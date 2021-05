Un niveau de forme physique élevé a aidé l’Inde à bien performer en Europe et en Argentine, déclare Surender Kumar

Le défenseur de l’équipe indienne de hockey masculin Surender Kumar estime que son niveau de forme physique est élevé et que le fait de garder les choses simples a aidé l’équipe à se montrer solide lors de ses récentes tournées en Europe et en Argentine.

Le joueur de 27 ans, qui a disputé 135 matchs pour l’équipe nationale, faisait partie de l’équipe qui a remporté à la fois ses matchs contre l’Argentine dans la FIH Hockey Pro League et deux des quatre matchs d’entraînement de la tournée le mois dernier. » Je pense que la forme physique a joué un rôle central en aidant l’équipe à réaliser une solide performance sur les deux circuits. Je ne pense pas que nous aurions eu une sortie réussie en Argentine et en Europe si notre niveau de forme physique n’avait pas été à la hauteur « , a déclaré Surender dans un communiqué publié par Hockey India.

«Lorsque votre niveau de forme est à la hauteur, vous êtes automatiquement performant sur le terrain. Vous savez, lorsque vous êtes loin de la compétition pendant si longtemps, il devient difficile de maintenir un tel niveau de forme physique.

«Par conséquent, pour maintenir notre condition physique sur la bonne voie, nous avons également accordé de l’importance à notre force physique au camp, en plus des aspects techniques du jeu.»

L’Inde, n ° 5 mondial, a enregistré 2-2 (3-2 SO), 3-0 victoires sur l’Argentine, championne olympique en titre, dans leur match de la FIH Hockey Pro League et a obtenu 4-3, 4-4, 0-1 et 4-2 résultats dans les matchs d’entraînement.

« Ce n’est pas si facile de participer à une compétition de haut niveau après presque un an, en particulier contre une équipe solide comme l’Argentine, qui avait plus de visibilité internationale que nous », a déclaré Surender.

«Nous nous sommes efforcés de garder les choses simples et de tirer parti de nos forces, sans rien faire de plus, et je pense que cela a fonctionné pour nous sur la tournée.

«Et j’aimerais continuer à le faire aux Jeux olympiques également. Donc, oui, c’était une bonne tournée compte tenu du fait que nous avons battu les champions olympiques sur leur sol et que nous avons eu une grande visibilité avant de nous diriger vers les Jeux olympiques. «

Le joueur né à Karnal, qui fait partie du groupe central de SAI (Autorité sportive de l’Inde), Bengaluru a déclaré que l’équipe travaillait sur son niveau de forme physique.

«Nous travaillons à l’amélioration de notre condition physique, car cela a été l’un des éléments clés pour nous. Comme je l’ai dit, si vous voulez faire un bon spectacle sur le terrain, vous devez avoir ce niveau de forme physique », a-t-il déclaré.

«Nous le prenons un jour à la fois. Je pense que cela nous aidera également aux Jeux olympiques. Pour l’instant, nous nous concentrons uniquement sur notre formation et travaillons dur pour améliorer nos niveaux chaque jour. «

