Un nombre « alarmant » de suicides dans les Territoires du Nord-Ouest incite le coroner à publier des données plus tôt que d’habitude

Dans un geste inhabituel lundi, le coroner en chef des Territoires du Nord-Ouest a publié les premières données sur le suicide dans le territoire après avoir remarqué une recrudescence « alarmante » de ce type de décès.

Vingt-neuf personnes dans les Territoires du Nord-Ouest se sont suicidées au cours des 21 derniers mois. La majorité d’entre eux étaient de jeunes hommes.

Les données datent de 2021 et 2022 et montrent que 22 hommes et sept femmes sont décédés par suicide entre janvier 2021 et fin septembre.

Dix-huit de ces décès sont survenus cette année, tandis que 11 se sont produits l’année dernière.

“Les statistiques, une fois que nous avons commencé à les examiner, nous ont un peu alarmés”, a déclaré le coroner en chef Garth Eggenberger.

“Même si nous n’avons pas encore terminé l’année, j’ai estimé qu’il était nécessaire de publier les chiffres tôt afin qu’il puisse y avoir une réponse, espérons-le à temps pour cette année afin de réduire les chiffres autant que possible.”

Alors que les statistiques pour la majorité des Territoires du Nord-Ouest sont “conformes” aux niveaux historiques, il a déclaré que le nombre de décès par suicide dans la région du delta de Beaufort “avait augmenté de façon spectaculaire”.

“Et cela nous a vraiment préoccupés”, a-t-il déclaré, ajoutant que son bureau avait reçu des demandes de personnes de la région sur les chiffres cette année.

“Nous avons décidé que [the numbers] étaient suffisamment alarmants pour que nous voulions une réponse du territoire, du gouvernement, du gouvernement fédéral, du gouvernement local, même des familles elles-mêmes … pour vraiment mettre en évidence ces décès et chercher un moyen d’en atténuer les effets.

Un graphique du dernier rapport du coroner montre un nombre écrasant de jeunes hommes représentés dans les statistiques sur les décès par suicide. (Source : Bureau du coroner des TNO)

Les chiffres de cette année sont nettement plus élevés que tous les chiffres observés depuis au moins 2011. En 2020, un examen des décès sur 10 ans sur le territoire montre un nombre de suicides oscillant entre 7 et 13 chaque année entre 2011 et 2020.

Les suicides représentaient environ 10 % de tous les décès signalés au cours de cette période.

Jusqu’à présent cette année, ce nombre est passé à 17% – 18 décès sur 106 jusqu’à présent en 2022.

Les jeunes hommes meurent toujours à un taux plus élevé

Une constante entre l’examen décennal et ce dernier rapport est que les jeunes – pour la plupart des hommes – constituent le groupe le plus représenté dans les statistiques sur le suicide.

Les derniers chiffres de 2021 et 2022 montrent que les statistiques penchent massivement vers les jeunes hommes âgés de 20 à 40 ans.

Treize hommes dans la vingtaine sont morts, ainsi que six dans la trentaine. Quatre femmes dans la vingtaine sont également décédées.

Cela correspond à ce qui a été constaté dans l’examen décennal : à cette époque, la plupart des décès par suicide concernaient des personnes âgées de 20 à 40 ans, dont 78 % étaient des hommes.

L’alcool contribue régulièrement aux décès par suicide. Dans l’examen sur 10 ans, plus de la moitié des suicides impliquaient l’alcool comme facteur contributif. L’année dernière, sept des 11 décès étaient liés à l’alcool. Les résultats sont toujours attendus pour 2022.

Le dernier rapport du coroner ventile également les données par région. En 2021, la majorité des suicides se sont produits dans la région de North Slave, où six personnes sont décédées. Cette année, la majorité se trouvaient dans la région du delta de Beaufort, où sept sont décédés.

“Nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi c’est dans le delta de Beaufort, pas dans le reste des régions”, a déclaré Eggenberger.

Les régions du delta de Beaufort et de North Slave étaient également les plus élevées pour les décès par suicide dans le rapport sur 10 ans. Entre 2011 et 2020, 33 personnes se sont suicidées dans le delta de Beaufort et 34 dans les régions de North Slave.

Tuktoyaktuk s’est concentré sur la tenue d’événements communautaires

Les décès dans la région du delta de Beaufort comprennent quatre à Tuktoyaktuk au cours des trois derniers mois, selon Erwin Elias, le maire du hameau.

“Cela a été une période vraiment difficile pour nous”, a déclaré Elias. “Nous essayons toujours de récupérer, la communauté est toujours sous le choc.”

Fin septembre, la ministre de la Santé, Julie Green, a déclaré que son ministère avait envoyé des ressources en santé mentale dans la communauté au cours du week-end du 24 septembre pour fournir un soutien supplémentaire et commencer à travailler sur une solution à long terme.

Les membres de la communauté ont organisé une marche et une veillée pour la prévention du suicide à Inuvik le mois dernier. (Karli Zschogner/CBC)

Elias a déclaré que le hameau s’efforçait toujours d’atteindre les jeunes et les aînés et de garder la communauté occupée. Cela comprend des événements communautaires comme un tournoi de hockey-balle organisé au cours du week-end, qui, selon lui, a contribué à remonter le moral de la communauté.

“Nous avons eu une participation incroyable”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait également une fête communautaire pour la Journée de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre.

“Beaucoup de commentaires positifs et beaucoup de bonnes vibrations de ce week-end et quelque chose que nous avons hâte de refaire”, a déclaré Elias.

“Ça a été vraiment bien cette semaine. Et, vous savez, ça nous a aussi ouvert les yeux.”

Inuk et l’ancien joueur de la LNH Jordin Tootoo devraient visiter la communauté cette semaine, à la demande de la communauté.

« Il a une belle histoire à raconter et à raconter à beaucoup de gens dans notre communauté, surtout par le biais du hockey », a déclaré Elias.

