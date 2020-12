Cette année, la cérémonie sera limitée aux responsables de l’église, à une poignée de diplomates européens et au maire de Bethléem. L’Autorité palestinienne a imposé de sévères restrictions antivirus à Bethléem le 10 décembre, installant des points de contrôle autour de son périmètre, ordonnant la fermeture de restaurants, cafés, écoles et gymnases, et interdisant presque tous les grands rassemblements.

La messe de minuit à l’église de la Nativité est généralement l’un des événements sociaux de l’année en Cisjordanie occupée. L’ancienne église en pierre calcaire prend l’atmosphère d’une première de film scintillante alors que des diplomates et des fonctionnaires palestiniens émergent de cortèges de BMW et de Mercedes brillantes dans des costumes sur mesure et des robes élégantes.

Bethléem compte environ 1000 cas confirmés et actifs de Covid-19, selon les données officielles, bien que le nombre réel soit estimé beaucoup plus élevé. Tous les lits de soins intensifs des hôpitaux sont occupés, a indiqué le ministère de la Santé.

Lors d’une récente visite, le vaste hall de l’hôtel Bethlehem de 222 chambres était silencieux. Les canapés et les chaises en cuir étaient vides, les lumières et le chauffage étaient éteints et une fine couche de poussière s’accumulait sur les tables basses.

«Il n’y a généralement nulle part où s’asseoir pendant cette période de l’année», a déclaré Elias al-Arja, le propriétaire de l’hôtel, vêtu d’un manteau d’hiver et d’un grand masque noir. «Il y a généralement tellement de monde qu’il y a peu de place pour bouger.»

Depuis mars, lorsque les autorités ont découvert les premiers cas de virus dans la région de Bethléem, a déclaré M. al-Arja, l’hôtel a eu du mal à payer ses dettes. Il a dû licencier tous ses 80 employés sauf deux. Pour rembourser ses dettes, dit-il, il a vendu sa résidence secondaire à Ramallah et un terrain à Jéricho.

«Cela a été dévastateur», a-t-il déclaré.

Jusqu’à la pandémie, l’industrie du tourisme en Cisjordanie, qui dépend fortement de l’activité de Noël à Bethléem, anticipait sa meilleure année depuis deux décennies. La Cisjordanie a accueilli plus de trois millions de visiteurs l’année dernière, ont déclaré des responsables du tourisme.

Et malgré la concurrence des voyagistes israéliens et les défis de faire des affaires sous l’occupation, les entreprises de voyages et de tourisme palestiniennes recrutaient, proposaient de nouveaux itinéraires et prévoyaient une croissance continue pour 2020.