Un nouveau bâtiment le plus haut d’Amérique a été proposé – et ce n’est pas à New York ou à Chicago

Le gratte-ciel s’élèverait à 1 907 pieds et battrait le One World Trade Center de New York, qui mesure 1 776 pieds de haut.

AO La tour Legends proposée (à gauche) sur la promenade de Bricktown sera construite à Oklahoma City.

Un bâtiment a été proposé par des promoteurs d’Oklahoma City qui, s’il était achevé, serait le plus haut d’Amérique.

Il mesurera 1 907 pieds de haut en l’honneur de l’année où l’Oklahoma est officiellement devenu un État.

Le gratte-ciel fait partie d’un développement plus vaste appelé The Boardwalk at Bricktown, qui s’étendra sur trois acres.

Le bâtiment actuel le plus haut d’Amérique est le One World Trade à New York, qui mesure 1 776 pieds de haut.

La ville de New York pourrait bientôt perdre le droit de se vanter d’avoir le plus haut bâtiment des États-Unis – et vers une destination inattendue.

Dans un communiqué de presse de AO Publié vendredi, la société a révélé son intention d’agrandir un bâtiment à Oklahoma City déjà en développement afin d’en faire le plus haut bâtiment d’Amérique.

La société s’associe aux promoteurs immobiliers Matteson Capital pour donner vie au bâtiment de 1 907 pieds dans un quartier en plein essor appelé Bricktown. AO et Matteson Capital ont demandé à la ville une dérogation qui leur permettrait de construire au-delà des restrictions de zonage actuelles et de construire officiellement le plus haut bâtiment du pays à Oklahoma City.

En rapport: La construction du plus haut gratte-ciel du monde va reprendre après une interruption de cinq ans