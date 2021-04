L’équipe des médias sociaux des Spurs a fièrement annoncé jeudi que Dulux rejoignait le club en tant que «Notre tout premier fournisseur officiel de peinture», tandis que les images montraient la célèbre mascotte du chien hirsute Dulux en train de visiter le stade Tottenham Hotspur.

Nous sommes ravis d’annoncer @duluxuk, la marque de peinture numéro un au pays, en tant que premier fournisseur officiel de peinture.#THFC ⚪ #COYS – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 avril 2021

Mais il n’a pas fallu longtemps au compte Twitter de Dulux pour enlever le lustre de l’accord avec une série de réponses hilarantes éclaboussant le célèbre club timide.

En réponse à un fan qui se demandait si le chien Dulux pouvait jouer le défenseur central, le compte de la société de peinture a répondu: «Il pourrait faire un meilleur travail.»

Les Spurs sont flambés par Dulux littéralement quelques minutes après avoir annoncé un nouvel accord de sponsoring avec eux est une humeur. pic.twitter.com/mA3wHbXLBc – Will Magee (@W_F_Magee) 15 avril 2021

Dans une autre réponse décevante à une suggestion selon laquelle c’était « Il est temps de peindre l’armoire à trophées des Spurs, » le compte a répondu avec une image d’une armoire inutilisée en vente.

Dans un autre bâillon répondant à la demande d’un fan de peindre le « poussiéreux » Armoire à trophées Spurs, le compte Dulux a répondu: «Ne soyez pas stupide, les surfaces doivent être exemptes de poussière avant de peindre.»

Se faire agresser par le chien Dulux après l’avoir annoncé en tant que sponsor sur Twitter est un nouveau bas pour Tottenham pic.twitter.com/m0YFHfxXXn – Tom Scholes (@_TomScholes) 15 avril 2021

Les tweets ont depuis été supprimés, mais pas avant d’avoir été préservés dans toute leur splendeur pour que Twitter puisse les partager.

Les fans se sont demandé si la personne derrière le compte Dulux était en fait un fan de l’amer rival des Spurs au nord de Londres, Arsenal.

Désolé Spurs mais je pense que le chien Dulux est peut-être un crétin. pic.twitter.com/jdX1v5pGjO – Sam Farley (@FarleyWrites) 15 avril 2021

Après avoir été mis à pied par Arsenal, Gunnersaurus a trouvé un emploi au sein de l’équipe des médias sociaux de Dulux. Bonne chance pour votre premier jour! pic.twitter.com/bdScogWLOg – Paddy Power (@paddypower) 15 avril 2021

« Un responsable des médias sociaux de Dulux a peut-être été limogé, mais c’est Jose Mourinho qui a essayé de peindre les fissures pour prouver que les Spurs étaient plus blancs que blancs. » pic.twitter.com/rhluqyrjGE – Ross McCafferty (@RossMcCaff) 15 avril 2021

L’absence de titre de quelque sorte que ce soit pour les Spurs depuis qu’ils ont remporté la Coupe de la Ligue en 2008 a été la source de beaucoup de joie pour les fans à travers le pays.

Ils ont provoqué un choc en atteignant la finale de la Ligue des champions avec Mauricio Pochettino à la barre en 2019, mais ont perdu contre Liverpool. Après cette défaite, ils ont invité la moquerie avec la sortie d’un livre intitulé «One Step from Glory», peignant sur les fissures d’une autre campagne ratée.

Ils ont terminé troisième, deuxième et troisième à nouveau lors de saisons successives de Premier League entre 2016 et 2018, ce qui est le plus proche de la gloire de la ligue nationale au cours des dernières décennies.

Les Spurs chercheront à balayer l’humiliation de Dulux alors que Jose Mourinho prépare l’équipe pour un affrontement en Premier League avec Everton vendredi soir.

Dulux, quant à lui, se préparerait à publier une déclaration pour expliquer leur embarrassant à la traîne d’un club qu’ils viennent de rejoindre en tant que sponsors.