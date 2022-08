Un Nothing Phone (1) Lite est peut-être en route

Si le schéma de nommage entre parenthèses de Nothing vous avait convaincu que le prochain smartphone de la société serait le Nothing Phone (2), eh bien … Peut-être pas. Une nouvelle rumeur prétend aujourd’hui qu’avant un successeur, le Nothing Phone (1) recevra une version “allégée” de la fratrie.

Ce serait fondamentalement exactement le même appareil que le Nothing Phone (1), seulement avec un dos en verre ordinaire (donc pas d’interface de glyphe LED sophistiquée) et pas de charge sans fil. Bien qu’il supporte toujours la charge de 33 W, le modèle “lite” serait livré avec un chargeur de 42 W dans la boîte, selon la même source.

Rien Téléphone (1)

Pour ce que ça vaut, Rien n’a nié l’existence d’un tel produit. Et pourtant, les rumeurs persistent, affirmant que le “lite” Nothing sera moins cher que le Phone (1) – ce qui est logique compte tenu des deux fonctionnalités supprimées. Il y aurait “certaines indications” que le nouveau téléphone commencera à 24 999 INR (316 $ ou 308 €) en Inde pour une variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour référence, le Nothing Phone actuel (1) commence à 32 999 INR (417 $ ou 407 €), mais il est livré avec 8 Go de RAM.

Quelques autres sources ont même mentionné que ce combiné serait doté d’une plus grande batterie de 5 000 mAh, la cellule plus épaisse remplissant vraisemblablement l’espace occupé par les LED et la bobine de charge sans fil du Nothing Phone d’origine (1).

Comme aucune de ces informations n’est encore confirmée, prenez-la avec des pincettes. Qu’en pensez-vous, cependant ? Est-ce une bonne idée pour Nothing de laisser tomber les LED fantaisie à l’arrière et la fonction exclusive de charge sans fil et de se concentrer sur la création d’un appareil plus abordable ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

La source