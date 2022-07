Un nombre croissant de membres du GOP soutiennent Pelosi pour un éventuel voyage à Taiwan

WASHINGTON (AP) – Les plans annoncés de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour se rendre à Taïwan ont bouleversé la division politique de Washington, avec une rupture avec le président Joe Biden à propos de la visite sur l’île autonome tandis que d’éminents républicains encouragent un opposant politique qu’ils méprisent normalement .

Les partisans de Pelosi comprennent un sénateur républicain conservateur, au moins deux anciens responsables de l’administration Trump et le dernier président de la Chambre à faire le voyage à Taiwan, également républicain. Ils exhortent Biden à soutenir le voyage alors même que la Chine menace d’une réponse énergique si elle part.

Pelosi, D-Californie, n’a pas confirmé publiquement le voyage. La Maison Blanche et le bureau du président doivent encore se défier directement, et Biden n’a pas déclaré publiquement que Pelosi ne devrait pas y aller.

Biden a fait de l’influence croissante de la Chine un élément central de sa politique étrangère, mais la relation Biden-Chine est compliquée et il a cherché à éviter d’aggraver inutilement les tensions. La Chine considère Taiwan démocratique et autonome comme son propre territoire et a évoqué la possibilité de l’annexer par la force.

La Maison Blanche se prépare à un autre appel entre Biden et le président chinois Xi Jinping, une conversation que le président américain a déclaré attendre cette semaine malgré son diagnostic de COVID-19.

Le chœur croissant poussant Biden à soutenir publiquement Pelosi augmente également le risque que le président soit perçu comme insuffisamment dur envers la Chine.

“La présidente Pelosi devrait se rendre à Taïwan et le président Biden devrait faire comprendre très clairement au président Xi qu’il n’y a rien que le Parti communiste chinois puisse faire à ce sujet”, a déclaré lundi le sénateur Ben Sasse, R-Neb. « Plus de faiblesse et d’autodissuasion. C’est très simple : Taïwan est un allié et le président de la Chambre des représentants devrait rencontrer les hommes et les femmes taïwanais qui dévisagent la menace de la Chine communiste.

La Maison Blanche a refusé lundi de peser directement sur le voyage de Pelosi – y compris si l’orateur a la bénédiction de Biden – considérant qu’elle ne l’a pas confirmé.

“L’administration fournit régulièrement aux membres du Congrès des informations et un contexte pour des voyages potentiels, y compris des considérations géopolitiques et de sécurité”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, sans répondre directement aux éventuels plans de Pelosi. “Les membres du Congrès prendront leurs propres décisions.”

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a également refusé de discuter de toute préoccupation.

“Je vais juste réaffirmer notre politique, et c’est que nous restons déterminés à maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit et notre politique” Une Chine “”, a déclaré Price, faisant référence à la position américaine qui reconnaît Pékin comme le gouvernement de la Chine mais permet pour les relations informelles et les liens de défense avec Taipei.

En privé, l’administration est particulièrement préoccupée par le fait qu’une convergence des événements à venir pourrait rendre une réponse chinoise à une visite de Pelosi encore plus forte et plus animée qu’elle ne le serait autrement, selon des responsables. Le congrès du Parti communiste chinois, attendu en novembre, au cours duquel Xi a l’intention de consolider davantage son emprise sur le pouvoir, est l’un de ces événements.

Les événements internationaux des prochains mois pourraient également inciter la Chine à réagir avec plus de force que par le passé si elle estime que ses préoccupations sont ignorées ou que son président est méprisé, ont déclaré les responsables. Il s’agit notamment de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies en septembre et de plusieurs sommets en Asie – le G-20 en Indonésie, le Sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande – prévus pour octobre et novembre. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter du point de vue de l’administration.

Les responsables américains ont déclaré que l’administration doutait que la Chine prenne des mesures contre Pelosi elle-même ou tente de saboter ou d’interférer d’une autre manière avec une visite, mais ils ont déclaré que l’administration n’excluait pas la possibilité que la Chine puisse intensifier les survols provocateurs d’avions militaires à Taïwan ou à proximité. patrouilles aériennes et navales dans le détroit de Taiwan si le voyage a lieu. Les responsables ont également déclaré que l’administration n’excluait pas que la Chine intensifie également ses actions en dehors de la zone immédiate de Taïwan en guise de démonstration de force, élargissant ainsi éventuellement les opérations militaires dans les zones contestées de la mer de Chine méridionale.

Plus tôt lundi, Taipei a organisé des exercices de raid aérien et l’armée de l’île a effectué des exercices de défense de routine au milieu des tensions croissantes au sujet de la visite potentielle, bien qu’il n’y ait aucun lien direct entre ces exercices et les menaces posées par Pékin si Pelosi faisait le voyage.

Les Chinois en général n’apprécient pas ou ne comprennent pas pleinement le concept de la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ces distinctions pour eux sont encore plus confuses parce que la dernière fois qu’un président de la Chambre s’est rendu à Taiwan, Newt Gingrich, il était le président d’une Chambre contrôlée par les républicains sous un président démocrate.

Pelosi serait en visite à un moment où les démocrates contrôlent la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche, il est donc à craindre que les Chinois ne voient cela comme une décision administrative.

Gingrich lui-même a tweeté son soutien à Pelosi lundi : « À quoi pense le Pentagone lorsqu’il met publiquement en garde contre le fait que la présidente Pelosi se rende à Taïwan ? Si nous sommes tellement intimidés par les communistes chinois que nous ne pouvons même pas protéger un président américain de la Chambre, pourquoi Pékin devrait-il croire que nous pouvons aider Taiwan à survivre. La timidité est dangereuse.

Mark Esper, secrétaire à la Défense sous l’administration Trump, a déclaré lundi qu’il était récemment revenu de Taipei et que davantage de hauts responsables américains devraient se rendre sur place pour aider à façonner la politique américaine dans la région. Il a également souligné que la Chine ne devrait pas avoir de droit de veto sur les déplacements des responsables américains.

“Je pense que si l’oratrice veut y aller, elle devrait y aller”, a déclaré Esper sur “New Day” de CNN.

Pendant ce temps, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, un républicain qui a servi dans l’administration Trump, a tweeté dimanche : « Nancy, je vais avec toi. Je suis banni en Chine, mais pas à Taïwan épris de liberté. On se voit là-bas!”

Biden a soulevé la semaine dernière les inquiétudes du gouvernement américain concernant la possible visite de Pelosi, déclarant aux journalistes après son retour du Massachusetts que l’armée pense que son voyage n’est “pas une bonne idée pour le moment”.

Un porte-parole de Pelosi a de nouveau refusé de commenter lundi, citant le protocole de sécurité. La semaine dernière, Pelosi a déclaré qu’il était “important pour nous de montrer notre soutien à Taïwan” et qu’elle pensait que Biden voulait dire “peut-être que l’armée avait peur que notre avion soit abattu ou quelque chose comme ça par les Chinois”.

Pelosi s’est positionnée comme une législatrice qui n’a pas peur d’affronter Pékin presque depuis le moment où elle a prêté serment au Congrès en 1987. Lorsqu’elle s’est rendue sur la place Tiananmen deux ans après le massacre de 1989, elle a déployé avec défi une banderole qui disait : « À ceux qui sont morts pour la démocratie en Chine.” Il y a trois ans, Pelosi a exprimé son soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong, déclenchant à nouveau la colère du gouvernement chinois.

Elle avait prévu de se rendre à Taïwan en avril, mais a reporté le voyage après avoir été testée positive au COVID-19.

___

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Seung Min Kim et Matthew Lee, l’Associated Press