Un nombre croissant de sénateurs démocrates remettent en question la stratégie israélienne de Biden

Cinq sénateurs démocrates ont signé vendredi une mesure qui conditionnerait l’aide à Israël au respect du droit international, portant le nombre total de co-parrains à 18. Et un éminent démocrate, le sénateur Tim Kaine de Virginie, rassemble son soutien à son amendement visant à empêcher le président Biden de contourner le Congrès lorsqu’il ordonne des transferts d’armes vers Israël, une manœuvre que le président a poursuivie à deux reprises ces derniers mois.

Plus tôt cette semaine, 11 sénateurs ont voté en faveur d’un projet de loi du sénateur Bernie Sanders visant à obliger l’administration Biden à examiner les violations potentielles des droits de l’homme par Israël.

Après des semaines de soutien inconditionnel, le Sénat apparaît comme un centre de résistance à l’adhésion indéfectible de Biden à Israël – du moins de manière modeste – alors que même les démocrates centristes signalent leur malaise face à l’« étreinte d’ours » du président envers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Un certain nombre d’éminents démocrates ont proposé ou soutenu des mesures visant à obliger Israël à rendre des comptes ou à modifier la stratégie américaine, même s’il est peu probable qu’elles recueillent suffisamment de soutien pour être adoptées.

La volonté croissante des démocrates de l’establishment de critiquer ou de repousser Israël – une décision qui aurait eu de graves conséquences politiques il y a seulement quelques mois – signale un changement dans la politique du parti depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus de 100 jours. . Les sénateurs des États clés, notamment la Géorgie, le Wisconsin et le Minnesota, ont signé certaines de ces mesures alors que les sondages montrent une baisse notable du soutien à Biden parmi les jeunes électeurs musulmans et arabes américains en raison de sa gestion de la question.

Alors que peu de sénateurs expriment des critiques virulentes à l’égard de la politique israélienne de Biden, le nouveau ton, plus sceptique, reflète un malaise croissant alors que le nombre de civils à Gaza augmente et qu’Israël fait régulièrement fi des demandes américaines de modifier son offensive militaire.

« Chaque semaine, la coalition Netanyahu promet à l’administration Biden que nous assisterons à des changements significatifs, et chaque semaine, cela ne se concrétise jamais », a déclaré le sénateur Chris Van Hollen (démocrate du Maryland), qui, avec Kaine, a organisé l’effort pour imposer des conditions. en échange d’une aide. Van Hollen a noté que certains membres de la coalition d’extrême droite de Netanyahu se « vantent » même d’avoir ignoré les demandes américaines.

Van Hollen a déclaré qu’il avait initialement soutenu l’adhésion de Biden à Netanyahu, lorsque le président s’est rendu en Israël peu après les attaques du Hamas pour montrer le soutien des États-Unis à son proche allié. Le 7 octobre, des militants ont franchi la frontière de Gaza et ont commencé à traquer les civils israéliens, tuant 1 200 personnes et prenant environ 250 otages. Israël a répondu par une guerre de plusieurs mois qui a tué près de 25 000 Palestiniens et laissé des conditions humanitaires désastreuses à Gaza.

De profondes divisions émergent au sein du gouvernement israélien à propos de la guerre

Alors qu’Israël ne parvient pas à passer à la phase d’opérations de « moindre intensité » promise depuis longtemps, a déclaré Van Hollen, l’approche américaine envers son allié doit changer.

La tentative autrefois lointaine de conditionner l’aide à Israël et à d’autres pays au respect du droit humanitaire international comptait 18 co-parrains vendredi, lorsque cinq sénateurs démocrates supplémentaires ont signé. La sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.) a estimé dans une interview qu’environ la moitié des 51 sénateurs démocrates et indépendants voteraient en faveur d’une telle mesure, un total frappant pour un organisme où l’aide inconditionnelle à Israël était l’une des rares. certitudes bipartites restantes.

Certains alliés de Biden au Capitole remettent en question l’approche du président en partie parce qu’Israël continue de repousser ses efforts visant à autoriser davantage d’aide à une population désespérée et affamée et parce que le conflit Israël-Gaza s’étend à d’autres régions. Entre autres choses, ces sénateurs souhaitent que Biden utilise de manière plus stratégique le vote américain au Conseil de sécurité des Nations Unies, où les États-Unis ont opposé leur veto à plusieurs tentatives visant à demander officiellement un cessez-le-feu.

Sanders a déclaré qu’il appréciait que Biden ait appelé à plusieurs reprises Netanyahu à réduire considérablement l’opération militaire israélienne, mais a déclaré qu’il était clair que ces appels n’avaient pas fonctionné.

“Vous savez quoi? Netanyahu ne l’a pas fait », a déclaré Sanders. “Je ne comprends donc pas vraiment pourquoi nous voulons donner 10 milliards de dollars supplémentaires à un gouvernement de droite qui ignore les désirs de notre président et de beaucoup d’entre nous au Congrès.”

Les États-Unis envoient chaque année 3,3 milliards de dollars à Israël en matière d’aide à la sécurité, et l’administration Biden a demandé 14 milliards de dollars supplémentaires pour le pays dans le cadre d’un programme de financement supplémentaire en cours de négociation au Sénat.

En raison du soutien inébranlable de Biden à Israël, les États-Unis se sont retrouvés dans de nombreuses régions du monde associés à une campagne militaire qui a déplacé plus de 80 % de la population de Gaza et créé des conditions inhabitables dans l’enclave. Au cours du mois dernier, certains ministres d’extrême droite du gouvernement israélien ont approuvé l’idée d’une « migration volontaire » pour les Palestiniens hors de Gaza, même si l’administration Biden rejette fermement cette idée.

Les conseillers de Biden ont tenu une réunion privée ce mois-ci sur la manière de renvoyer certains Palestiniens dans le nord de Gaza, une idée que de nombreux experts jugent irréaliste étant donné qu’une grande partie de la moitié nord de la bande a été réduite en ruines.

En privé, la frustration de Biden à l’égard de Netanyahu s’est accrue ces dernières semaines, Israël ayant ignoré à plusieurs reprises ses demandes. Au lieu de cela, Netanyahu utilise un langage de plus en plus dur pour rejeter la notion d’État palestinien, qui, selon Biden, devrait suivre la fin de la guerre à Gaza.

« Sur chaque territoire dont nous nous retirons, nous sommes victimes d’une terreur – d’une terreur terrible – contre nous », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse jeudi. « Cela s’est produit dans le sud du Liban, dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie (Cisjordanie). » Par conséquent, a déclaré Netanyahu, toute résolution doit inclure le contrôle israélien sur tous les territoires à l’ouest du Jourdain.

Reconnaissant que cela contredit directement la position de Biden, Netanyahu a ajouté : « Je dis cette vérité à nos amis américains et j’ai bloqué la tentative de dicter une réalité qui nuirait à la sécurité d’Israël. Un Premier ministre doit être capable de dire « non » en cas de besoin, même à nos meilleurs amis.»

Biden et Netanyahu se sont entretenus vendredi pour la première fois depuis près d’un mois. Le Premier ministre était politiquement assiégé avant même les attentats du 7 octobre, et depuis le manquement catastrophique des mesures de sécurité, sa popularité a encore chuté, augmentant la pression sur lui pour qu’il maintienne sa coalition d’extrême droite sous peine de perdre le pouvoir.

Vendredi, lorsqu’un journaliste lui a demandé si une solution à deux États était impossible tant que Netanyahu était au pouvoir, Biden a répondu : « Non, ce n’est pas le cas ».

Il a suggéré qu’il existait des options pour un État palestinien qui imposerait des restrictions. « Il existe plusieurs types de solutions à deux États. Il existe un certain nombre de pays membres de l’ONU qui… n’ont pas leur propre armée », a déclaré Biden, ajoutant : « Je pense qu’il existe des moyens par lesquels cela pourrait fonctionner ».

Malgré le défi de plus en plus public de Netanyahu, Biden s’engage à le persuader par des appels privés plutôt que par des déclarations publiques. Il n’y a pas de discussion sérieuse au sein de la Maison Blanche sur la possibilité de modifier la stratégie de manière significative, selon plusieurs hauts responsables de l’administration et conseillers extérieurs, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles.

Pourtant, les alliés de Biden sont de plus en plus disposés à déclarer publiquement que cette stratégie ne fonctionne pas.

“Il y avait cette conviction sincère que pour amener Bibi Netanyahu à faire ce que vous voulez qu’il fasse, il fallait le serrer dans ses bras, accumuler de la bonne volonté politique et l’utiliser pour le pousser plus tard”, a déclaré Tommy Vietor, ancien collaborateur de l’administration Obama et co. -animateur du podcast « Pod Save America ». « Mais il faut se demander : cent jours plus tard, où sont les résultats ?

Les responsables de la Maison Blanche affirment que leur stratégie a effectivement produit des résultats. Ils soulignent que les camions d’aide ont pu entrer dans Gaza, ce qu’Israël a refusé d’autoriser pendant les premières semaines de la guerre. Ils notent qu’Israël retire ses troupes à Gaza, même si les pertes restent élevées. Ils citent l’ouverture du poste frontière israélien de Kerem Shalom avec Gaza pour permettre une aide supplémentaire.

« Toutes ces choses ont été réellement motivées par le président Biden et par l’équipe de sécurité nationale en exhortant les Israéliens à adopter une approche différente de celle qu’ils auraient peut-être adoptée autrement », a déclaré cette semaine le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. « Ils choisissent les opérations militaires qu’ils mènent. Nous comprenons cela. Mais comme [Secretary of State Antony Blinken] a dit à maintes reprises : la manière dont ils le font est importante, et nous leur parlons du « comment ». Et ils ont été réceptifs à ces messages.

Pourtant, plusieurs alliés de Biden ont exprimé leur perplexité face au fait que le président ait continué à embrasser étroitement Israël. Un allié a déclaré que l’approche de Biden avait mis l’administration dans une impasse, car elle est désormais directement liée à un effort de guerre qui provoque la condamnation du monde mais n’a pas atteint son objectif déclaré de détruire le Hamas.

« Si vous soutenez un gouvernement dont la stratégie ne fonctionne pas, vous avez le choix : soit vous le convainquez d’essayer de changer de stratégie discrètement, soit vous le faites publiquement », a déclaré l’allié, demandant l’anonymat pour s’exprimer en toute franchise. « Sinon, vous allez vous retrouver coincé avec une stratégie qui a échoué. »