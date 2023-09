Un New-Yorkais joue un rôle clé dans le tournage de la série Welcome to Wrexham

Le New-Yorkais Miloš Balac est l’un des cinéastes responsables de la magie du Bienvenue à Wrexham série.

Des interviews sincères avec les supporters de Wrexham ou de l’incroyable narration de la série, Bienvenue à Wrexham est un plaisir à regarder. C’est une série télévisée incroyable qui a été nominée pour six Emmy Awards. Sur la base des avant-premières que nous avons vues de la saison deux, la suite pourrait s’avérer aussi bonne, voire meilleure, que la première série.

Lors d’une rencontre avec le directeur exécutif de Wrexham, Humphrey Ker, nous lui avons demandé qui était responsable de la création de la magie qui existe. Bienvenue à Wrexham.

« Nous avions une équipe incroyable sur le terrain, constituée par Boardwalk, les producteurs, et pour la première saison, c’était John Henion », a expliqué Ker, qui est également le producteur consultant de la série. « La deuxième saison, c’est Miloš (d’Amérique) et Paddy (d’Irlande). Ils se sont insérés dans le club.

« Ils étaient très proches des joueurs et des gens de la ville, et je pense que la vraie clé réside dans le fait d’avoir des gens en qui les joueurs et les fans ont confiance afin qu’ils s’ouvrent et leur parlent.

« C’est vraiment un effort collectif. »

Ker a joué un rôle clé en étant responsable de la création de Welcome to Wrexham

Ker est l’homme chargé d’initier Rob McElhenney à la religion du football, ce qui a finalement conduit McElhenney à acheter le Wrexham AFC aux côtés de la star hollywoodienne Ryan Reynolds.

« Qui sait à quel point le destin du football se serait tissé sans moi », a déclaré Ker.

Ker, qui est un acteur et écrivain reconnu, passe son temps entre Wrexham et Los Angeles. Lors de ses visites à Wrexham, dans le nord du Pays de Galles, il continue de rencontrer des fans affluant vers Wrexham depuis des endroits très improbables.

« Au club de football, j’ai parlé à des gens de Thaïlande, d’Allemagne, du Danemark et de tous les pays scandinaves. Presque plus étranges, je pense, sont tous les gens du Royaume-Uni (Royaume-Uni) qui sont souvent si tribalement enracinés dans leur équipe. Nous avons eu des gens venus de Newcastle, d’Écosse, de l’ouest du pays et de Londres qui voulaient juste venir voir un match de Wrexham parce qu’ils ont adoré le documentaire.

Il en va de même pour les fans de football des États-Unis qui ont afflué vers les matchs de Wrexham.

Ker a mentionné que le Turf Pub, qui jouxte le stade de Wrexham, accueille chaque jour 60 à 70 Américains. « C’est ce qui m’a fait dire ‘woah, c’est fou’ d’avoir autant de monde qui vient en une journée », a déclaré Ker.

La saison 2 de la série populaire sera diffusée le 12 septembre à 22 h HE sur FX.

Photo de : Wrexham Publicity