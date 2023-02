Un neuroscientifique dit que ces 4 compétences “très convoitées” rendent les introvertis plus performants que les autres

Être la personne la plus bavarde dans la pièce peut être un bon moyen d’attirer l’attention des gens, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous avez les meilleures idées. Comme un neuroscientifiquej’ai travaillé avec de grandes entreprises comme Google et Deloitte sur la façon d’attirer et de retenir les meilleurs talents, et j’ai constaté que les employeurs ont tendance à favoriser les extravertis. Mais il y a des forces surprenantes que les introvertis apportent à la table, et elles ne doivent pas être négligées. En tant qu’auteur à succès Susan Caïn souligne dans son livre, “Calme : le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut pas s’arrêter de parler”: “Les extravertis sont plus susceptibles de se concentrer sur ce qui se passe autour d’eux. C’est comme si les extravertis voyaient ‘ce qui est’, tandis que leurs pairs introvertis demandaient ‘et si’.”

Ce qui distingue les introvertis des extravertis

Ne vous méprenez pas : les extravertis et les introvertis ont de merveilleuses qualités. Mais la recherche montre que les introvertis peuvent avoir le dessus. Voici quatre compétences très convoitées qui distinguent les introvertis de tous les autres : 1. Les introvertis pensent plus. La matière grise, qui existe dans la couche la plus externe du cerveau, sert à traiter et à libérer de nouvelles informations dans le cerveau. Un Étude de Harvard ont découvert que le cerveau des introvertis fonctionne différemment et a une matière grise plus épaisse que celle des extravertis. Chez les personnes fortement extraverties, la matière grise était systématiquement plus fine. Les introvertis ont également montré plus d’activité dans les lobes frontaux, où l’analyse et la pensée rationnelle ont lieu. Un autre étude que les cerveaux scannés des introvertis et des extravertis ont révélé que, même dans un état détendu, le cerveau introverti était plus actif, avec un flux sanguin accru. 2. Les introvertis peuvent se concentrer plus longtemps. Quand Albert Einstein – un introverti connu – était enfant, ses professeurs pensaient qu’il était un solitaire tranquille qui semblait à des millions de kilomètres, perdu dans ses pensées. Einstein a dit: “C’est que je reste plus longtemps avec des problèmes.” Cette capacité à se concentrer intensément est une caractéristique clé des introvertis, qui ont souvent une concentration plus étendue que les extravertis. Parce qu’ils aiment passer du temps seuls, les introvertis ont tendance à être plus disposés que les extravertis à passer seuls les heures nécessaires pour maîtriser une compétence. 3. Les introvertis sont souvent “doués” dans un domaine spécifique. En moyenne, les introvertis et les extravertis sont les mêmes en termes d’intelligence. Mais les statistiques montrent qu’environ 70% des surdoués sont des introvertis. Les gens sont considérés comme “doués” lorsqu’ils font preuve d’une intelligence supérieure à la moyenne ou d’un talent supérieur pour quelque chose, comme la musique, l’art ou les mathématiques. Si votre lieu de travail est dominé par des extravertis qui critiquent ceux qui préfèrent travailler seuls – ou sauter des cocktails après le travail – comme “pas des joueurs d’équipe”, cela peut aliéner par inadvertance les personnes douées. 4. Les introvertis font ce qu’il faut. Les introvertis ont tendance à être moins influencés par les événements extérieurs et davantage motivés par leur boussole morale intérieure. UN étude 2013 sur la conformité sociale a révélé que les extravertis sont plus disposés à suivre l’opinion de la majorité, même si elle est fausse. Les extravertis sont plus susceptibles que les introvertis de succomber à la pression sociale. Les chercheurs ont conclu : “Plus la pression est élevée, plus les extravertis donnent de réponses conformes.” En revanche, “il n’y a pas de différence dans les réponses conformes données aux niveaux de haute et basse pression par les introvertis”.

Comment créer un lieu de travail où les introvertis s’épanouissent