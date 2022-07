Un neutrino qui s’est écrasé dans l’Antarctique pourrait aider à résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles

Nés dans le berceau de l’espace lointain, explosant à travers l’univers à presque la vitesse de la lumière et exploitant une énergie jusqu’à un million de fois supérieure à tout ce qui est réalisé par l’accélérateur de particules le plus puissant au monde, les rayons cosmiques sont des fragments d’atomes qui pleuvent sans relâche sur Terre. Ils sont pris dans notre atmosphère et perturbent nos satellites. Ils menacent la santé des astronautes vivant en orbite, même lorsqu’ils sont peu nombreux.

Quel genre d’usine cosmique extrême pourrait fabriquer une telle chose, demandez-vous ? Pas clair. En fait, cette question tourmente les scientifiques depuis plus d’un siècle. Mais sur Jeudi dans la revue Scienceles astrophysiciens ont annoncé qu’ils pourraient avoir découvert un indice important pour assembler une histoire d’origine des rayons cosmiques.

La version courte est qu’ils pensent que les rayons cosmiques viennent de blazars, ou des galaxies contenant d’énormes trous noirs avec des jets énergétiques qui pointent vers la Terre – des flux si intenses qu’ils sont même plus puissants que toute la région galactique environnante. C’est le genre de phénomènes dont on pourrait s’attendre à ce que des particules féroces proviennent.

“Cela signifie bien sûr que nous sommes assis dans le faisceau de particules qui nous est craché par le trou noir”, a déclaré Francis Halzen, professeur de physique à l’Université du Wisconsin-Madison et scientifique principal du Observatoire de neutrinos IceCubequi n’a pas participé à la nouvelle étude, a déclaré dans un communiqué.

Voici la version longue.

Un code secret des neutrinos

Fondamentalement, l’équipe de la nouvelle étude a utilisé l’art de la déduction pour comprendre d’où viennent ces étranges morceaux d’atomes.

Tout d’abord, ils ont repéré une sorte de rejeton de rayons cosmiques appelé un neutrino.

Connus sous le nom de “particules fantômes”, les neutrinos sont une énorme énigme en eux-mêmes. Ils sont si évasifs qu’ils interagissent avec presque rien, tout en explosant avec force dans tout le cosmos. Au cours de leur voyage, les neutrinos ne touchent même pas les plus petits éléments constitutifs de la vie – les atomes – ce qui signifie que des milliards d’entre eux passent à travers ton atomes en ce moment. Vous ne pouvez pas le dire.

Spécifiquement aux rayons cosmiques, cependant, on pense que les neutrinos commencent quelque part le long de la durée de vie des particules déroutantes. Leurs héritages sont liés, pour ainsi dire.

Ainsi, l’équipe de recherche a réalisé que si nous pouvons comprendre d’où viennent les neutrinos astrophysiques, nous aurons également une idée précise de l’origine des rayons cosmiques. Considérez les neutrinos comme de petits messagers ténébreux, nous indiquant où se trouvent leurs rayons cosmiques parents. De manière fascinante, ces sortes de “messagers de particules” donnent naissance à un tout nouveau domaine de l’astronomie appelé astronomie multi-messagers.

Plutôt que de se fier uniquement à la lumière pour décoder l’univers – la force motrice de l’exceptionnel télescope spatial James Webb de la NASA, par exemple – les scientifiques peuvent faire appel à des particules insaisissables, et même à des ondes gravitationnelles, pour disséquer les tenants et les aboutissants des phénomènes spatiaux. .

“C’est comme ressentir, entendre et voir en même temps. Vous obtiendrez une bien meilleure compréhension”, a déclaré Marco Ajello, professeur agrégé de physique et d’astronomie à l’Université de Clemson et auteur de l’étude. dit dans un communiqué. “Il en va de même en astrophysique, car les informations que vous obtenez à partir de plusieurs détections de différents messagers sont beaucoup plus détaillées que celles que vous pouvez obtenir à partir de la seule lumière.”

Recherche depuis le pôle Sud

Ainsi, en se concentrant sur l’astronomie multi-messagers, pour aller au fond des choses, les scientifiques ont d’abord analysé ce qu’ils appellent le “plus grand ensemble de données disponibles sur les neutrinos” optimisé pour la recherche, collecté à partir du Observatoire de neutrinos IceCube, une base scientifique enfouie profondément dans le pôle Sud. En 2017, cet observatoire a détecté un neutrino qui a ensuite été attribué à un effrayant blazar appelé TXS 0506 + 056.

Mais il y avait encore un débat sur la question de savoir si ces blazars sont vraiment des accélérateurs de particules naturels qui fabriquent des rayons cosmiques. D’autres experts, par exemple, pensent que les rayons cosmiques sont des éclats de poussière d’étoiles qui s’écrasent dans l’espace, le produit de supernovas violentes illuminant l’univers.

Erik Beiser, IceCube/NSF



Bien que ce débat doive être clos, selon l’équipe de la nouvelle étude, car elle a recoupé les découvertes d’IceCube avec un catalogue de blazars – les blazers PeVatron, pour être exact, qui accélèrent les particules à au moins 10 ^ 15 électron-volts — et obtenu une preuve solide que les deux sont enchevêtrés.

“Dans ce travail”, ont écrit les auteurs de l’étude, “nous montrons que les blazars sont associés sans ambiguïté aux neutrinos astrophysiques de haute énergie à un niveau de confiance sans précédent.”

Collaboration IceCube/NSF



“Nous avions un indice à l’époque (en 2017), et maintenant nous avons des preuves”, a déclaré Ajello.

“Les résultats fournissent, pour la première fois, des preuves observationnelles incontestables que le sous-échantillon de blazars PeVatron sont des sources de neutrinos extragalactiques et donc des accélérateurs de rayons cosmiques”, a déclaré la co-auteure de l’étude Sara Buson de la Julius-Maximilians-Universität en Allemagne. déclaration.

Il est important de noter que Buson note également que ces résultats proviennent de l’examen des ensembles “les plus prometteurs” de données sur les neutrinos IceCube – ce qui signifie que creuser plus profondément dans les ensembles de fond pourrait offrir des preuves encore plus solides et ouvrir la voie à d’autres découvertes à l’avenir.

Comme le dit Aljello, ce nouvel indice sur les neutrinos “nous place un pas en avant dans la résolution du mystère centenaire de l’origine des rayons cosmiques”.