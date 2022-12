Un Noël très diffusé

Bienvenue dans le monde merveilleux et autonome des films de vacances, où nous ne sourions pas devant le nombre incroyablement élevé de beaux pères veufs ; nous acceptons le fait que toute autre personne est un écrivain à succès, une pop star, une princesse ou une boulangère ; on applaudit les fréquents blizzards qui obligent deux chaudasses à passer du temps ensemble ; et nous soutenons le citadin qui découvre les joies de la vie à la campagne.

BET + se lance sur le marché des vacances en grand, et Robin Givens comédie centrée sur la nourriture fait partie des temps forts. La famille Miles est depuis longtemps obsédée par cuisine de vacances de son église, et les trois filles (Nadine Ellis, Porscha Coleman et Candace Maxwell) ont maintenant repris le fouet de leur défunte mère. Cette saison sera cependant plus mouvementée que d’habitude, grâce à la participation de l’influenceuse d’à côté (Kara Royster) au concours. Et elle sait cuisiner, même si elle a un téléphone collé à la main. Chaque sœur a une romance – y compris une lesbienne en fait – et les manigances sont entièrement adultes et agréables, ce qui est plutôt rafraîchissant. Même l’influenceuse se révèle adorable !