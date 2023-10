Un nombre choquant d’Européens estiment qu’à cause du changement climatique, on ne devrait pouvoir prendre l’avion que 4 fois dans sa vie.

Un nouveau sondage montre qu’un nombre choquant de citoyens français soutiennent l’interdiction de prendre l’avion plus de quatre fois dans leur vie en raison du changement climatique.

Un sondage du cabinet de recherche Consumer Science and Analytics Institute (CSA) a révélé que 41 % des citoyens seraient favorables à une telle limite. Ce chiffre s’élève à 59 % chez les 18-24 ans. La limite suggérée, proposée par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, s’appliquerait aux voyages aériens pour affaires et pour le plaisir.

Le sondage a interrogé 1 010 Français de plus de 18 ans. Il a révélé que le soutien aux restrictions sur les voyages aériens était bien plus élevé parmi les tranches d’âge plus jeunes. Alors qu’une majorité s’oppose au maximum de quatre vols à vie, 64 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à limiter leurs voyages en avion à court ou moyen terme pour lutter contre le changement climatique.

Les militants pour le climat du monde entier ont fait pression en faveur de vastes restrictions visant à réduire les émissions de carbone, depuis la limitation des déplacements en voiture jusqu’à l’interdiction des pailles en plastique.

Aux États-Unis, l’administration du président Biden a imposé ses propres restrictions sur les fours alimentés au gaz. Ce n’est que la dernière initiative des démocrates ciblant les appareils électroménagers.

La proposition, selon l’agence, exige que les fournaises à gaz non résistantes aux intempéries et celles utilisées dans les maisons mobiles atteignent un niveau d’efficacité bien supérieur à celui des modèles moins chers sur le marché.

« Sous la direction du Congrès, le DOE continue de revoir et de finaliser les normes énergétiques pour les appareils électroménagers, tels que les fournaises résidentielles, afin de réduire les coûts pour les familles qui travaillent en réduisant la consommation d’énergie et en réduisant les polluants nocifs dans les maisons à travers le pays », a déclaré la secrétaire à l’Energie Jennifer Granholm. a déclaré dans un communiqué la semaine dernière.

« La mesure d’aujourd’hui, ainsi que les actions passées et prévues de cette administration en matière d’efficacité énergétique, soulignent l’engagement du président Biden à faire économiser de l’argent aux Américains et à rendre les communautés plus saines », a-t-elle poursuivi.

Cependant, des groupes de consommateurs et des experts ont critiqué la campagne agressive de l’administration en matière d’efficacité énergétique. Ils ont fait valoir que les nouvelles réglementations réduiraient le choix des consommateurs et augmenteraient les coûts pour les Américains.

« Cela s’étend à de plus en plus d’appareils. Il semble que presque tout ce qui se branche ou s’allume dans la maison soit soumis à une réglementation en cours, soit le sera bientôt », a déclaré Ben Lieberman, chercheur principal au Competitive Enterprise Institute. a déclaré à Fox News Digital. « Les consommateurs ne vont pas apprécier tout cela. Ces règles sont presque toujours mauvaises pour les consommateurs pour la simple raison qu’elles restreignent leur choix. »

Thomas Catenacci de Fox News a contribué à ce rapport.