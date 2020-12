Le jeune homme de 17 ans a raconté à l’Associated Press l’attaque contre l’école de l’État de Katsina, au nord du Nigéria, au cours de laquelle des hommes armés de fusils AK-47 ont enlevé plus de 300 élèves de l’école des garçons. L’attaque, revendiquée par Boko Haram, les rebelles jihadistes du Nigeria, a déclenché une manifestation dans la nation ouest-africaine contre le gouvernement pour ne pas en faire assez pour arrêter les attaques contre les écoles du nord.

«Nous avons marché dans la brousse toute la nuit, et à l’aube, ils ont trouvé une place et nous ont demandé de nous asseoir», a déclaré Aminu.

Aminu, qui souffre d’anémie falciforme, a récemment été transféré à l’école secondaire des sciences du gouvernement pour être plus proche de sa famille et recevoir des soins médicaux pour son état.

En réponse aux enlèvements, le Nigéria a lancé une mission de sauvetage avec la police, l’armée de l’air et l’armée à la suite des ravisseurs jusqu’à leur cachette dans la forêt de Zango / Paula.

Au cours de leur promenade, Aminu a dit avoir rencontré de jeunes garçons adolescents armés de fusils. Il a dit que certains étaient plus jeunes que lui.

Épuisé par la randonnée, Aminu s’est accroché aux épaules de deux amis « tandis que les bandits continuaient à battre les gens par derrière pour qu’ils puissent avancer plus vite. »

Quand il faisait nuit, le garçon a décidé de réciter des passages du Coran. C’est alors qu’il a réussi à se glisser dans la nuit sans se faire remarquer et à se cacher dans une mosquée. Un local l’a finalement trouvé en train de tousser et lui a offert des vêtements de rechange pour qu’il puisse laisser son uniforme scolaire, a-t-il déclaré.

Aminu Bello Masari, gouverneur de l’État de Katsina, a déclaré que 17 garçons avaient été secourus depuis l’attaque, dont 15 par l’armée, un autre par la police et un garçon qui errait dans la forêt par des habitants. Aminu était l’un de ces gars.

L’école compte plus de 800 élèves et des centaines d’autres ont également réussi à s’échapper. Mais plus de 300 restent détenus par des insurgés, connus pour utiliser des enfants soldats.