Un nombre croissant de nourrissons naissent avec la syphilis, signe d’une épidémie plus large

Ils peuvent même être « plus à risque parce qu’ils n’utilisent plus de protections telles que les préservatifs », a déclaré le Dr Melanie Taylor, épidémiologiste médicale du département de santé publique du comté de Maricopa en Arizona.

Les efforts de prévention doivent s’étendre au-delà des soins prénatals destinés aux femmes enceintes et atteindre leurs partenaires, ainsi que les autres hommes et femmes hétérosexuels, a déclaré le Dr Taylor.

Le comté de Maricopa a certains des taux de syphilis congénitale les plus élevés du pays. Près de la moitié des femmes du comté qui ont eu des bébés atteints de syphilis n’ont reçu aucun soin prénatal en 2022. La consommation de drogues, en particulier de fentanyl et de méthamphétamine, et l’incarcération récente y sont pour beaucoup, a déclaré le Dr Taylor.

Le comté travaille avec des hôpitaux et des organismes communautaires pour atteindre les femmes qui consomment des drogues, ont été récemment incarcérées, ont un logement instable ou présentent un risque élevé de syphilis.

La clinique publique des IST, qui dessert jusqu’à 35 000 patients par an, facture un montant forfaitaire de 20 dollars pour tester et traiter les patients et leurs partenaires, et renonce à ces frais si le coût constitue un obstacle.