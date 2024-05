Un neuroscientifique recommande une routine matinale qui favorise une fonction cérébrale optimale après avoir étudié le lien entre le manque d’exercice et la démence

Par Ellen Coughlan pour Mailonline





Partagez ou commentez cet article :

Un neuroscientifique a révélé la meilleure routine matinale pour un fonctionnement cérébral optimal et a expliqué le lien choquant entre le manque d’exercice et la démence.

Le Dr Wendy Suzuki, professeur de sciences neuronales et de psychologie à l’Université de New York, est apparue sur le podcast The Diary of a CEO de la star de Dragons’ Den, Steven Bartlett, pour discuter de la santé du cerveau.

L’auteur à succès de livres tels que Good Anxiety et Healthy Brain, Happy Life, a révélé que des études ont montré que l’exercice peut « protéger votre cerveau du vieillissement ».

Elle a expliqué : « L’exercice peut améliorer votre humeur, il améliore votre mémoire et il améliore le fonctionnement de votre cortex préfrontal et j’ai pensé « wow, c’est incroyable ».

Le professeur a ensuite expliqué comment sa propre situation familiale a accru son intérêt pour l’impact de l’exercice sur le cerveau, après que la cognition de son père ait commencé à décliner.

Le Dr Wendy Suzuki, professeur de sciences neuronales et de psychologie à l’Université de New York, a révélé la meilleure routine matinale pour un fonctionnement cérébral optimal.

Elle se souvient : « J’ai reçu un appel de ma mère pour me dire que mon père ne se sentait pas bien, qu’il s’était perdu en rentrant chez lui après le café où il se rendait tous les jours en voiture depuis 20 ans et que l’hippocampe est particulièrement important pour l’espace. mémoire.’

L’hippocampe est une structure cérébrale complexe profondément ancrée dans le lobe temporal. Il joue un rôle majeur dans l’apprentissage et la mémoire.

Le médecin a ajouté: « En tant qu’expert de l’hippocampe, je savais que c’était un signe révélateur de démence et peut-être de démence d’Alzheimer. »

« Alors que je parlais à mon père, et bien sûr nous sommes allés lui chercher un rendez-vous en neurologie, j’ai vu que tout ce qui semblait s’améliorer en moi, c’est-à-dire la mémoire, la concentration, diminuait très très soudainement chez lui.

«La perte de ses fonctions cognitives, qui s’est avérée être la démence d’Alzheimer, m’a fait penser que le pouvoir de l’activité physique devait être exploré plus en profondeur.»

«Cela m’a amené à réorienter mes recherches des fonctions de la mémoire vers la compréhension des effets de l’activité physique sur le cerveau.»

Le Dr Wendy a poursuivi en expliquant que le cerveau peut changer de forme et que le cortex frontal peut devenir plus fort grâce à la stimulation mentale et à l’exercice.

Elle a révélé que le professeur Marian Diamond avait découvert la plasticité cérébrale à la fin des années 1960 en expérimentant avec des rats, en plaçant certains rongeurs dans une boîte sans stimulation et d’autres dans une boîte avec des jouets et une roue d’exercice.

Le Dr Wendy a expliqué: « Elle a découvert que le cerveau de ces rats élevés dans des cages à rats de Disney World, l’enveloppe externe du cerveau était en réalité plus épaisse. »

Le Dr Wendy est apparu sur le podcast The Diary of a CEO de la star de Dragons ‘Den Steven Bartlett (photo), pour discuter de la santé du cerveau.

« Des études ultérieures ont montré que l’on obtient des effets presque identiques en donnant simplement aux rats une activité physique sur une roue, ce qui a le potentiel de modifier le cerveau des rongeurs et maintenant celui de l’homme. »

Le professeur a ajouté que même s’ils ne connaissent pas la cause de la maladie d’Alzheimer et de la démence, il existe des moyens permettant aux gens de « protéger leur cerveau du vieillissement ».

Elle a déclaré : « Mon outil le plus puissant que vous puissiez utiliser pour protéger votre cerveau du vieillissement et des maladies neurodégénératives est de commencer à marcher. Pourquoi je commence par ça ? Parce que tout le monde peut marcher, vous n’avez pas besoin d’acheter de nouvelles tenues de fitness, il suffit de sortir et de marcher davantage.

« D’après l’étude que j’ai mentionnée, chez les personnes de 65 ans, il y a une réduction de 30 pour cent de la probabilité de contracter la maladie d’Alzheimer simplement en marchant. »

Ailleurs, la neuroscientifique a recommandé sa propre routine matinale pour un fonctionnement cérébral optimal…

1. 45 minutes de méditation

Elle a déclaré : « Chaque matin, j’aime me réveiller et je commence par une méditation de thé d’environ 45 minutes. qui est un méditation sur la préparation et la consommation du thé et cela après de nombreuses années de méditation yo-yo.

«Je savais que la méditation était bonne, mais je n’arrivais pas vraiment à m’y mettre et j’ai été initié à cette forme de méditation par un moine qui m’a invité à prendre le thé, et nous avons juste fait cette méditation silencieuse à l’extérieur dans un endroit magnifique.

‘Le rituel du brassage, boire, tremper, recommencer, m’a en quelque sorte maintenu dans le courant.

2. Entraînement de 30 minutes

Elle a déclaré: « J’essaie de faire du cardio-training, parfois je fais du yoga, parfois je fais juste de la mobilité. »

3. Douche contrastée chaude et froide

Elle a déclaré: « Une douche chaude et froide à contraste est également quelque chose de très utile pour la santé de mon cerveau, car elle donne vraiment cette montée d’adrénaline qui me dynamise et j’adore cette sensation au début de la journée. »

Après sa routine matinale, elle prend son petit-déjeuner et se met au travail l’esprit plus clair.