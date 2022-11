Un nombre incroyable de 10 000 hommes albanais ont fui leur pays sûr pour venir en Grande-Bretagne – nous ne pouvons pas continuer comme ça

Par Natasha Clark

SEULEMENT 710 Albanais ont été expulsés cette année – alors que 12 000 sont arrivés dans de petites embarcations.

Le ministère de l’Intérieur n’a réussi à renvoyer que 118 personnes du pays le mois dernier malgré plus d’une arrivée de petits bateaux sur quatre en provenance de là cette année.

Près de 350 criminels étrangers – reconnus coupables de viol, d’infractions liées à la drogue, de possession d’armes ou d’entrée illégale – ont été expulsés du Royaume-Uni le mois dernier, selon le ministère de l’Intérieur. Quelque 118 ont été renvoyés en Albanie, neuf au Brésil, 38 en Roumanie, 26 en Pologne et 20 en Lituanie.

Pendant ce temps, seuls 22 criminels étrangers arrivés sur de petits bateaux ont été expulsés directement du centre d’asile de Manston dans le Kent le mois dernier.

Pourtant, on craint que d’autres n’aient pu passer à travers le filet alors qu’ils sont placés dans des hôtels et attendent des mois que leurs revendications soient entendues. Les ministres sont en pourparlers avec l’Albanie pour essayer de les faire revenir plus rapidement si leurs demandes d’asile échouent.

Et ils essaient d’accélérer les réclamations en rationalisant et en numérisant le système. À ce jour cette année, le Royaume-Uni a expulsé plus de 10 400 personnes via des retours forcés et volontaires, dont plus de 2 500 délinquants étrangers.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré hier soir: «Le nombre de personnes atteignant illégalement le Royaume-Uni dans de petits bateaux est à un niveau record et met notre système d’asile sous pression intense.

“En renvoyant des centaines de personnes venant ici illégalement et des criminels étrangers dangereux de cette manière, nous envoyons un message clair que ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni ne sont pas les bienvenus ici.

“J’explore toutes les pistes à ma disposition pour accélérer leur suppression.”