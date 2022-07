Un nombre choquant d’Américains prévoyant d’acheter une maison l’année prochaine a été révélé – la raison agit en ce moment

PLUS de la moitié des Américains pensent que « maintenant » est le moment d’acheter une maison, selon un nouveau sondage.

L’enquête auprès de 1 000 propriétaires et 1 000 locataires a examiné leur vision du marché actuel du logement, révélant que 55 % de tous les répondants admettent que l’inflation les a rendus beaucoup plus désireux d’acheter une propriété.

Plus de la moitié des Américains pensent que le moment est venu d’acheter une maison, selon un nouveau sondage Crédit : Getty

Alors que 30 % sont optimistes quant au fait que le marché du logement changera pour le mieux l’année prochaine, 43 % le considèrent comme « très » préoccupant, un quart pensant qu’il changera pour le pire (24 %).

Et bien que les reportages indiquent que le «boom immobilier», une période où les prix des logements ont explosé en raison de la forte demande, se refroidit, 45% pensent que cette tendance immobilière se réchauffe encore plus.

Un tiers pense que cette tendance du logement restera la même, et seulement 10 % disent que le boom immobilier ralentit.

Étonnamment, 43 % prédisent que le marché du logement reviendra à ce qu’il était avant la pandémie.

L’étude, menée par OnePoll pour le compte du prêteur hypothécaire fintech multicanal Lower, a également interrogé les répondants sur leurs projets d’achat de maison, constatant que 47% disent qu’ils prévoient d’en acheter une l’année prochaine.

De ce groupe, trois sur quatre disent que ce serait la première fois qu’ils achèteraient une maison (74%), tandis que 26% se sont identifiés comme des propriétaires qui envisagent d’acheter une autre propriété.

Les raisons d’acheter une maison sont simples : 51 % des personnes interrogées considèrent une maison comme une opportunité d’investissement pour gagner en liberté financière et la moitié veulent percer sur le marché du logement avant que l’appréciation de la maison n’augmente davantage (50 %).

Beaucoup veulent vivre confortablement à leur retraite (42 %).

Pendant ce temps, 41% des propriétaires et des locataires aspirent à acheter leur première maison ou une autre propriété parce qu’ils s’ennuient simplement de leur situation de vie actuelle.

D’autres disent que l’achat d’une maison serait idéal pour leur famille grandissante (41 %) et l’avenir de leurs enfants (40 %).

«Les propriétaires ont gagné des dizaines de milliers de dollars en capitaux propres au cours des dernières années. C’est l’argent que les locataires ont laissé sur la table », a déclaré le co-fondateur et PDG Dan Snyder.

«Beaucoup de gens attendent que les prix se refroidissent, mais la réalité est qu’ils vont simplement ralentir par rapport à leur rythme record.

“Il est maintenant temps d’acheter avant que l’appréciation ne continue de grimper.”

Alors que le coût de la vie continue d’augmenter à l’échelle nationale, la plupart des locataires de l’enquête ont déclaré qu’ils souhaitaient déménager mais qu’ils n’en avaient pas les moyens (56%).

L’étude suggère que le loyer de nos jours n’est pas bon marché, 27 % des locataires interrogés déclarant qu’ils paient 2 001 à 3 000 dollars de loyer par mois.

Un cinquième paie entre 1 001 $ et 2 000 $ et 16 % déboursent entre 3 001 $ et 4 000 $ par mois pour couvrir les frais de location.

Malgré ces réalités, 57 % des locataires espèrent devenir propriétaires un jour.

Les locataires et les propriétaires ont également partagé leurs points de vue sur ce qu’une maison devrait remplir.

La stabilité est arrivée en tête avec 40 %, suivie par le fait de vivre confortablement pendant la retraite (38 %), d’avoir un endroit où dormir et manger (36 %) et la possibilité d’acquérir la liberté financière (35 %).

Et pour la majorité des propriétaires, leur propriété offre un sentiment de sécurité financière, puisque 62 % d’entre eux estiment que la constitution d’un capital immobilier revient à disposer d’un compte d’épargne prêt à l’emploi.

“Cela peut sembler intimidant, mais ce n’est pas nécessaire”, a déclaré Snyder.

« Trouvez un agent immobilier et un prêteur qui valorisent l’expérience client en créant un processus certain et simple.

“Ils vous aideront tout au long du chemin et votre plus grand souci sera de trouver la maison idéale.”