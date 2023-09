Un nombre record d’élèves du Texas quittant les écoles publiques pour l’enseignement à domicile

Des dizaines de milliers de parents dans l’État du Texas choisissent d’enseigner à la maison leurs enfants à la suite de la pandémie de COVID-19.

Des données récentes de la Texas Education Agency (TEA) ont montré que près de 29 765 élèves sont passés à l’enseignement à domicile après avoir quitté les écoles publiques ou privées au cours de l’année scolaire 2021-2022. L’information faisait partie d’une demande de dossiers ouverts par le Coalition des écoles à domicile du Texas (THSC).

« Ce record n’avait auparavant été atteint que lors du pic de COVID-19 de l’année scolaire 2020-2021, où le nombre était de 29 845 », a indiqué la coalition.

Jeremy Newman, vice-président de la politique et de l’engagement du THSC, a déclaré KBTX-TV que les chiffres du TEA pour l’année scolaire 2022-23 seront publiés en 2024. Bien que le TEA ne suive que les abandons des élèves de la 7e à la 12e année, Newman pense qu’un très grand nombre d’élèves plus jeunes se tournent également vers l’enseignement à domicile.

« C’est certainement anecdotique parce que nous n’avons pas de chiffres précis du TEA, mais d’après notre expérience, les niveaux inférieurs sont les niveaux les plus importants où les familles choisissent de se retirer », a déclaré Newman. « Donc, si le nombre total était supérieur ou égal à 40 000, cela ne me surprendrait pas du tout. »

Le THSC a cité les trois principales raisons suivantes pour lesquelles les parents retirent leurs enfants des écoles publiques : « les préoccupations concernant la sécurité, la participation des parents et l’environnement scolaire ».

L’essentiel : l’enseignement à domicile au Texas augmente rapidement, Le fédéraliste signalé. Selon une étude du THSC, « Depuis 1998, un total de 379 815 élèves entre la 7e et la 12e année ont quitté les écoles publiques du Texas pour suivre l’école à la maison. Ce nombre a augmenté en moyenne de 6,5 % par an. »

Newman a dit Le fédéraliste L’enseignement à domicile est attrayant pour les parents du Lone Star State, en partie parce que le processus de transition est facile.

« Au Texas, il est facile de faire l’école à la maison car il y a beaucoup de flexibilité et peu de réglementation », a-t-il déclaré. « Au Texas, il faut enseigner la lecture, l’orthographe, la grammaire, les mathématiques et le civisme. Ainsi, à part quelques autres formalités administratives, cela donne aux parents une énorme flexibilité, et beaucoup d’autres États sont plus onéreux que l’enseignement à domicile. communauté au Texas. C’est plus développé que dans d’autres États, donc c’est relativement plus facile.

Et la tendance à l’enseignement à domicile se poursuit également dans tout le pays. L’Institut national de recherche sur l’enseignement à domicile données montre que de fin mars à début mai 2022, 5,22 % de tous les enfants d’âge scolaire étaient scolarisés à la maison. Jusqu’à présent, l’enseignement à domicile a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % entre 2016 et 2021.

Les écoles publiques ont vu l’exode des étudiants pendant la pandémie

Comme l’a rapporté CBN News, même si le mouvement de l’enseignement à domicile a peut-être commencé avant la pandémie de COVID-19, l’exode des écoles publiques s’est certainement accéléré pendant la crise sanitaire.

De nombreux parents ont retiré leurs enfants du système scolaire public après que les éducateurs et les administrateurs ont fait volte-face à plusieurs reprises entre l’apprentissage virtuel et l’apprentissage en personne et les mandats de masque de 2020 à 2021.

La mauvaise gestion du système éducatif sanctionné par le gouvernement a amené de nombreux parents à inscrire leurs enfants dans des écoles privées ou à charte. De plus, environ cinq millions d’enfants sont désormais scolarisés à la maison.

Parallèlement aux politiques frustrantes liées au COVID, des comptes de médias sociaux viraux comme « Libs of TikTok » ont alerté les parents sur des contenus préoccupants – et souvent sexuellement explicites – enseignés à leurs jeunes enfants.

**Veuillez vous inscrire aux newsletters CBN et télécharger l’application CBN News pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***