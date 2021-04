Un nombre « alarmant » de jeunes attrape le Covid-19 alors que de nouvelles variantes continuent de se répandre dans les communautés, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les experts affirment qu’une augmentation de la mixité sociale pourrait également être due au pic dans les cas qui ont été observés à l’échelle mondiale.

Les experts affirment qu’il y a eu une augmentation de la mixité sociale et affirment que les cas de Covid sont en augmentation chez les jeunes Crédit: LNP

La semaine dernière en Angleterre, certaines restrictions de verrouillage ont été levées dans le cadre de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson pour sortir du verrouillage.

Cela signifiait que les pubs et les restaurants pouvaient servir les clients à l’extérieur et que les magasins et les gymnases non essentiels rouvriraient à nouveau.

Il y a un décalage dans les données produites par les responsables de la santé au Royaume-Uni, ce qui signifie que des chiffres tels que le taux de R et d’autres enquêtes sur les infections ne seront pas en mesure de dire pendant des semaines si le relâchement des restrictions a fait une différence dans niveaux d’infection.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aujourd’hui que la pandémie pouvait être maîtrisée, mais qu’il y avait eu une augmentation « alarmante » des cas chez les personnes âgées de 25 à 59 ans dans le monde.

Cela, dit-il, pourrait être dû à de nouvelles variantes qui pourraient être plus contagieuses.

Il a ajouté: « Il a fallu neuf mois pour atteindre un million de morts; 4 mois pour atteindre 2 millions et 3 mois pour atteindre 3 millions ».

Une série de variantes circulent actuellement et des tests de surtension la semaine dernière ont été déployés dans plusieurs arrondissements de Londres après la détection de cas de la variante sud-africaine.

Il a également été révélé qu’une variante de l’Inde avait également été détectée au Royaume-Uni.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu’il y avait eu une augmentation du nombre de jeunes attrapant Covid-19 Crédit: Reuters

L’épidémiologiste de premier plan de l’OMS, Maria van Kerkhove, a également déclaré lors du briefing d’aujourd’hui que les infections frappaient désormais ceux qui n’avaient pas été précédemment affectés par la pandémie.

Elle a déclaré: «Nous constatons une augmentation des taux de transmission dans tous les groupes d’âge.

« Nous assistons à un léger changement d’âge dans certains pays, motivé par la mixité sociale. »

Elle a ajouté que la semaine dernière, environ 5,2 millions de cas de Covid-19 ont été signalés – la plus forte augmentation des infections depuis le début de la pandémie.

Malgré une augmentation des cas à l’échelle mondiale, les données les plus récentes du Royaume-Uni indiquent que les cas de coronavirus sont les plus bas depuis le 19 septembre.

Selon la dernière enquête sur les infections de l’Office for National Statistics (ONS), environ une personne sur 480 aurait eu Covid England dans la semaine du 10 avril.

Il est en baisse par rapport à un sur 340 la semaine précédente et presque aussi bas que celui sur 500 signalé dans la semaine jusqu’au 19 septembre 2020.

Les données de l’ONS ont également révélé que les cas sont restés stables dans la plupart des groupes d’âge.

Le graphique ci-dessus montre les taux de coronavirus dans chaque groupe d’âge Crédit: ONS

Dans son rapport d’infection le plus récent, l’ONS a constaté que les pourcentages de personnes testées positives pour le coronavirus en Angleterre ont diminué dans la plupart des groupes d’âge.

Le rapport indiquait cependant que la tendance était «incertaine» pour les enfants de la 7e à la 11e année scolaire et ceux âgés de 50 à 69 ans.

Ils ont ajouté que « la prudence doit être prise » lors de l’interprétation de ces résultats.

Environ 60% de la population britannique a maintenant été vaccinée avec le vaccin Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech ou Moderna.

Au 19 avril, 32,9 millions de Britanniques avaient reçu une première dose du jab, et 10,1 millions avaient également eu leur deuxième.

Les experts ont déclaré la semaine dernière que cela devrait empêcher de futures épidémies à grande échelle au Royaume-Uni.

D’autres pays, cependant, n’ont pas connu le même succès en matière de vaccins.

S’exprimant lors du même point de presse aujourd’hui, le militant pour le climat Great Thunberg a exhorté les gens de tous âges à se faire vacciner une fois leur heure venue.

Elle a ajouté: « Le nationalisme des vaccins est ce qui dirige la distribution des vaccins », a-t-elle déclaré.

« La seule chose moralement juste à faire est de donner la priorité aux personnes les plus vulnérables, qu’elles vivent dans un pays à revenu élevé ou à faible revenu ».