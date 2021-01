WASHINGTON (AP) – Un nombre croissant de sénateurs républicains se déclarent opposés à la tenue d’un procès en destitution, signe de la diminution des chances que l’ancien président Donald Trump soit condamné pour avoir incité au siège du Capitole américain.

Les démocrates de la Chambre, qui porteront l’accusation de destitution «d’incitation à l’insurrection» au Sénat lundi soir, espèrent que les fortes dénonciations républicaines de Trump après l’émeute du 6 janvier se traduiront par une condamnation et un vote séparé pour interdire à Trump de tenir bureau à nouveau. Mais les passions du GOP semblent s’être refroidies depuis l’insurrection, et maintenant que la présidence de Trump est terminée, les sénateurs républicains qui serviront de jurés dans le procès se rallient à sa défense juridique, comme ils l’ont fait lors de son premier procès en destitution l’année dernière.

« Je pense que le procès est stupide, je pense que c’est contre-productif », a déclaré le sénateur Marco Rubio, R-Fla .. Il a dit que « la première chance que j’aurai de voter pour mettre fin à ce procès, je le ferai » parce qu’il croit ce serait mauvais pour le pays et enflammerait davantage les divisions partisanes.

Les arguments dans le procès du Sénat commenceront la semaine du 8 février. Les dirigeants des deux parties ont accepté le court délai pour donner à l’équipe de Trump et aux procureurs de la Chambre le temps de se préparer et au Sénat la possibilité de confirmer certains des candidats au cabinet du président Joe Biden. Les démocrates affirment que les jours supplémentaires permettront à davantage de preuves de sortir des émeutes des partisans de Trump qui ont interrompu le décompte électoral du Congrès de la victoire électorale de Biden, tandis que les républicains espèrent élaborer une défense unifiée pour Trump.

Un vote anticipé pour rejeter le procès ne réussirait probablement pas, étant donné que les démocrates contrôlent désormais le Sénat. Pourtant, l’opposition républicaine indique que de nombreux sénateurs du GOP voteraient finalement pour acquitter Trump. Les démocrates auraient besoin du soutien de 17 républicains – une barre haute – pour le condamner.

Lorsque la Chambre a destitué Trump le 13 janvier, exactement une semaine après le siège, le sénateur Tom Cotton, R-Ark., A déclaré qu’il ne pensait pas que le Sénat avait le pouvoir constitutionnel de condamner Trump après son départ. Dimanche, Cotton a déclaré que «plus je parle aux autres sénateurs républicains, plus ils commencent à s’aligner» derrière cet argument.

«Je pense que beaucoup d’Américains vont penser qu’il est étrange que le Sénat passe son temps à essayer de condamner et de destituer un homme qui a quitté ses fonctions il y a une semaine», a déclaré Cotton.

Les démocrates rejettent cet argument, indiquant la destitution en 1876 d’un secrétaire à la guerre qui avait déjà démissionné et les opinions de nombreux juristes. Les démocrates disent également qu’un compte de la première invasion du Capitole depuis la guerre de 1812, perpétrée par des émeutiers poussés par un président qui leur a dit de «se battre comme un enfer» contre les résultats des élections qui étaient comptés à l’époque, est donc nécessaire. le pays peut aller de l’avant et faire en sorte qu’un tel siège ne se reproduise plus.

Quelques sénateurs du GOP sont d’accord avec les démocrates, mais pas près du nombre qui sera nécessaire pour condamner Trump.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a déclaré qu’il croit qu’il existe une «prépondérance de l’opinion» selon laquelle un procès en destitution est approprié après que quelqu’un quitte ses fonctions.

« Je crois que ce qui est allégué et ce que nous avons vu, qui est une incitation à l’insurrection, est un délit impie », a déclaré Romney. « Sinon, qu’est-ce que c’est? »

Mais Romney, le seul républicain à voter pour condamner Trump lorsque le Sénat a acquitté le président de l’époque lors du procès de l’année dernière, semble être une valeur aberrante.

Le sénateur Mike Rounds, RS.D., a déclaré qu’il pensait qu’un procès était un « point discutable » après la fin du mandat d’un président, « et je pense que c’est un moment pour lequel ils auraient beaucoup de mal à essayer de se faire au Sénat. . »

Et le sénateur John Cornyn, du R-Texas, avait tweeté samedi: «Si c’est une bonne idée de destituer et de juger d’anciens présidents, qu’en est-il des anciens présidents démocrates lorsque les républicains obtiennent la majorité en 2022? Pensez-y et faisons ce qui est le mieux pour le pays. »

Vendredi, le sénateur du GOP Lindsey Graham de Caroline du Sud, un proche allié de Trump qui l’a aidé à constituer une équipe juridique, a exhorté le Sénat à rejeter l’idée d’un procès post-présidentiel – potentiellement avec un vote pour rejeter l’accusation – et a suggéré que les républicains examineront si les propos de Trump le 6 janvier étaient légalement une «incitation».

Le sénateur John Barrasso, R-Wyo., A déclaré que les démocrates envoyaient un message selon lequel «la haine et le vitriol de Donald Trump sont si forts» qu’ils organiseront un procès qui empêchera les priorités politiques de Biden de bouger. Le sénateur Ron Johnson, R-Wis., A suggéré que les démocrates choisissent la «vindicte» plutôt que la sécurité nationale alors que le nouveau président tente de mettre en place son administration.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui a déclaré la semaine dernière que Trump avait «provoqué» ses partisans avant l’émeute, n’a pas dit comment il voterait ni argumenté des stratégies juridiques. Le sénateur du Kentucky a dit à ses collègues du GOP que ce serait un vote de conscience.

L’un des neuf responsables de la mise en accusation de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que l’encouragement de Trump à ses loyalistes avant l’émeute était « un crime présidentiel extrêmement odieux ».

«Je pense que vous verrez que nous allons rassembler une affaire qui est si convaincante parce que les faits et la loi révèlent ce que ce président a fait», a déclaré la représentante Madeleine Dean, D-Pa. « Je veux dire, repensez. Il y a à peine deux semaines et demie que le président a rassemblé une foule sur l’ellipse de la Maison Blanche. Il les a incités avec ses mots. Et puis il a allumé l’allumette. »

Les partisans de Trump ont envahi le Capitole et interrompu le décompte des élections, affirmant à tort qu’il y avait eu une fraude massive lors de l’élection et qu’elle avait été volée par Biden. Les affirmations de Trump ont été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par des juges nommés par Trump et par les responsables électoraux de l’État.

Le sénateur Chris Coons, D-Del., A déclaré dimanche dans une interview accordée à l’Associated Press qu’il espère que la clarté évolutive sur les détails de ce qui s’est passé le 6 janvier «rendra plus clair à mes collègues et au peuple américain ce dont nous avons besoin. une certaine responsabilité. »

Coons s’est demandé comment ses collègues qui se trouvaient au Capitole ce jour-là pouvaient voir l’insurrection comme autre chose qu’une «violation stupéfiante» de la tradition séculaire de transferts pacifiques de pouvoir.

« C’est un moment critique de l’histoire américaine et nous devons le regarder et le regarder attentivement », a déclaré Coons.

Rubio et Romney étaient sur «Fox News Sunday», Cotton est apparu sur «Sunday Morning Futures» de Fox News Channel et Romney était également sur «State of the Union» de CNN, tout comme Dean. Rounds a été interviewé sur «Meet the Press» de NBC.

