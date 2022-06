Un Norvégien reconnu coupable d’avoir tué 5 personnes dans une attaque à l’arc

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Un homme a été reconnu coupable vendredi de meurtre et de tentative de meurtre pour avoir poignardé mortellement cinq personnes et blessé quatre autres dans le sud de la Norvège lorsqu’il a attaqué des étrangers avec un arc, des flèches et des couteaux.

Le tribunal de district de Buskerud a condamné Espen Andersen Bråthen à des soins de santé mentale obligatoires. Trois experts en psychiatrie légale qui l’ont évalué ont conclu qu’il souffrait de schizophrénie paranoïaque chronique et qu’il était mentalement malade au moment de l’attaque du 13 octobre 2021. L’accusation et la défense avaient demandé des soins de santé mentale obligatoires pour Andersen Bråthen.

Andersen Bråthen a été reconnu coupable de 11 chefs de tentative de meurtre pour avoir tiré sur des personnes avec un arc et des flèches à Kongsberg, une ancienne ville minière de 26 000 habitants. Il portait 62 flèches et quatre couteaux au moment de l’attaque.

Le tribunal composé de trois juges a déclaré que l’accusé avait expliqué lors du procès qui a débuté en mai et qui a duré jusqu’au 6 juin « qu’il avait décidé de tuer des gens afin de renaître. Il a dit qu’il pensait qu’il allait devenir aveugle. L’accusé a donc cru qu’il était urgent de tuer.

Andersen Bråthen avait visionné “un grand nombre de vidéos” montrant des situations où des personnes étaient poignardées, et avait expliqué “qu’il regardait de telles vidéos pour apprendre à utiliser des armes afin qu’elles deviennent aussi meurtrières que possible”, a déclaré le tribunal.

L’avocat de la défense de 38 ans, Fredrik Neumann, a déclaré, selon la chaîne de télévision norvégienne NRK, que son client “avait des délires avec un contenu religieux et magique”.

« Nous avons affaire à une personne malade. Une personne qui est sans culpabilité », a déclaré le procureur Andreas Christiansen dans son dernier discours, a écrit l’agence de presse norvégienne NTB. Un autre procureur, Vibeke Gjøslien Martins, a déclaré qu’il “ne s’est pas arrêté jusqu’à son arrestation, et qu’il avait un objectif clair et distinct de tuer davantage”, a déclaré NRK en la citant.

Andersen Bråthen a été arrêté plus d’une demi-heure après avoir commencé à tirer des flèches à l’intérieur d’une épicerie et à attaquer des personnes à l’intérieur de leurs maisons. Il a attaqué des gens avec des couteaux après la rupture de son arc, a déclaré le tribunal.

Andersen Bråthen a également été condamné à verser des indemnités aux victimes.

