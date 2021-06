Un nombre record de jabs Covid réservés hier alors que plus de 25 ans alimentent la ruée vers les « superproductions »

UN RECORD un million de jabs ont été réservés mardi par des jeunes désireux de reprendre une vie normale.

Les jeunes ont alimenté une ruée « à grand succès » sur le site de réservation du NHS, obtenant plus de 750 rendez-vous par minute, après que les vaccins ont été déployés pour le groupe d’âge des 25-29 ans.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le programme de vaccination s’est encore intensifié cette semaine. Sur la photo: files d’attente pour les jabs à Londres, le 1er juin Crédit : EPA

Le chef des services de santé, Sir Simon Stevens, a déclaré que la flambée avait « explosé hors de l’eau » par crainte que les personnes dans la vingtaine ne veuillent pas de jabs.

Il a déclaré: «L’enthousiasme pour le programme de vaccination le plus important et le plus réussi reste fort, car les réservations pour le vaccin salvateur ont atteint un niveau record.

«C’est formidable que les 25-29 ans aient envoyé des réservations à des niveaux de superproduction, suivant de près des millions d’autres.

« L’enthousiasme évident des jeunes adultes pour obtenir leur jab a fait sauter de l’eau la suggestion qu’ils pourraient ne pas se manifester pour se protéger et protéger leurs proches.

« Rappelez-vous, vous êtes le prochain lorsque vous recevez le texte. »

Trois millions de SMS invitant les gens à réserver leur vaccin sont envoyés cette semaine.

Quatre fois plus de créneaux ont été réservés mardi par rapport à la veille et au même jour la semaine dernière.

Au total, 1 082 596 rendez-vous ont été pris – environ 45 000 par heure et plus de 750 par minute.

La poussée a été comparée à la ruée annuelle pour les billets de Glastonbury par Sir Simon et les jeunes.

Hier, les gens ont partagé des photos d’eux-mêmes dans des « files d’attente » virtuelles attendant de réserver un jab.

Joe Kinsella a tweeté : « Pourquoi personne ne m’a dit qu’obtenir un créneau pour les vaccins serait comme obtenir des billets pour Glastonbury ?? J’ai aussi eu le même rush quand j’ai eu un créneau.

Ryan Callard a écrit : « Obtenir une réservation de vaccin dans l’ouest de Londres ce matin avait des vibrations folles pour les billets de Glastonbury. »

Rhiannon Black a tweeté: « Réserver des rendez-vous pour les vaccins comme si c’était foutre Glastonbury. »

Harriet Hirshman a ajouté: « Dans la file d’attente pour réserver un emplacement pour les vaccins sur mon ordinateur portable et mon téléphone, j’ai l’impression d’essayer des billets pour Glastonbury. »

Jusqu’à présent, le NHS England a livré plus de 58 millions de doses de vaccin. Plus de 75 pour cent des adultes ont reçu au moins une dose, et la moitié sont désormais complètement vaccinés.

Le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS Covid, a déclaré : « Atteindre un million de réservations en une journée envoie un signal fantastique qu’obtenir le jab est quelque chose que nous tous – quel que soit notre âge – pouvons apprécier et être enthousiasmés. »

Mardi marquait six mois depuis que Margaret Keenan est devenue la première personne au monde à recevoir un vaccin Covid à Coventry, West Mids, et a lancé le blitz de jabs de premier plan au Royaume-Uni.

Les premières recherches ont montré que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès causés par les variantes de Covid.

Les centres de vaccination sont disponibles dans des endroits pratiques tels que les centres commerciaux, les pharmacies, les mosquées, les musées et les terrains de rugby.