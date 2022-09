Un nombre record d’accords hypothécaires au Royaume-Uni ont été conclus alors que le chaos du marché s’installe

LONDRES – Des centaines d’offres de prêts hypothécaires résidentiels au Royaume-Uni ont été retirées après que le chaos du marché a suscité des inquiétudes quant à la hausse des taux de base pouvant atteindre 6% l’année prochaine.

Au total, 935 produits hypothécaires ont été retirés du marché mardi, selon les données du site de comparaison monétaire Moneyfacts. La société a déclaré qu’il s’agissait de la plus forte baisse quotidienne jamais enregistrée, le précédent record étant de 462 lorsque le premier verrouillage britannique de Covid a été annoncé en 2020.

HSBC et Santander sont les derniers grands prêteurs britanniques à suspendre leurs offres de produits hypothécaires, tandis que NatWest a revu leurs produits, augmentant les taux.

Santander a déclaré qu’il avait interrompu certains produits pour les nouveaux clients et augmenté les taux pour les emprunteurs existants et nouveaux, mais qu’il réexaminerait ses décisions “à la lumière des conditions du marché”.

NatWest et HSBC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Plus tôt dans la semaine, Virgin Money, Halifax et Skipton Building Society ont temporairement retiré certaines de leurs transactions hypothécaires en invoquant l’évolution du marché.

Les craintes que les taux hypothécaires deviennent inabordables ont augmenté parmi les emprunteurs et les prêteurs. Des rapports ont également fait état de ventes de maisons en baisse, les prêteurs ayant renoncé à des accords hypothécaires précédemment convenus en raison de l’incertitude du marché.

Les marchés britanniques des obligations et des devises sont en ébullition depuis que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a présenté son “mini-budget” vendredi. Suite à son annonce, qui comprend d’importantes réductions d’impôts et un passage à “l’économie par ruissellement”, la livre sterling est tombée à un plus bas historique face au dollar lundi matin.

Pendant ce temps, le rendement du gilt britannique à 10 ans a grimpé à des sommets de 14 ans plus tôt dans la semaine. Ces mouvements majeurs du marché ont suscité des craintes inflationnistes chez les investisseurs et les ont amenés à croire que la Banque d’Angleterre procéderait à de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

La banque centrale a déclaré mercredi qu’elle interviendrait sur le marché obligataire et reporterait la vente de gilts, tout en achetant temporairement des obligations.

Les marchés ont rapidement commencé à fixer un taux de base aussi élevé que 6 % pour l’année prochaine, ce qui augmente considérablement le coût des prêts hypothécaires pour les emprunteurs, car le taux de base est la référence pour les produits hypothécaires et de prêt au Royaume-Uni.