Un Noir admet avoir tiré sur des Blancs parce qu’ils sont BLANCS – The Right Scoop

Un homme noir arrêté cette semaine en Géorgie a admis avoir tiré sur cinq personnes différentes en Géorgie et en Alabama uniquement parce qu’elles sont blanches :

ENQUÊTEUR-LIVRE COLOMB – Un homme de 39 ans accusé d’avoir tiré et blessé cinq personnes en Alabama et en Géorgie a déclaré à la police que ses agressions étaient motivées par la race et qu’il visait des hommes blancs, a déclaré lundi un détective. Le Columbus Ledger-Enquirer a rapporté qu’un détective de la police a déclaré lors d’une audience préliminaire que Justin Tyran Roberts, qui est noir, avait déclaré à la police que des hommes blancs l’avaient harcelé et lui avaient fait du tort toute sa vie. « Fondamentalement, il a expliqué tout au long de sa vie, en particulier des hommes blancs lui avaient pris, et aussi ce qu’il a décrit comme des hommes blancs d’apparence militaire lui avaient pris », a déclaré le détective Brandon Lockhart, selon le journal. La police a accusé Roberts d’avoir tiré sur cinq personnes lors de trois agressions distinctes à Columbus, en Géorgie et à Phenix City, en Alabama. Toutes les victimes devraient se rétablir, a déclaré dimanche le chef de la police de Columbus, Freddie Blackmon. Le chef a ajouté que la police n’avait trouvé aucune preuve que Roberts connaissait l’une de ses victimes. Roberts a comparu devant le tribunal lundi à Columbus pour une audience préliminaire dans l’un de ces incidents où un homme a reçu une balle dans le dos alors qu’il montait dans son véhicule. Lockhart a témoigné que Roberts a dit: « Je devais l’avoir », à propos de l’une des victimes de la fusillade. Roberts a également affirmé que ces hommes « lui tiraient dessus dans une zone boisée avec une fronde » et que les blessures avaient infecté sa peau, a déclaré Lockhart. Mais il a déclaré que la police n’avait vu aucun blessé pour le prouver.

La police a déclaré qu’une personne avait été blessée dans une fusillade vendredi soir dans un hôtel de Phenix City. Moins de deux heures plus tard vendredi, trois personnes ont été abattues à Columbus. Une cinquième personne a été abattue samedi après-midi. Phenix City et Columbus se trouvent sur des côtés opposés à la frontière entre l’Alabama et la Géorgie.

Maintenant, voici une histoire qui, si les courses étaient inversées, ferait l’actualité. Et ce serait davantage une preuve de « suprémacisme blanc ». Mais comme le tireur est noir et que ses cibles sont blanches, cette histoire a été peu couverte par le MSM.

Au lieu d’être classé comme un raciste haineux, cet homme aurait des problèmes mentaux :

Le défenseur public Robin King a demandé une évaluation de la santé mentale de Roberts, affirmant que l’homme souffrait de délires. « Le témoignage de l’officier a démontré que M. Roberts a des idées délirantes et est déconnecté de la réalité », a déclaré King au juge.

Bien sûr, cela vient de son défenseur public, il faut donc s’y attendre. Et qui sait, il a peut-être très bien déliré. Mon point est que si les races étaient inversées, l’homme serait automatiquement un raciste et un menteur et non un cas mental voyant des illusions.