Le soutien à la sortie de l’UE est tombé à son plus bas niveau, même parmi ceux qui ont voté pour, selon une enquête YouGov

La majorité des Britanniques pensent désormais que quitter l’Union européenne était une mauvaise décision, a révélé un sondage réalisé par la société d’analyse YouGov. Selon l’enquête, un sur cinq de ceux qui ont voté pour le Brexit lors du référendum de 2016, n’est plus un Brexiteer.

Le sondage, réalisé les 9 et 10 novembre et publié jeudi, a révélé que près de deux ans depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE le 31 décembre 2020, le soutien au Brexit est à un niveau “record bas.” Seuls 32% du public britannique disent maintenant qu’il était juste de voter Leave, tandis que 56% ont déclaré que c’était la mauvaise décision, a déclaré YouGov.

Lors du référendum de 2016, près de 52 % des électeurs ont voté pour le Brexit.

Jusqu’aux élections générales de 2017, les sondages ont confirmé le résultat du plébiscite ; que la majorité du public soutenait la sortie de l’UE. Mais, selon YouGov, depuis 2017, l’opinion publique, à quelques exceptions près, a “basculé dans l’autre sens” avec les derniers résultats montrant l’écart “à son plus grand encore.”















Parmi les électeurs de Leave, “un record absolu” de 19% pensent que la sortie de l’UE était une mauvaise chose pour la Grande-Bretagne. Le soutien au Brexit dans ce groupe de répondants est à “un niveau record” de 70% maintenant, selon l’enquête auprès de 1 708 répondants.

Alors que de nombreux pays européens sont désormais aux prises avec une crise du coût de la vie et de l’énergie, exacerbée par les sanctions occidentales contre Moscou et une forte baisse de l’approvisionnement énergétique russe, le Royaume-Uni souffrira plus que d’autres en raison du Brexit, Swati Dhingra, un membre externe du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, a expliqué mercredi.

“La façon simple de penser à ce que le Brexit a fait à l’économie est que dans la période qui a suivi le référendum, il y a eu la plus grande dépréciation que l’une des quatre grandes économies du monde ait connue du jour au lendemain”, a-t-il ajouté. Dhingra a expliqué lors d’une audition parlementaire.

Elle a révélé que le Brexit avait ajouté 6 % aux prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni et coûté aux travailleurs britanniques environ 2,6 % de leur salaire en termes réels. Le départ de l’UE, selon Dhingra, a également entraîné une réduction des investissements des entreprises et des chiffres du commerce.