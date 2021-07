Un nombre record de migrants traversent la Manche avec 8 439 arrivées cette année alors qu’un accord de 54 millions de livres sterling a été convenu pour patrouiller les plages

Un nombre RECORD de migrants ont traversé la Manche, alors qu’un nouvel accord de 54 millions de livres sterling est conclu pour patrouiller les plages françaises.

Au moins 280 autres personnes ont traversé la mer depuis le continent mardi, ce qui signifie que 8 439 migrants sont arrivés cette année, dépassant le total de 8 410 en 2020.

Des personnes soupçonnées d’être des migrants remontent la plage après être arrivées sur un petit bateau à Dungeness dans le Kent Crédit : PA

Un navire de guerre français a escorté des migrants jusqu’à la frontière britannique Crédit : ITV

Avec cinq mois – et surtout la majeure partie de la saison de navigation estivale, encore à parcourir – les chiffres devraient monter en flèche.

Le nouveau record survient alors que la Home Sec Priti Patel a conclu un accord pour que davantage de flics français patrouillent sur les plages du nord de la France, en sortant son chéquier.

La Grande-Bretagne a accepté de verser 54 millions de livres sterling pour financer la police supplémentaire entre Boulogne et Dunkerque et d’étendre les patrouilles plus loin le long de la côte jusqu’au port de Dieppe.

Mme Patel a déclaré : « Le peuple britannique en a tout simplement assez de la migration illégale et de l’exploitation des migrants par des gangs criminels.

« L’immigration illégale est conduite par de graves criminels organisés et des passeurs. Le public est à juste titre en colère que de petits bateaux arrivent sur nos côtes, facilités par des gangs criminels épouvantables qui profitent de la misère humaine et mettent des vies en danger. »

Hier soir, la députée de Douvres, Natalie Elphicke, a déclaré: «Certaines personnes pourraient se demander pour quoi diable nous avons payé les Français tels quels – des dizaines de millions de livres, mais de plus en plus de migrants arrivent.

« Ce qu’il faut, c’est que la France arrête les bateaux qui partent – comme ils sont payés pour le faire – qu’ils fassent demi-tour et qu’ils reviennent.

« Ce n’est qu’alors que la crise des petits bateaux prendra fin. »

Les navires des forces frontalières ont amené des migrants à la marina de Douvres, dans le Kent, hier, après avoir été interceptés dans la Manche.

Environ 40 autres ont été vus débarquer à Dungeness à environ 30 milles le long de la côte du Kent.

Un migrant africain a déclaré aux photographes que le groupe avait payé 3 000 £ chacun pour la traversée de 10 heures.

Plus tôt, un navire de guerre français a escorté environ 13 migrants entassés dans un canot dans les eaux anglaises avec une équipe de tournage d’ITV déconcertée qui est partie pour surveiller le navire.

L’équipe de Good Morning Britain a alerté les garde-côtes avant qu’un jet ski de la Border Force ne rencontre le canot pneumatique dans la Manche.

Le journaliste de GMB, Pip Tomson, a déclaré qu’ils avaient accepté d' »observer » les migrants car les responsables britanniques étaient très occupés à gérer d’autres incidents.

« Jusqu’où pouvez-vous descendre quand les gens sont une marchandise ? » Pêcheur dormeur

Mais la Force frontalière n’était « nulle part en vue » lorsqu’un autre canot de 12 migrants a été repéré, a-t-elle déclaré.

Des gardes-frontières ont été envoyés en mission de recherche et de sauvetage pour ramener des groupes de migrants à Douvres.

L’ouragan a transporté une vingtaine de migrants dans la marina de Douvres vers 12 h 15.

Un petit canot a ramené une douzaine d’autres à terre, dont beaucoup d’enfants, avec un officier des forces frontalières transportant à terre une jeune fille d’environ deux ans.

La petite vêtue d’un gilet de sauvetage orange a mis son bras sur les épaules de l’officier alors qu’elle était portée sur la passerelle.

Une énorme montagne d’environ 100 gilets de sauvetage pourrait être vue empilée à côté de la zone où les migrants sont traités.

Le coupeur des forces frontalières Hunter a débarqué environ 20 autres migrants vêtus de gilets de sauvetage sur les quais ouest de Douvres vers 13h30.

D’autres enfants ont été amenés à la marina de Douvres peu avant 14 heures.

À Dungeness, les migrants qui avaient effectué la traversée périlleuse dans des canots pneumatiques à coque rigide de 25 pieds ont été ramenés à terre par un canot de sauvetage de la RNLI.

Trois cars de migrants ont été chassés par des agents des forces frontalières après leur arrivée sur la plage à côté de la station de sauvetage de Dungeness.

Il est intervenu après que 430 migrants ont débarqué lundi – un record pour une seule journée.

Les résidents proches de la station de sauvetage de la RNLI Dungenness ont déclaré avoir vu un « énorme » pic de migrants débarqués cette année.

Un pêcheur de 57 ans a déclaré au Sun : « Je le vois tous les jours. Je travaille en mer. J’en ai probablement vu cette année, probablement 3 000.

« J’en ai vu énormément cette année. L’année dernière, nous en avons vu un de temps en temps, maintenant c’est inhabituel de ne pas voir un canot ou un navire français.

« Cela me met en colère. Quelqu’un devient extrêmement riche. Les gens qui les trafiquent sont des dealers.

« Jusqu’où pouvez-vous descendre quand les gens sont une marchandise ? »

Les arrivées d’hier comprenaient une famille de six personnes du Koweït qui a été escortée à la station de sauvetage de Dungeness après avoir payé 8 000 £ à des passeurs pour effectuer la traversée.

Le père a déclaré: « Nous sommes six, quatre enfants. Nous sommes originaires du Koweït mais sommes en France depuis un mois.

« Nous avons payé 8 000 £ pour venir ici. »

Sa fille de 12 ans a ajouté : « Aucun de nous ne sait nager mais tout le monde sur le bateau avait des gilets de sauvetage. »

Un homme tient la main de son fils après son arrivée sur la plage de Kent Crédit : PA

Une trentaine de migrants débarquent des bateaux des forces frontalières dans le port de Douvres au début du mois Crédit : Chris Eades