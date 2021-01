Le FM iranien Javad Zarif a fustigé la France pour son soutien continu aux «criminels de guerre saoudiens», rejetant les affirmations de son homologue français Jean-Yves Le Drian selon lesquelles Téhéran est en train de renforcer sa capacité d’armes nucléaires comme «un non-sens absolu».

Le haut diplomate iranien s’est rendu sur Twitter dimanche, envoyant un message de colère au ministre français des Affaires étrangères. Zarif a signalé que Paris n’était pas en mesure de faire la leçon à Téhéran sur quoi que ce soit, pointant du doigt les ventes d’armes françaises à l’Arabie saoudite – et devenant également très personnel avec Le Drian.

Cher collègue, Vous avez lancé votre carrière au cabinet avec des ventes d’armes aux criminels de guerre saoudiens. Évitez les absurdités sur l’Iran. Reality check: VOUS déstabilisez NOTRE région. Arrêtez de protéger les criminels qui ont tronçonné leurs détracteurs et utilisez VOS armes pour massacrer des enfants au Yémen. – Javad Zarif (@JZarif) 17 janvier 2021

«Cher collègue, vous avez lancé votre carrière au cabinet en vendant des armes à des criminels de guerre saoudiens. Évitez les absurdités à propos de l’Iran », Zarif a déclaré, évoquant la campagne de Riyad au Yémen, ainsi que le meurtre horrible du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul.

Reality check: VOUS déstabilisez NOTRE région. Arrêtez de protéger les criminels qui ont tronçonné leurs détracteurs et utilisez VOS armes pour massacrer des enfants au Yémen.

Ces propos furieux sont venus en réponse à l’interview de Le Drian avec le Journal du Dimanche publiée samedi. Tout en condamnant la position américaine sur Téhéran sous le président Donald Trump, le diplomate a accusé sans équivoque l’Iran de se diriger vers la production d’armes nucléaires.

«L’administration Trump a choisi ce qu’elle a appelé la campagne de pression maximale sur l’Iran. Le résultat est que cette stratégie ne fait qu’accroître le risque et la menace ». Dit Le Drian. «Cela doit cesser parce que l’Iran et – je le dis clairement – est en train d’acquérir des armes nucléaires [weapons] capacité. »

Le FM français a en effet doublé les accusations portées par la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne – les signataires européens de l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran – le même jour. Le trio a exhorté Téhéran à abandonner ses projets de production d’uranium métallique – ce qui est explicitement interdit par l’accord – affirmant que le pays avait «Aucune utilisation civile crédible» pour ça.

L’agence nucléaire iranienne, cependant, insiste sur le fait que de tels plans ne sont ni nouveaux ni allant à l’encontre de l’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA). L’uranium métallique n’est qu’un « produit intermédiaire » nécessaire pour produire « Avancée » combustible nucléaire, siliciure d’uranium, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Les projets de production d’un tel combustible, qui est à la fois plus sûr à utiliser et plus efficace que celui à base d’oxyde d’uranium, existent déjà depuis environ deux décennies, a-t-il expliqué, ajoutant que l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies (AIEA) avait été correctement et à plusieurs reprises notifiés à leur sujet.

