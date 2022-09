Un neuroscientifique menace d’être accusé de meurtre après un incident écœurant dans la NFL (VIDEO)

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa a été étiré après avoir subi des blessures à la tête et au cou contre les Bengals de Cincinnati

Un neurologue a condamné la franchise de la NFL, les Miami Dolphins, pour avoir prétendument mis en danger la santé du quart-arrière Tua Tagovailoa en le précipitant à l’action après avoir subi un deuxième coup brutal en cinq jours.

Tagovailoa a été étiré hors du terrain au stade Paycor et transporté à l’hôpital pour soigner des blessures à la tête et au cou après un sac au deuxième quart lors d’une éventuelle défaite 27-15 contre les Bengals de Cincinnati jeudi.

Les rediffusions ont montré que la tête de Tagovailoa a touché le sol lorsqu’il a été poursuivi et plaqué par Josh Tupou des Bengals.

Les mains grippées, le joueur de 24 ans est resté sur le terrain pendant plus de sept minutes avant d’être emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati, où les Dolphins ont déclaré qu’il était conscient et avait des mouvements dans ses extrémités.

C’est une catastrophe. Priez pour Toua. Virez le personnel médical et les entraîneurs. J’ai prédit cela et je déteste avoir raison. Deux commotions cérébrales en 5 jours peuvent tuer quelqu’un. Cela peut mettre fin à des carrières. Comment sommes-nous si stupides en 2022. pic.twitter.com/D8S8eEbgda — Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) 30 septembre 2022

Tagovailoa devait être libéré jeudi soir et rentrer à Miami avec ses coéquipiers.

Mais après que le quart-arrière ait été soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale dimanche lors d’une victoire palpitante contre les Bills de Buffalo, toute l’organisation des Dolphins a été accusée d’incompétence par Chris Nowinski Ph.D pour avoir prétendument précipité Tagovailoa à l’action.

“C’est une catastrophe. Priez pour Tua », Nowinski a déclaré lors du partage des images de l’incident.

« Virez le personnel médical et les entraîneurs. J’ai prédit cela et je déteste avoir raison. Deux commotions cérébrales en cinq jours peuvent tuer quelqu’un. Cela peut mettre fin à des carrières. Comment sommes-nous si stupides en 2022 », il ajouta.

Partageant un tweet des Dolphins qui a fourni une mise à jour sur la santé de Tagovailoa, Nowinski a déclaré : « Vous devriez aller en prison pour l’avoir laissé jouer cinq jours après une infraction évidente. commotion cérébrale que vous avez couverte.

“S’il meurt du syndrome du second impact, je fais pression pour des accusations de meurtre.”

Vous devriez aller en prison pour l’avoir laissé jouer 5 jours après une évidence #commotion cérébrale tu as couvert. S’il meurt du syndrome du second impact, je vais porter plainte pour meurtre. https://t.co/Wv043Tj9x5 — Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) 30 septembre 2022

Tagovailoa a subi des tests de commotion cérébrale à la mi-temps lors de la victoire 21-19 contre les Bills après s’être cogné la tête au sol.

Le jeune a trébuché en essayant de revenir au caucus et a d’abord été répertorié comme douteux pour revenir en raison d’une blessure à la tête avant que les Dolphins ne disent que c’était une blessure au dos qui avait causé le trébuchement.

Plus tard cette semaine, Tagovailoa a déclaré qu’il avait réussi toutes les évaluations avant de finalement revenir au jeu, mais la NFL Players Association (NFLPA) a demandé un examen des protocoles de commotion cérébrale de la ligue après son retour rapide.

« La santé et la sécurité des joueurs sont au cœur de la mission du syndicat. Notre souci ce soir est pour Tua et nous espérons un rétablissement complet et rapide. Notre enquête sur la violation potentielle du protocole est en cours », a déclaré la NFLPA dans un communiqué après que Tagovailoa a été blessé jeudi.

Lire la suite « Rock bottom for broadcast » : Critiques en tant que joueur de la NFL vu trembler violemment après une blessure (VIDEO)

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr à 100% que Tagovailoa n’avait pas subi de commotion cérébrale après la rencontre de dimanche avec les Bills, l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel a répondu oui et a affirmé que Tagovailoa avait été blanchi par un neurologue indépendant.

Avant le match des Bengals, Chris Nowinski a averti que “Si Tua prend le terrain ce soir, c’est un énorme pas en arrière pour les soins des #commotions cérébrales dans la NFL.”

« Les gens ne s’égarent pas. On ne plaisante pas avec ça. Tant que je serai l’entraîneur-chef, ce ne sera jamais un problème. dit McDaniel.

“[I have] patience absolument nulle pour [and will never] mettre un joueur en position pour qu’il soit en danger. Ce n’est pas du tout ce que je veux dire. Aucun résultat d’un match ne m’inciterait à être irresponsable en tant qu’entraîneur-chef d’une équipe de football », McDaniel a ajouté.

“Je pouvais dire que ce n’était pas le même gars que j’avais l’habitude de voir”, McDaniel a parlé des moments où Tagovailoa a été cloué au sol et l’a appelé.

“C’était un moment effrayant. Il a été évalué pour une commotion cérébrale. Il est dans le protocole des commotions cérébrales, mais il est libéré.

« C’est un moment d’émotion. Cela ne fait pas partie de l’accord auquel vous vous inscrivez. Ses coéquipiers et moi-même étions très inquiets, mais il a été examiné et ce n’est rien de plus grave qu’une commotion cérébrale.

On ne sait pas combien de temps Tagovailoa sera absent, mais les Dolphins 3-1 ont maintenant neuf jours de repos avant d’affronter leurs rivaux de division, les Jets de New York, sur la route de l’AFC Est le 9 octobre.