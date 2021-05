Un nombre croissant d’Américains ne paient aucun impôt sur le revenu. Est-ce juste?

Scott A. Hodge

Le président Biden a déclaré lors de son récent discours au Congrès que cela ne le dérangeait pas que les gens deviennent milliardaires tant qu’ils paient leur juste part d’impôts. Le président n’a jamais été contraint de chiffrer ce qu’il entend par «juste part», nous pouvons donc supposer qu’il pense que les 40% de la charge fiscale actuellement supportée par les 1% des contribuables les plus riches ne sont pas assez équitables.

Et tandis que le président et d’autres démocrates dénoncent les «échappatoires» que le Congrès a mises dans le code des impôts qui permettent prétendument aux riches d’éviter cette part de 40%, le plan fiscal de Biden élargirait les allégements fiscaux existants pour la «classe moyenne», tels que l’enfant. Crédit d’impôt, qui a de plus en plus exclu des millions de contribuables du rôle d’imposition sur le revenu au cours des trois dernières décennies.

Historique du crédit d’impôt pour enfants

L’histoire du crédit d’impôt pour enfants a des leçons pour les deux parties.

Les économistes de la Tax Foundation estiment qu’en 2021, 58 millions de contribuables à revenu faible et moyen ne paieront aucun impôt sur le revenu en raison de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants par l’American Rescue Plan. Cela signifie que près de 40% de tous les déclarants n’auront aucun impôt sur le revenu, et bon nombre d’entre eux recevront également des remboursements importants en raison de la nature généreuse de ces crédits.

Le Comité mixte du Congrès sur la fiscalité estime que la plupart des contribuables gagnant moins de 75 000 $ ne paieront aucun impôt sur le revenu cette année en raison de ces avantages fiscaux élargis. Il est peu probable que ce soit un événement ponctuel, car les démocrates veulent rendre ces avantages fiscaux permanents et que l’IRS les paie mensuellement, ce qui semble être une répétition générale pour une forme de revenu de base universel du gouvernement à tous les contribuables.

Le code de l’impôt sur le revenu a toujours exonéré un certain montant de revenus de l’impôt pour protéger les pauvres. En effet, au cours d’une année donnée, on estime à 15 millions le nombre de personnes qui gagnent un revenu, mais pas assez pour produire une déclaration de revenus. Mais, depuis la création du crédit d’impôt sur le revenu gagné en 1975, les législateurs ont adopté une succession de changements de politique qui ont enlevé des millions de personnes du rôle d’imposition.

Le pourcentage de ces déclarants sans impôt sur le revenu a commencé à augmenter après que la Loi sur la réforme fiscale de 1986 a élargi la tranche d’imposition zéro. Mais c’est la création du crédit d’impôt pour enfants sous Clinton qui a accéléré les rangs des non-payeurs à des niveaux historiques.

Au début des années 1990, les conservateurs ont promu le crédit d’impôt de 500 $ par enfant au président de la Chambre de l’époque, Newt Gingrich, dans le cadre d’un plan plus large de réduction du déficit et de réductions d’impôt du côté de l’offre qui est devenu le contrat avec l’Amérique. Cela avait du sens pour les républicains de la Chambre alors politiquement: les districts républicains du Congrès avaient plus d’enfants éligibles que les districts démocratiques et, par conséquent, recevraient plus d’allégements fiscaux.

Le Congrès ignorait la boule de neige qui commençait à se former.

Le président George W. Bush a doublé le crédit à 1 000 $ et l’a rendu partiellement remboursable pour les contribuables sans impôt sur le revenu, augmentant ainsi le pourcentage de non-payeurs à plus de 30% de tous les déclarants. La loi sur les réductions d’impôts et l’emploi adoptée par les républicains en 2017 a augmenté le crédit à 2000 $ et a permis une plus grande remboursabilité. Un an plus tard, le nombre de non-payeurs a bondi de 4 millions à 53,3 millions, soit près de 35% de tous les déclarants.

Élargir le crédit d’impôt pour enfants?

Dans un rebondissement, ce sont maintenant les démocrates qui font pression pour étendre le crédit d’impôt pour enfants sous prétexte qu’il réduira la pauvreté infantile. Sur le papier, il peut sembler réduire la pauvreté comme n’importe quel programme gouvernemental. En effet, la modélisation de Tax Foundation montre que la CCT augmente les revenus après impôt des contribuables admissibles. Cependant, notre modèle montre également que le crédit ne fait rien pour inciter au travail, créer des emplois, augmenter les salaires réels ou augmenter la croissance économique.

En d’autres termes, la CTC réduit les charges fiscales, mais elle n’augmente pas le niveau de vie réel sur le long terme.

Pour les républicains, le crédit a sapé les rêves d’une véritable réforme fiscale, telle que la taxe forfaitaire, car l’aplatissement des taux d’imposition maintenant ne profitera qu’aux riches et 58 millions de non-payeurs ne reviendront jamais sur le rôle fiscal. Pour les démocrates, le crédit a sapé le discours selon lequel les riches ne paient pas leur juste part d’impôts. En fait, les riches et une part décroissante de la classe moyenne sont les seuls à payer de l’impôt sur le revenu de nos jours.

Scott A. Hodge est président de la Tax Foundation.