l’âge peut être associée à la fonction neurocognitive, mais les associations spécifiques dépendent de l’horloge épigénétique utilisée et des caractéristiques de la cohorte étudiée.

“De cette étude, la personne moyenne peut déduire que l’âge épigénétique accéléré est associé à des capacités cognitives générales plus faibles et à des capacités cognitives liées à la vitesse plus lentes”, a déclaré Felt. “Ils doivent noter qu’il existe plusieurs estimations différentes de l’âge épigénétique et que les associations diffèrent selon l’horloge et la cohorte que nous avons étudiées.”

Les chercheurs ont contrôlé des facteurs tels que la maltraitance infantile, les traumatismes psychologiques, les diagnostics psychiatriques et les scores polygéniques en matière de niveau de scolarité. Mais il est important de noter que l’étude a utilisé le sang périphérique pour évaluer le vieillissement épigénétique, qui ne reflète peut-être pas directement le vieillissement cérébral. De plus, les associations trouvées dans cette étude étaient basées sur des données transversales, ce qui rendait difficile la détermination du sens de la causalité.

Pour approfondir notre compréhension de ces découvertes intrigantes, de futures recherches pourraient explorer ces associations de manière longitudinale, en suivant les changements dans l’accélération épigénétique de l’âge et les capacités cognitives au fil du temps. Cette approche pourrait aider à élucider quand l’accélération épigénétique de l’âge pourrait servir d’indicateur précoce de déficiences cognitives associées à une dégénérescence neurocognitive plus tard dans la vie.

De plus, l’équipe de recherche souligne l’importance de mener des études plus approfondies avec des échantillons plus grands et plus diversifiés pour confirmer et élargir ces résultats. De plus, les recherches futures devraient envisager d’optimiser les horloges épigénétiques pour les biomarqueurs de la fonction neurocognitive, augmentant ainsi potentiellement leur utilité pour diagnostiquer et traiter les déficiences cognitives, en particulier dans les populations psychiatriques et maltraitées.

“Je pense que la plus grande mise en garde est qu’il s’agit toutes d’analyses transversales et que nous n’avons pas pu déterminer la directionnalité”, a déclaré Felt à PsyPost. “Les travaux futurs doivent étudier comment les changements longitudinaux dans l’accélération épigénétique de l’âge sont associés aux changements longitudinaux dans la fonction cognitive afin que nous puissions tester la directionnalité des effets et identifier les périodes sensibles pendant lesquelles il peut être préférable de cibler les interventions.”

« Il s’agissait d’une collaboration passionnante entre des chercheurs de Penn State, de l’Université Stanford, de l’Université McGill, de l’Université Yale et de l’Institut Max Planck de psychiatrie. Travailler avec des chercheurs d’un si grand nombre d’universités différentes aux États-Unis et en Europe peut s’avérer difficile (surtout avec le temps), mais cela nous a permis de tester ces questions de recherche complexes et importantes.

L’étude, “Accélération épigénétique de l’âge en tant que biomarqueur de l’altération des capacités cognitives à l’âge adulte à la suite d’adversités précoces et de troubles psychiatriques», a été rédigé par John M. Felt, Natan Yusupov, Karra D. Harrington, Julia Fietz, Zhenyu « Zach » Zhang, Martin J. Sliwinski, Nilam Ram, Kieran J. O’Donnell, BeCOME Working Group, Michael J. Meaney , Frank W. Putnam, Jennie G. Noll, Elisabeth B. Binder et Chad E. Shenk.