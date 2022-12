Un Nigérian sauvé vivant 3 jours après le chavirement de son bateau, voici comment il a survécu sous l’eau

Même lorsque vous commencez à croire que toutes les portes se sont fermées, il y a toujours une lueur d’espoir. Et cette histoire d’un cuisinier du Nigéria est une question d’espoir et de comment les choses finissent par se mettre en place. Submergé au fond de l’océan Atlantique, tout ce que Harrison Odjegba Okene avait, c’était l’espoir d’être secouru et une diminution de l’approvisionnement en oxygène dans une poche d’air. Okene, un cuisinier nigérian a survécu pendant trois jours dans un remorqueur renversé. L’incident, qui a eu lieu il y a neuf ans, est redevenu viral sur les réseaux sociaux. Le cuisinier nigérian a été secouru en mai 2013 et était le seul survivant du Jacson-4, qui s’est renversé et a coulé au fond de la mer après avoir été battu par de fortes vagues. Onze de ses membres d’équipage sont morts lors de l’accident lorsque le navire a coulé à environ 12 miles (environ 20 km) au large de la côte bordée de mangroves du Nigeria.

Selon un rapport de l’agence de presse AP, tout en partageant son épreuve, Okene a déclaré qu’il était tôt le matin lorsqu’il utilisait les toilettes. Il s’est souvenu que le navire coulait vers le bas à un rythme rapide. Il n’a pas pu atteindre la sortie de secours et aurait dû voir trois de ses membres d’équipage se faire aspirer dans les profondeurs marines.

Il a déclaré que la pression de l’eau était telle qu’elle l’a entraîné dans d’autres toilettes pendant que le bateau plongeait dans les profondeurs glaciales. Apparemment, Okene ne portait que des sous-vêtements à l’époque et a commencé à prier Dieu alors que l’eau commençait à s’infiltrer régulièrement dans la bulle d’air de la cabine.

Okene est resté sous l’eau pendant près de 3 jours lorsqu’il a entendu une voix marteler sur le pont. Heureusement, c’est l’équipe de plongeurs sud-africains qui parcourait les eaux, qui a été envoyée sur une opération de récupération de corps présumée.

“J’étais hébété et tout était sombre alors que j’étais projeté d’un bout à l’autre de la petite cabine. J’ai commencé à invoquer le nom de Dieu. J’ai commencé à me remémorer les versets que j’avais lus avant de dormir. J’ai lu la Bible des Psaumes 54 à 92. Ma femme m’avait envoyé les versets à lire ce soir-là quand elle m’a appelé avant d’aller me coucher », a-t-il déclaré après avoir été secouru.

L’un des plongeurs a été choqué d’entendre un léger martèlement en réponse. Au moment où le cuisinier a été retrouvé, son corps avait déjà absorbé une quantité potentiellement faible d’azote. Il a ensuite été attaché à un équipement de plongée, qui l’a emmené à la surface. De l’eau chaude a été utilisée pour le ramener à la conscience et Okene a également passé du temps dans la chambre de décompression après avoir été secouru.

