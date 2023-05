« Un non-sens absolu » – Gary Neville détruit le mythe de Pep Guardiola alors que Man City remporte le titre

Gary Neville a eu des mots forts pour ceux qui prétendent que n’importe quel manager pourrait réaliser ce que Pep Guardiola a réalisé avec Manchester City.

City a été couronné champion de Premier League pour la troisième saison consécutive après la défaite d’Arsenal contre Nottingham Forest samedi.

Guardiola a mené City à cinq de ses sept titres de Premier League et les place sur la bonne voie pour un triplé historique ce trimestre, avec les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions le mois prochain.

Certains se sont demandé à quel point la domination de City était due au grand tacticien catalan, étant donné l’incroyable force de leur équipe et les immenses ressources financières à leur disposition – mais Neville n’en a rien.

Parler à Sports du ciella légende de Manchester United a déclaré: « Honnêtement, cette suggestion selon laquelle vous pourriez donner à n’importe quel manager ces joueurs et ils pourraient gagner trois [trophies] est un non-sens absolu. Seuls les plus grands managers de tous les temps ont fait ce genre de chose à travers l’histoire des 100 dernières années du football anglais, alors ne laissez rien de tout cela vous venir à l’esprit.

Neville a également félicité Guardiola pour avoir remis la campagne de City sur les rails – après avoir traîné Arsenal de 10 points en janvier. Il a ajouté: « Il y a eu un bricolage de la part du manager qui a certainement joué un grand rôle là-dedans. Il n’a pas joué avec un bon arrière quatre avant mars, puis ils ont commencé à devenir vraiment bons. Cela ne fait aucun doute. [early] période [of the season] ils étaient loin de leur niveau : trois défaites, plusieurs nuls.

« Vous ne vous attendez pas à ce type de course de Manchester City et je pense que c’est là que tout le monde a été encouragé à ce qu’Arsenal puisse le faire cette année, à cause de City. [poor] courir. »

Les champions de Premier League affronteront Manchester United lors de la toute première finale de la FA Cup 100% Manchester à Wembley le samedi 3 juin.

Guardiola et compagnie. puis affronter l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Istanbul une semaine plus tard.

City n’a jamais été sacré champion d’Europe ; ils espèrent faire mieux qu’il y a deux ans, lorsqu’ils ont été battus 1-0 lors de leur première finale par Chelsea.