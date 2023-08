Un neurologue de Moncton a demandé de l’aide, mais allègue qu’il a plutôt été menacé de mesures disciplinaires

La décision du gouvernement fédéral d’envoyer des épidémiologistes au Nouveau-Brunswick pour examiner les dossiers d’un neurologue de Moncton, qui a signalé de mystérieux symptômes cérébraux affectant ses patients, survient des mois après avoir demandé de l’aide à la province et aurait plutôt été menacé de mesures disciplinaires par son employeur , révèle une correspondance gouvernementale interne obtenue par CBC News.

Jeudi, l’Agence de la santé publique du Canada a confirmé que ses deux épidémiologistes travailleront sous la supervision de la Santé publique du Nouveau-Brunswick le mois prochain et mèneront un « exercice de cadrage de trois jours qui comprendra un examen sur place des dossiers des patients qui ont été recueillis à ce jour » par le Dr Alier Marrero.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a déclaré que Marrero « avait du mal à remplir ses obligations de notification légalement requises en vertu de la Loi sur la santé publique et, par conséquent, le ministère déploie des ressources pour le soutenir ». Il ne s’agit pas de rouvrir l’enquête sur une mystérieuse maladie neurologique, a-t-il déclaré.

Marrero est en vacances et n’a pas pu être joint pour commenter, mais les courriels et les lettres du gouvernement obtenus par le biais de demandes de droit à l’information montrent qu’il a demandé à la province de l’aider avec les documents requis le 11 mai.

À ce moment-là, il avait rempli les formulaires pour deux patients. Chacun faisait près de 50 pages et lui a pris six heures combinées, a-t-il déclaré.

« Compte tenu du temps considérable consacré à remplir ces questionnaires et de ma pratique clinique chargée, je demanderais votre aide pour remplir ces formulaires, comme c’est généralement le cas lorsque je signale des cas au [Canadian Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance System] », a écrit Marrero.

Au lieu de cela, il prétend avoir reçu environ deux semaines plus tard une lettre d’un avocat du Réseau de santé Vitalité « menaçant la discipline » et l’accusant de ne pas respecter les exigences de la Loi sur la santé publique, selon les 183 pages de documents.

Les cas ont suscité des exigences accrues

En vertu de la loi, les « maladies inhabituelles » sont considérées comme des maladies à déclaration obligatoire et les professionnels de la santé doivent les signaler à la Santé publique en remplissant un formulaire spécial.

En octobre 2021, lorsque la province a nommé un comité de surveillance pour examiner un groupe de 48 patients de Marrero présentant des symptômes neurologiques, principalement dans les régions de Moncton et de la Péninsule acadienne, elle a ajouté une exigence selon laquelle tout patient identifié comme ayant un syndrome neurologique progressif de l’étiologie nécessiterait l’approbation de deux médecins spécialistes.

Le 29 mars 2023, la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, a rappelé à Marrero les exigences, telles que communiquées à tous les médecins provinciaux dans une note de service du chef adjoint par intérim, le Dr Yves Léger, le 26 octobre 2021, et à Marrero personnellement dans une lettre de Dorothy Shephard, alors ministre de la Santé, le 8 avril 2022.

« Le personnel a indiqué que vous avez suivi les exigences provinciales de signalement de tels cas dans seulement deux cas depuis la fin de 2021 », a-t-elle écrit.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, a rappelé à plusieurs reprises à Marrero son obligation de signaler les maladies inhabituelles à la Santé publique en remplissant les documents requis. (Ed Hunter/CBC)

« C’est avec consternation que j’ai lu vos lettres datées du 30 janvier et du 23 mars 2023 », dans lesquelles Marrero indique avoir suivi les cas de 147 patients, âgés de 17 à 80 ans, certains présentant « des signes très avancés de maladies neurodégénératives ». y compris la démence, le syndrome douloureux sévère, l’atrophie cérébrale et musculaire et certains proches de la mort.

Il a également averti que les analyses de sang de certains patients montraient des niveaux élevés de composés présents dans les herbicides. comme le glyphosate et a déclaré que davantage de tests devraient être effectués pour exclure les toxines environnementales, y compris la neurotoxine BMAA, qui est produite par les algues bleu-vert.

« Je vous demanderais de suivre cette exigence légale », a écrit Russell en caractères gras.

« La province n’est pas en mesure de faire une quelconque évaluation quant à l’importance de vos conclusions en raison des informations très limitées fournies dans vos lettres.

« Nous comptons sur vous pour nous signaler ces cas afin que nous puissions recueillir de votre part des informations supplémentaires qui nous permettraient de déterminer la pertinence de vos conclusions et d’identifier tout travail supplémentaire ou toute enquête scientifique et clinique qui pourrait être nécessaire. »

Difficile d’obtenir un second avis

Le 1er avril, Marrero a déclaré qu’il comprenait que la directive d’octobre 2021 signifiait que toute maladie inhabituelle devait être signalée à la santé publique lorsque le deuxième avis d’un autre médecin avait été obtenu.

« Comme vous le comprenez certainement, nous ne sommes tout simplement pas en mesure, compte tenu de la rareté des ressources dans notre système de santé, d’obtenir un deuxième avis en temps opportun pour tous les patients présentant un déclin neurologique progressif sans diagnostic connu. »

Il affirme avoir pris des dispositions en 2020-2021 pour que des «experts en la matière» se rendent au Nouveau-Brunswick pour évaluer les patients, mais la province «a choisi de ne pas se prévaloir de cette expertise inestimable».

Le 5 mai, Russell a réitéré l’obligation légale des professionnels de la santé de signaler la survenue d’une maladie, d’une infection ou d’un état dont ils pensent raisonnablement qu’ils pourraient constituer un risque pour la santé de la population.

« Veuillez trouver ci-joint un questionnaire amélioré créé pour saisir les informations que nous demandons sur chaque patient que vous avez référencé dans vos lettres », a-t-elle écrit, ajoutant que si Marrero avait des problèmes pour obtenir les ressources nécessaires, il était de son devoir professionnel de le faire savoir. l’attention de son chef de service médical ou d’autres responsables cliniques et médicaux seniors de Vitalité.

« Des obstacles extraordinaires »

Fin mai, le bureau de Marrero avait rempli des formulaires pour huit patients, chacun entre 46 et 188 pages, selon les documents. Deux des patients étaient décédés depuis – un dans les six mois suivant l’apparition des symptômes, a-t-il dit, tandis que l’état de plusieurs autres patients « avançait rapidement » et certains étaient proches de la mort.

« Je suis certain que vous pouvez comprendre à quel point il a été difficile pour moi de défendre mes patients très malades étant donné les obstacles extraordinaires qui m’ont été imposés depuis mai 2021 », a écrit Marrero.

À ce moment-là, il avait reçu pour instruction de la Santé publique de ne signaler aucun nouveau cas, a-t-il déclaré.

« Peu de temps après, tous les travaux scientifiques qui avaient été effectués pour enquêter sur la cause ou les causes de la maladie chez les patients ont été interrompus, après des années d’efforts considérables. »

« Des mois plus tard, des représentants du gouvernement m’ont ordonné de ne pas signaler de cas avant d’avoir obtenu un deuxième avis d’un médecin spécialiste », a-t-il déclaré.

Puis, en juillet 2022, il a été «soudain et inattendu exclu» de la clinique MIND, créée pour enquêter sur les maladies neurodégénératives.

J’ai parfois l’impression que mes efforts pour aider mes patients sont mis de côté par des tentatives de rejeter mes préoccupations et mes plaidoyers et de créer des obstacles, alors que la priorité de chacun devrait être de protéger la santé et la sécurité des patients et de la population du Nouveau-Brunswick. – Alier Morrero, neurologue

Plus récemment, Marrero allègue que sa correspondance avec les responsables provinciaux et fédéraux de la santé publique a été transmise à Vitalité.

Il a ensuite été convoqué à une réunion « urgente » avec l’administration de Vitalité, a-t-il dit – avant même de recevoir un accusé de réception ou une réponse à la lettre du 30 janvier 2023, dans laquelle il s’inquiétait des niveaux élevés de composés trouvés dans les herbicides. comme le glyphosate.

« Considérant cela, j’ai parfois l’impression que mes efforts pour aider mes patients sont mis de côté par des tentatives de rejeter mes préoccupations et mes plaidoyers et de créer des obstacles, alors que la priorité de chacun devrait être de protéger la santé et la sécurité des patients et de la population du Nouveau-Brunswick », il a écrit.

Vitalité collaborera «pleinement à l’exercice entrepris par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, avec le soutien de l’Agence de la santé publique du Canada», a déclaré la Dre Anick Pelletier, vice-présidente adjointe aux affaires médicales, dans un communiqué envoyé par courriel.

Le soutien supplémentaire fourni dans le cadre du processus de notification permettra un examen approfondi des dossiers médicaux des patients, a-t-elle déclaré, notant que l’horaire de Marrero sera ajusté pour lui permettre de consacrer plus de temps à cette tâche.

« Il appartiendra au ministère de la Santé de déterminer les actions supplémentaires éventuellement nécessaires », a-t-elle ajouté.