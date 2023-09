Un Norvégien découvre un collier en or vieux de 1 500 ans avec un détecteur de métaux

Après avoir reçu l’ordre d’un médecin de ne pas rester assis sur le canapé toute la journée, le Norvégien Erlend Bore, qui utilisait un détecteur de métaux dans le cadre de son passe-temps, a trouvé un ancien collier en or datant de l’an 500 après JC. sur l’île de Rennesoey.

La découverte de Bore a été considérée comme très inhabituelle car aucune découverte d’or similaire n’a été réalisée depuis le 19e siècle, selon des experts norvégiens.

Le collier vieux de 15 ans, qui contenait des pendentifs et des perles en or, a été remis au gouvernement norvégien en tant que propriété de l’État.

Au début, le Norvégien pensait que son détecteur de métaux réagissait à l’argent en chocolat enfoui dans le sol. Il s’est avéré qu’il s’agissait de neuf pendentifs, trois bagues et dix perles en or que quelqu’un aurait pu porter comme bijoux voyants il y a 1 500 ans.

La découverte rare a été faite cet été par Erlend Bore, 51 ans, sur l’île méridionale de Rennesoey, près de la ville de Stavanger. Bore avait acheté son premier détecteur de métaux plus tôt cette année pour avoir un passe-temps après que son médecin lui ait ordonné de sortir au lieu de s’asseoir sur le canapé.

Ole Madsen, directeur du Musée archéologique de l’Université de Stavanger, a déclaré que trouver « autant d’or en même temps est extrêmement inhabituel ».

En août, Bore a commencé à se promener sur l’île montagneuse avec son détecteur de métaux. Un communiqué publié par l’université indique qu’il a d’abord trouvé des débris, mais qu’il a ensuite découvert quelque chose de « complètement irréel » : le trésor pesant un peu plus de 3,5 onces.

Selon la loi norvégienne, les objets datant d’avant 1537 et les pièces de monnaie datant de plus de 1650 sont considérés comme propriété de l’État et doivent être restitués.

Le professeur associé Håkon Reiersen du musée a déclaré que les pendentifs en or – des médailles d’or plates, minces et unilatérales appelées bractéates – datent d’environ 500 après JC, la soi-disant période de migration en Norvège, qui s’étend entre 400 et environ 550, quand il y avait migrations massives en Europe.

Les pendentifs et les perles en or faisaient partie d’un « collier très voyant » fabriqué par des bijoutiers qualifiés et porté par les plus puissants de la société, a déclaré Reiersen. Il a ajouté qu' »en Norvège, aucune découverte similaire n’a été faite depuis le 19e siècle, et qu’il s’agit également d’une découverte très inhabituelle dans un contexte scandinave ».

Un expert de ces pendentifs, le professeur Sigmund Oehrl du même musée, a déclaré qu’environ 1 000 bractéates dorées avaient jusqu’à présent été découvertes en Norvège, en Suède et au Danemark.

Il a déclaré que les symboles sur les pendentifs montrent généralement le dieu nordique Odin guérissant le cheval malade de son fils. Sur ceux de Rennesoey, la langue du cheval pend sur les pendentifs en or, et « sa posture affaissée et ses jambes tordues montrent qu’il est blessé », a expliqué Oehrl.

« Le symbole du cheval représentait la maladie et la détresse, mais en même temps l’espoir d’une guérison et d’une nouvelle vie », a-t-il ajouté.

Le projet est d’exposer la découverte au musée archéologique de Stavanger, à environ 200 miles au sud-ouest d’Oslo.