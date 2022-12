Un Noël précoce en Ukraine signale une scission avec l’Église orthodoxe russe

Comme de nombreux Ukrainiens, Zalenetska a toujours connu le jour de Noël comme le 7 janvier, selon le calendrier julien utilisé par les branches russe et ukrainienne de l’Église orthodoxe. Mais un mouvement de rejet de tout ce qui est associé à la Russie, 10 mois après son invasion de l’Ukraine, a commencé à transformer même les traditions les plus sacrées.

De nombreux Ukrainiens considèrent le 25 décembre comme Noël pour la première fois, reflétant un désir d’être plus comme l’Occident et moins comme leurs assaillants.

Lors d’une allocution devant le Congrès lors d’une visite à Washington la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait allusion à la tradition émergente. “[I]Dans deux jours, nous fêterons Noël », a-t-il déclaré. « Peut-être aux chandelles. Pas parce que c’est plus romantique, non, mais parce qu’il n’y en aura pas, il n’y aura pas d’électricité.

Le gouvernement ukrainien a fait du 25 décembre une fête nationale en 2017. Quelques années plus tard, en 2020, le métropolite Épiphane, le chef de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a suggéré qu’il serait ouvert à déplacer officiellement la célébration si les adhérents le soutenaient. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce mouvement a pris de l’ampleur et l’Église orthodoxe d’Ukraine a officiellement autorisé en octobre les diocèses à organiser des services de Noël le 25 décembre.

Sur le terrain du monastère Saint-Michel au dôme doré, dans le centre de Kyiv, les premiers offices de Noël de l’église les 24 et 25 décembre ont eu lieu dans un petit presbytère blanc, où la jeune famille de Zalenetska s’est faufilée à travers la foule pour allumer une bougie et chuchoter une prière. Alors même que la première alerte de raid aérien de la journée a retenti dans toute la capitale dimanche matin, les gens sont restés sur les bancs.

“C’est l’Union soviétique qui a détruit le christianisme à l’intérieur et la culture ukrainienne”, a déclaré Sasha Deschenko, 16 ans, qui a célébré Noël le 25 décembre avec sa famille pour la première fois cette année. “Maintenant, nous revendiquons notre culture et nos traditions.”

“J’ai appelé ma mère hier et je lui ai dit : ‘Quel genre de Noël est-ce ? Comme un catholique? », A déclaré Tetyana. “Mais plus tard, elle a dit que sa grand-mère lui souhaitait toujours un joyeux Noël le 25. Je ne veux tout simplement pas de vacances communes avec la Russie.

Mais tout le monde n’est pas prêt à accepter le 25 décembre — et le clivage est souvent générationnel. Certains ont dit qu’ils célébreraient à la fois les dates de décembre et de janvier.

En passant devant un marché d’arbres de Noël à Dnipro la semaine dernière, Liudmila Kravchenko, 71 ans, veuve, a déclaré que l’Ukraine pouvait apprendre beaucoup de l’Europe, comme l’état de droit et la manière d’organiser un gouvernement. Mais elle a dit qu’elle n’approuvait pas le changement de la date de Noël et s’est dite préoccupée par le fait que les changements culturels risquaient de trop transformer le pays.

Juste en bas de la rue, Danylo Marchuk, 21 ans, et une poignée d’amis ont parcouru la rue pour collecter des dons pour les Ukrainiens déplacés. Ils le faisaient au nom de la section jeunesse du Parti européen d’Ukraine, un parti politique appelant à des liens plus étroits avec l’Union européenne. Marchuk a déclaré qu’il célébrait Noël à la date traditionnelle avec sa famille à la maison, mais lui et ses amis ont commencé à célébrer le 25 décembre de l’année dernière.

“C’est plus une tradition soviétique”, a-t-il dit à propos de l’ancienne date. « Le 25 est nouveau et nous avons hâte de le voir à l’avenir. Les jeunes savent ce que nous faisons, et nous allons vers l’Europe, et nous voulons vivre en Europe.