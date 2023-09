Un nombre record d’Australiens s’inscrivent pour voter au référendum sur Indigenous Voice : NPR

basculer la légende Roy Vandervegt/AP

CANBERRA, Australie — Un nombre record d’Australiens se sont inscrits pour voter lors d’un référendum qui créerait un organisme de défense des droits autochtones, alors que les premiers votes en faveur d’un changement constitutionnel devraient être déposés dans des régions reculées de l’Outback la semaine prochaine, ont annoncé jeudi des responsables.

Le référendum qui aura lieu le 14 octobre consacrera dans la constitution australienne une voix autochtone au Parlement. The Voice serait un groupe de représentants autochtones qui conseilleraient le gouvernement et les législateurs sur les politiques qui affectent la vie de la minorité ethnique la plus défavorisée du pays.

À la clôture des inscriptions lundi, 97,7 % des Australiens éligibles s’étaient inscrits pour voter, a déclaré le commissaire électoral australien Tom Rogers.

Il s’agit de la plus grande proportion de tous les événements électoraux au cours des 122 années d’existence du gouvernement australien. Le précédent record était de 96,8 % pour les élections fédérales de mai de l’année dernière.

Rogers a déclaré que le grand intérêt du public pour Voice était un facteur expliquant le nombre élevé d’inscriptions.

« Il y a un facteur qui fait que lorsque les gens sont intéressés par l’événement et qu’il y a une grande couverture médiatique de l’événement, ils sont plus susceptibles de s’inscrire et d’y participer », a déclaré Rogers aux journalistes.

Le vote est obligatoire en Australie, le taux de participation est donc toujours élevé. Sur les 26 millions d’habitants de l’Australie, 17 676 347 sont inscrits pour voter au référendum.

Le vote anticipé commencera lundi dans les régions éloignées et reculées de l’Outback. Les autorités utiliseront des hélicoptères, des bateaux et des avions pour atteindre 750 de ces avant-postes de vote au cours des trois semaines précédant le 14 octobre.

Ce référendum est le premier organisé en Australie depuis 1999 et potentiellement le premier à réussir depuis 1977.

Rogers s’est dit préoccupé par le niveau de menaces en ligne dont était victime le personnel de la Commission électorale australienne, qui organise les référendums et les élections fédérales.

« Il s’agit du premier référendum sur les réseaux sociaux dans l’histoire de l’Australie », a déclaré Rogers.

« Nous avons certainement vu plus de menaces contre l’AEC que nous n’en avons vu auparavant, ce qui, franchement, je pense que c’est une honte », a ajouté Rogers.

Les responsables électoraux tentent de contrer la désinformation en ligne, qui semble être d’origine locale plutôt que étrangère, a-t-il déclaré.

« Franchement, certaines des choses que nous voyons encore, ce sont des théories du complot dingues et folles sur nous qui utilisons les machines à voter du Dominion – … nous n’utilisons pas de machines à voter – l’effacement des bulletins de vote, c’est un problème. cracker », a déclaré Rogers.

« Ils croient profondément tout ce qu’ils disent. Je pense donc que notre travail consiste simplement à diffuser des informations précises sur les faits », a ajouté Rogers.

Aux États-Unis, en avril, Fox News a accepté de verser 787,5 millions de dollars à Dominion Voting Systems pour éviter un procès dans le cadre du procès de la société de machines à voter qui aurait révélé comment le réseau avait promu des mensonges sur la façon dont les machines avaient coûté à l’ancien président Donald Trump l’élection présidentielle de 2020.

Les élections et référendums australiens utilisent des bulletins de vote papier marqués au crayon.

Le référendum Voice serait le premier de l’histoire australienne à être adopté sans soutien politique bipartisan. Le gouvernement du Parti travailliste de centre-gauche soutient The Voice. Les principaux partis conservateurs s’y opposent. Les groupes commerciaux, religieux et sportifs soutiennent tous la Voice.

Mais les sondages d’opinion suggèrent que ce n’est pas le cas de la plupart des Australiens et que cette majorité augmente.

Les partisans voient Voice comme un mécanisme permettant de réduire les désavantages des Autochtones. Les Australiens autochtones représentent 3,8 % de la population et meurent environ huit ans plus jeunes que la population australienne dans son ensemble.

Les opposants se divisent en électeurs progressistes et conservateurs du « non ».

Les conservateurs soutiennent que Voice constituerait un changement radical qui créerait une insécurité juridique, diviserait la nation selon des critères raciaux et mènerait à des demandes d’indemnisation.

Les progressistes soutiennent que la Voix serait trop faible et que les conseils autochtones seraient ignorés.