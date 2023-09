Un Norvégien équipé d’un détecteur de métaux fait de l’or la « trouvaille du siècle »

Un Norvégien avait à peine déballé son nouveau détecteur de métaux qu’il a découvert ce que les experts ont décrit comme la « trouvaille d’or du siècle ».

Erlend Bore, 51 ans, a déclaré jeudi par téléphone à NBC News qu’il s’était lancé dans ce passe-temps après que son médecin lui ait conseillé de faire de l’exercice.

Mais il est tombé par hasard sur un trésor unique vieux de plus de 1 500 ans alors qu’il utilisait son nouveau gadget à Rennesoey, une île pittoresque au nord de la ville norvégienne de Stavanger.

Bore, qui vit à Sola, une petite station balnéaire près de Stavanger, a déclaré que des heures de détection n’ont donné que « des déchets comme du papier d’aluminium et un très petit minerai de fem », une pièce plus moderne qui n’est plus utilisée.

Le détecteur de métaux Erlend Bore le 7 septembre 2023 avec le trésor d’or qu’il a découvert sur l’île de Rennesoey en Norvège. Anniken Céline Berger / AP

Sur le point de rentrer chez lui, il a déclaré qu’il avait essayé une colline voisine et qu’il lui avait fallu quelques secondes pour obtenir un coup sûr.

Au départ, a déclaré Bore, il pensait avoir trouvé des pièces d’or jouets ou de l’argent en chocolat. Mais les experts du musée archéologique de l’université ont déterminé plus tard qu’il avait découvert neuf pendentifs en or, trois bagues en or et dix perles en or que quelqu’un aurait pu porter comme bijoux voyants il y a des siècles, tous situés à peine à 12 cm sous terre.

Une reconstitution d’un collier avec des pendentifs en or faisant partie d’un trésor découvert dans le sud de la Norvège en août par Erlend Bore. Théo Eli Gil Bell / AFP – Getty Images

Inédits depuis avant l’ère viking, les pendentifs étaient des bractéates : de fins disques d’or plats et unilatéraux qui formaient autrefois une amulette.

La découverte ne pèse que 3,5 onces mais revêt une importance historique considérable pour la compréhension de cette période. Il n’y a pas eu de découverte similaire en Norvège depuis le 19ème siècle.

« Il y a eu une période terrible au milieu du VIe siècle où la peste et la détérioration du climat sont survenues en même temps », a déclaré Håkon Reiersen, professeur associé au musée, à la chaîne de télévision norvégienne NRK. Il a ajouté qu’à l’époque, la région du Rogaland « comptait une population nombreuse et de nombreuses personnes sont mortes ».

« Depuis cette période qui a immédiatement suivi, nous n’avons presque aucune découverte », a-t-il déclaré.

« Tant de personnes sont mortes, et certaines ont dû déposer leurs objets les plus précieux dans l’espoir soit de connaître des jours meilleurs, soit de cacher leurs trésors », a-t-il ajouté.

Enterrés vers 500 après JC, alors que la Norvège était gouvernée par des rois rivaux et que l’Empire romain ne s’était pas effondré depuis longtemps, les experts du musée estiment que le savoir-faire complexe montré dans l’or suggère que les bijoux ont été fabriqués dans un atelier voisin contrôlé par des élites politiques et religieuses qui auraient pu détenir dominent une grande partie du sud de la Norvège.





Bore a trouvé neuf pendentifs, trois bagues et 10 perles d’or sur une île du sud de la Norvège dans ce qui a été décrit comme la découverte d’or du siècle. Anniken Céline Berger / Musée Archéologique / via AP

Les motifs des bijoux sont inhabituels et ont enthousiasmé les archéologues. Les 1 000 bractéates trouvés en Scandinavie montrent généralement le dieu nordique Odin guérissant le cheval malade de son fils Balder – mais les nouvelles pièces ne montrent qu’un cheval, une image dotée d’un symbolisme culturel important dans la Norvège préchrétienne.

« Sur ces pendentifs en or, la langue du cheval pend, et sa posture affaissée et ses jambes tordues montrent qu’il est blessé », a déclaré Sigmund Oehrl, archéologue du musée, dans un communiqué de presse.

« Comme le symbole chrétien de la croix, qui s’est répandu dans l’Empire romain exactement à cette époque, le symbole du cheval représentait la maladie et la détresse, mais en même temps l’espoir de guérison et d’une nouvelle vie », a-t-il déclaré.

Le musée envisage de présenter les objets au public.

« Je n’ai pas beaucoup dormi pendant plusieurs nuits après la découverte, j’étais tellement plein d’adrénaline », a déclaré Bore, ajoutant que ses recherches les plus récentes avaient donné des résultats plus normaux.

Lors d’une récente recherche, il a déclaré avoir trouvé « une étiquette d’oreille de mouton et le couvercle d’une théière ».

Selon la loi norvégienne, Bore pourrait avoir droit à une commission d’intermédiaire correspondant à la valeur minimale de l’or majorée de 10 %, qu’il devrait partager à parts égales avec le propriétaire foncier. Mais Bore a déclaré que cela n’avait pas encore été décidé.

Le plan est d’exposer la découverte au musée archéologique de Stavanger, à environ 200 miles au sud-ouest de la capitale norvégienne, Oslo.