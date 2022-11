Un nombre stupéfiant de 1,7 million de travailleurs pourraient bientôt se mettre en grève – bienvenue dans le deuxième hiver du mécontentement

LES camarades sont en marche. Dans un contexte de turbulences économiques et d’inflation galopante, un climat de rébellion se répand dans tout le pays.

Jusqu’à présent cet automne, 1,7 million de travailleurs salariés de l’État ont soit voté pour une action revendicative, soit sont actuellement en train d’être élus.

Ligne de piquetage à l’extérieur du Mount Pleasant Mail Center alors que les travailleurs de Royal Mail au Royaume-Uni poursuivent leurs grèves sur les salaires Crédit : Alamy

Mick Lynch, le patron de 84 000 £ par an avant les avantages sociaux du RMT pur et dur, a nié qu’il était comme le Grinch Crédit : Alamy

Cette semaine, le syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT), qui représente les cheminots, a annoncé une nouvelle série de débrayages répartis sur huit jours à Noël et au Nouvel An, destinés à maximiser la misère infligée au public pendant la période des fêtes.

Le chantage grossier est le seul terme pour les méthodes du syndicat.

Mick Lynch, le patron conflictuel de 84 000 £ par an avant les prestations du RMT pur et dur, a nié qu’il était comme le Grinch, le personnage de la célèbre histoire pour enfants qui a tenté de détruire Noël.

Mais le sarcasme écrit sur son visage racontait une autre histoire.

Des avantages considérables

Il n’y avait rien non plus de convaincant dans ses excuses pour le « dérangement » causé aux usagers du rail. Il n’est pas désolé du tout.

En fait, il se délecte de son pouvoir antidémocratique et irresponsable pour paralyser le réseau.

Il n’y a pas la moindre justification à ces nouvelles séries d’actions revendicatives pour soutenir des revendications salariales massives et pour défendre des pratiques de travail dépassées.

À une époque où de nombreux ménages sont en difficulté, les conducteurs de train bénéficient en moyenne d’un salaire de 59 000 £ avec des avantages considérables et des possibilités d’heures supplémentaires.

De même, le salaire médian des autres membres du personnel du réseau est de 45 000 £, bien au-dessus des revenus moyens.

On estime déjà que la grève des chemins de fer a coûté à l’économie britannique 1,2 milliard de livres sterling.

De même, le Royal Mail a perdu 100 millions de livres sterling à cause d’une action revendicative des postiers, qui ont également annoncé cette semaine une nouvelle série d’arrêts à l’approche de Noël pour leur demande de rémunération.

Si des demandes inabordables sont acceptées, elles aggraveront la spirale de l’inflation. C’est exactement ce qui s’est passé à la fin des années 70, lorsque Jim Callaghan était le Premier ministre travailliste et que la Grande-Bretagne était connue comme «l’homme malade de l’Europe» à cause du chaos industriel.

“Il y a de la folie dans l’air”, a écrit l’assistant de Callaghan, Bernard Donoughue, dans son journal alors que l’anarchie empirait pendant l’hiver du mécontentement en 1978-1979.

Jim Callaghan, Premier ministre travailliste, a écrit sur l’hiver du mécontentement en 1978 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le Royal Mail a perdu 100 millions de livres sterling à cause d’une action revendicative des postiers Crédit : Alamy

Ils ont annoncé cette semaine une autre série d’arrêts à l’approche de Noël pour leur demande de salaire Crédit : Alamy

Alors que les syndicats faisaient jouer leurs muscles, les corps n’étaient pas enterrés, les patients se voyaient refuser l’entrée dans les hôpitaux et les ordures s’empilaient dans les rues.

Les troubles n’ont pas encore sondé ces profondeurs, mais ils se dirigent dans cette direction. Le militantisme s’est emparé d’une grande partie des 5,7 millions d’employés du secteur public, alimentant une énorme vague de grèves potentielles qui pourraient paralyser des services vitaux.

Aujourd’hui, les grèves se déroulent majoritairement dans le secteur public parce que c’est là que les syndicats sont les plus forts et que la direction est la plus faible.

De plus, la plupart des services publics sont des fournisseurs monopolistiques, ce qui les rend plus vulnérables à l’exploitation et au chantage des syndicats.

Au cours des cinq dernières années, 20 fois plus de journées de grève ont été perdues dans le secteur public que dans le secteur privé. Au cours de la dernière année, les jours perdus par les employés publics ont été 100 fois plus élevés.

Déjà l’ampleur croissante du militantisme est claire. En 2019, 19 500 jours par mois ont été perdus en grève. En juillet, ce chiffre était passé à 87 600. Le total combiné pour août et septembre est maintenant proche de 560 000.

Presque aucune partie du secteur public n’est à l’abri de la contagion des débrayages. Les membres du Royal College of Nursing viennent de voter pour la première grève de leurs 106 ans d’histoire en faveur d’une revendication salariale de 17,6 %.

D’autres syndicats de la santé votent auprès de leurs membres pour des arrêts, notamment Unison, qui représente 350 000 employés du NHS, le Chartered Institute of Physiotherapy et la British Medical Association, forte de 173 000 personnes, dont les jeunes médecins s’agitent pour une augmentation de salaire de 26% et se tiendront un vote de grève en janvier.

De même, le Syndicat des services publics et commerciaux, qui représente les fonctionnaires et est dirigé par le brandon de gauche Mark Serwotka, vient de soutenir une série de débrayages massifs.

À peine des salaires de misère

Dans les universités et les collèges, les perturbations se poursuivent en raison d’un différend de longue date sur les salaires, les pensions et les conditions. Ils pourraient bientôt être rejoints par des enseignants, des chefs d’établissement, des pompiers, des ambulanciers et des agents des collectivités locales.

Certes, de nombreux employés publics font un travail héroïque, en particulier dans le NHS, les écoles et les services d’urgence. Mais le grief ne doit pas être exagéré.

Le salaire moyen d’un enseignant, par exemple, est de 39 000 £. À peine des salaires de misère.

En outre, les employés du secteur public bénéficient généralement d’une meilleure sécurité de l’emploi, de retraites beaucoup plus généreuses, de congés plus longs, d’horaires plus courts et de schémas de travail plus flexibles que leurs homologues du secteur privé.

Les travailleurs n’y gagneraient pas non plus si le gouvernement cédait à leurs revendications salariales. Une telle mesure augmenterait massivement les coûts des services publics et ne pourrait être satisfaite que par une hausse des impôts.

Selon le respecté Institute for Fiscal Studies, une augmentation de salaire de 10,1% – le niveau d’inflation en septembre – dans le secteur public coûterait 18 milliards de livres sterling.

Dans l’intérêt de l’économie et des besoins du public britannique, le gouvernement doit s’opposer fermement à cette irresponsabilité de masse.