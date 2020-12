La pandémie a mis un frein à Noël à l’endroit où tout aurait commencé: la ville de Bethléem en Cisjordanie.

«Grande tristesse», a déclaré le père Ibrahim Shomali, chancelier du Patriarcat latin de Jérusalem, à propos des célébrations de cette année. «Nous sommes très frustrés, mais que pouvons-nous faire? Nous devons accepter la réalité et faire ce qu’il faut. »

La messe de minuit à l’église de la Nativité est généralement l’un des événements sociaux de l’année pour la Cisjordanie occupée. L’ancienne église en pierre calcaire prend l’atmosphère d’une première de film scintillante alors que des diplomates et des fonctionnaires palestiniens émergent de cortèges de BMW brillantes dans des costumes sur mesure et des robes élégantes.

Cette année, la cérémonie sera limitée aux responsables de l’église, à une poignée de diplomates européens et au maire de Bethléem. L’Autorité palestinienne a imposé de sévères restrictions antivirus à Bethléem le 10 décembre, installant des points de contrôle autour de son périmètre, ordonnant la fermeture de restaurants, cafés, écoles et gymnases, et interdisant presque tous les grands rassemblements.